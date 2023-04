Avis prise renforcée GreenUp de Legrand

Source : Legrand

Est-ce que l’achat et l’installation d’une borne de recharges est obligatoire afin de recharger son véhicule ? Une prise renforcée ne suffirait-elle pas ? C’est en me posant ces questions que j’ai décidé de faire le test moi-même.

En tant que passionné par les dispositifs de recharge pour véhicules électriques, je suis ravi de partager avec vous mon expérience concernant la prise renforcée GreenUp de Legrand.

Mon but est de vous guider à travers cet univers en pleine expansion et de vous aider à déterminer si cette prise constitue la solution idéale pour charger votre véhicule électrique chez vous en alliant sécurité et performance.

Présentation de la prise renforcée GreenUp de Legrand :

La prise renforcée GreenUp est une solution de recharge économique et pratique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle est conçue pour être installée à domicile et offre une recharge jusqu’à deux fois plus rapide qu’une prise électrique classique grâce au système Green’up.

Legrand est une marque reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement en faveur de l’énergie verte.

En bref, la prise renforcée GreenUp de Legrand, c’est :

Puissance de charge optimisée pour les véhicules compatibles Green’up system

Compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Solution étanche et robuste pour une utilisation en extérieur ou dans un garage

Protection renforcée avec un disjoncteur différentiel adapté

Patère de suspension du cordon de recharge pour éviter toute tension sur la prise

Demandez un devis gratuit auprès d’un installateur de borne local certifié et spécialement sélectionné ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Un hôtel / Restaurant / Maison d'hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

SIREN

Entité / Entreprise *

Fonction *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Caractéristiques techniques de la prise renforcée GreenUp de Legrand

Voici la liste de toutes les caractéristiques de la prise saillie Green’up Access Legrand :

Recharge sécurisée jusqu’à 14A

Conçue pour une recharge quotidienne sans danger de surchauffe

Contacts traités en argent pour une meilleure conductivité

Raccordement par serrage à vis pour une sécurité renforcée

Étanchéité IP66 et IK08, adaptée pour l’extérieur ou un parking intérieur. Résistante aux chocs et à la pluie

Fixation en saillie

Matière en plastique

Prise avec volet de protection

Livrée avec un presse-étoupe

Dimensions (H x L x P) : 98 x 98 x 70 mm (hors PE)

Certifiée NF et conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1

Disjoncteur différentiel non fourni

Installation sur une ligne dédiée avec en amont un interrupteur différentiel et un disjoncteur

Protection parafoudre recommandée

Installation entre 80cm et 120cm du sol.

Avis des utilisateurs sur la prise renforcée GreenUp de Legrand

Bien que j’ai eu une expérience positive dans l’ensemble, j’ai fait le tour des différents sites d’avis afin de vous délivrer un avis plus équitable. Voici une liste résumant les différents avis :

Les utilisateurs apprécient la facilité d’installation et la simplicité d’utilisation de la prise GreenUp. La prise est souvent décrite comme fiable et robuste, offrant un bon rapport qualité-prix. Certains utilisateurs regrettent l’absence de fonctionnalités avancées, comme la gestion à distance ou la programmation. D’autres soulignent que la puissance de charge est suffisante pour leurs besoins quotidiens, bien qu’elle soit inférieure à celle de certaines bornes de recharge.

Solution connectée pour la prise GreenUp de Legrand :

La prise GreenUp offre la possibilité de contrôler la prise à distance via l’application Home + Control. Les utilisateurs peuvent programmer des plages horaires de recharge pour bénéficier des meilleurs tarifs et suivre leurs consommations pour gérer au mieux leur budget. La solution est pilotable grâce au pack de démarrage Green’up Access with Netatmo.

Installation et garantie de la prise renforcée GreenUp de Legrand :

Legrand met en relation les clients avec des artisans électriciens certifiés pour l’installation de la prise GreenUp et du disjoncteur différentiel. Les produits Legrand sont garantis 2 ans à compter de la date d’installation ou d’achat. Les devis présentés par les installateurs certifiés sont généralement gratuits.

La prise renforcée GreenUp de Legrand est une option intéressante pour les propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent installer une solution de recharge à domicile. Ses caractéristiques techniques, sa facilité d’installation, et les avis positifs des utilisateurs sont autant d’éléments qui jouent en sa faveur. Cependant, il est important de considérer vos besoins spécifiques et votre budget avant de faire votre choix.

Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres solutions de recharge pour véhicules électriques, n’hésitez pas à consulter d’autres articles sur Tesla Mag. Ils couvrent régulièrement les dernières actualités, innovations et tendances du marché pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière de recharge pour votre véhicule électrique.