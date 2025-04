Avec la diffusion de la Tesla Spring Update 2025.14.1 à travers une portion croissante de la flotte, atteignant désormais environ 35% des propriétaires, Tesla démontre une fois de plus son engagement envers l’innovation. Cette mise à jour promet d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à une multitude de fonctionnalités pratiques et high-tech.

Nouveaux éclairages et caméras pour une meilleure visibilité

L’une des additions notables de cette mise à jour est l’ajout des phares adaptatifs destinés aux conducteurs aux États-Unis et au Canada. Ces phares améliorent la visibilité nocturne tout en réduisant l’éblouissement pour les autres conducteurs. De plus, la caméra de l’angle mort sur l’écran du conducteur pour les modèles S et X permet une surveillance plus efficace des environs du véhicule.

Améliorations du Dashcam et de la sécurité

Les conducteurs bénéficiant du processeur AMD Ryzen peuvent désormais enregistrer les caméras latérales sur les vidéos du Dashcam et du Sentry, élargissant le nombre total de vues de caméra de quatre à six. L’application Dashcam Viewer a été repensée, offrant une vue en grille pour une navigation plus intuitive à travers les vidéos.

Planification de voyage et modes de conduite personnalisés

La mise à jour inclut également de nouvelles options pour la planification de voyage. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre des itinéraires optimisés pour la rapidité, les commodités, ou le nombre réduit d’arrêts de recharge. En outre, le Comfort Drive Mode en Autopilot pour le Cybertruck assure une transition douce en mode confort.

Personnalisation et fonctionnalité accrue

Une personnalisation améliorée est également au cœur de cette mise à jour. Les propriétaires peuvent désormais sauvegarder la hauteur du coffre en fonction de leur emplacement, tant pour le coffre avant que pour le coffre arrière, selon le modèle. C’est un atout majeur pour ceux qui accèdent régulièrement à leur coffre dans des environnements restreints.

Nouvelles capacités et connectivité

La possibilité de continuer à utiliser des appareils accessoires même après avoir quitté le véhicule tant que la batterie est correctement chargée (au-dessus de 20%) est un ajout apprécié pour ceux qui ont besoin de charger leurs appareils en déplacement. De plus, la connectivité accrue via des comptes de musique tels qu’Amazon Music Free et les fonctionnalités enrichies pour YouTube Music et SiriusXM, garantissent une expérience musicale sans interruption.

Interface utilisateur repensée et améliorée

En plus des fonctionnalités techniques, la mise à jour facilite la localisation et l’évaluation des points de recharge grâce à une interface utilisateur simplifiée. Enfin, une série de mises à jour non documentées, comme des améliorations du mode service et un sommaire détaillé des trajets, font de cette mise à jour un pas en avant substantiel dans l’amélioration de l’expérience globale de conduite Tesla.

En conclusion, la Tesla Spring Update 2025.14.1 est bien plus qu’une simple correction de bugs. Elle illustre l’évolution continue de Tesla dans l’intégration de la technologie de pointe pour améliorer la sécurité, le confort, et la personnalisation, redéfinissant sans cesse les attentes des conducteurs en matière de mobilité électrique.