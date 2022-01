La révolution du véhicule électrique est en marche, et elle va tout changer

Il ne s’agit pas seulement d’un changement de technologie, compte tenu de l’importance de la construction automobile pour de nombreuses économies, le bouleversement qui s’amorce dans ce secteur a d’énormes répercussions sur l’emploi, le développement urbain et même la géopolitique. En route pour un tour !

Ainsi, une voiture sur 12 vendue sur le continent entre avril et juin de cette année fonctionnait uniquement avec des batteries. Si l’on compte les modèles hybrides qui utilisent à la fois un moteur et une batterie, ce chiffre passe à un sur trois. Les ventes de voitures électriques en Europe ont bondi de 198 000 en 2018 à 1,17 million attendu cette année.

Pourquoi les voitures électriques sont-elles importantes ?

La pollution de l’environnement par les automobiles, l’épuisement des combustibles fossiles et les autres avantages des voitures électriques par rapport aux véhicules à essence en font le meilleur choix pour un client.

L’agence de protection de l’environnement estime que 75 % de la pollution au monoxyde de carbone aux États-Unis provient des véhicules à moteur. Les véhicules à carburant alternatif sont l’une des méthodes permettant de réduire la pollution automobile.

Mais les constructeurs automobiles se concentrent surtout sur les véhicules électriques plutôt que sur d’autres technologies pour réduire la pollution. Les constructeurs de véhicules électriques les plus populaires au monde ont déjà commencé à vendre des véhicules électriques de plus en plus performants.

De temps en temps, un changement lent dans la façon dont le monde fonctionne commence soudainement à s’accélérer à un rythme rapide. C’est ce qui se passe avec les véhicules électriques. En un laps de temps relativement court, la transformation de l’industrie automobile est passée de la première à la cinquième vitesse.

Où la révolution du véhicule électrique a-t-elle lieu ?

Le marché chinois est le marché des véhicules électriques qui connaît la plus forte croissance. Il a dépassé le marché américain en 2005. La Chine produit plus de la moitié des batteries de voitures électriques du monde. Le gouvernement chinois soutient la fabrication de véhicules électriques et encourage les entreprises basées sur les VE afin d’assurer la mobilité électrique dans le pays.

L’objectif des fabricants chinois était de vendre 4,52 millions de véhicules par an d’ici 2020 et celui de Tesla prévoit d’en vendre 1 million de voitures électriques d’ici 2020, objectifs atteints ! Volkswagen vendrait 2 à 3 millions de voitures électriques d’ici 2025, 1 million pour Volvo. Le plan de Honda est de transférer 2/3 de sa production totale vers des véhicules électrifiés d’ici 2030. Cela inclut les BEV, HEV et PHEV. BMW vendra 15 à 25 % de ses voitures sous forme de véhicules électriques d’ici 2025.

Les véhicules électriques ne représentent encore qu’environ 1 % du parc mondial de voitures particulières, mais les ventes décollent rapidement. D’ici quatre ans, près de 40 % de celles achetées en Allemagne devraient être électriques, selon BloombergNEF. Les ventes mondiales de VE devraient atteindre 10,7 millions d’unités d’ici 2025, puis 28,2 millions d’ici 2030. D’ici 2035, on estime que plus de 11 millions de voitures électriques seront achetées chaque année dans le monde, dont plus de la moitié en Chine.

Facteurs influençant la révolution de la voiture électrique :

Réglementations et subventions gouvernementales

Infrastructures pour les véhicules électriques

Commercialisation des avantages de l’e-mobilité

Compétitivité des coûts

Les batteries et les installations de recharge affectent la croissance des véhicules électriques.

Bon nombre des plus grandes marques mondiales, de Ford et son camion F150 Lightning à VW et sa gamme ID, misent désormais leur avenir sur les VE. Au salon de l’automobile de Munich en septembre, le premier grand salon européen en deux ans à cause de la pandémie, pratiquement aucun nouveau modèle à essence n’a été présenté.

Selon McKinsey, l’industrie de la voiture électrique et connectée a attiré plus de 100 milliards de dollars d’investissements depuis le début de 2020. Et ce n’est qu’un début. Les constructeurs automobiles ont annoncé un total de 330 milliards de dollars d’investissements dans les technologies électriques et les batteries au cours des cinq prochaines années, selon les calculs du cabinet de conseil AlixPartners, une somme qui a augmenté de 40 % au cours des 12 derniers mois.

La révolution des batteries électriques qui alimente la croissance des VE

Le coût des batteries est l’un des principaux obstacles à l’utilisation généralisée des voitures électriques. La courte durée de vie de la batterie affecte également la popularité du véhicule électrique.

Il est intéressant de noter que le coût des batteries a régulièrement diminué au cours des dernières années et que cette tendance devrait se poursuivre puisque les recherches se concentrent sur les batteries des véhicules électriques.

Croissance des stations de recharge

Une étude de Marketwatch.com indique que le marché des stations de recharge pour véhicules électriques devrait dépasser les 30 milliards de dollars US d’ici 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 40 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques a connu une croissance vitale dans un passé récent. L’augmentation rapide de la popularité des véhicules électriques parmi les clients a considérablement contribué à la croissance du marché des stations de recharge pour véhicules électriques.

La croissance des stations de recharge et celle des véhicules électriques sont toutes deux complémentaires !

La révolution électrique va faire les affaires de toute une filière

Les fabricants de câbles et les fournisseurs d’équipements électriques se disent prêts à répondre à l’accroissement de la demande liée à la nécessité de renouveler et étendre le réseau national. Encore faut-il qu’ils aient de la visibilité afin de pouvoir s’organiser, gérer l’approvisionnement en matière première, en main-d’œuvre et en temps.

Ils s’apprêtent à vivre une période digne des Trente Glorieuses. D’une part parce qu’il faut renouveler le réseau électrique français, dont les installations des années 1950 arrivent en fin de vie. D’autre part, parce qu’il faut l’étendre afin de répondre à l’électrification des usages tirée par la volonté de réduire l’utilisation d’hydrocarbures.

Mieux encore, la plupart des pays du monde vont devoir relever le même défi. « La moyenne d’âge des réseaux électriques mondiaux est de 35 à 50 ans », estime Christopher Guérin, directeur général du câblier français Nexans. Et partout ou presque l’ambition est de décarboner l’énergie afin de répondre au réchauffement climatique en misant davantage sur l’électrique. « Nous sommes à l’aube d’une nouvelle révolution électrique, tous les enjeux convergent en même temps », s’enthousiasme le dirigeant.

Pour un air plus pur

Pourquoi cela se produit-il maintenant ? L’explication réside en partie dans la politique. Alors que les constructeurs automobiles parlent depuis des années de lancer des modèles électriques, la pression politique les a incités à faire le premier véritable effort concerté pour les vendre en nombre significatif.

Les règles d’émission en Europe ont entraîné la première grande vague de ventes de voitures électriques l’année dernière. Quelque 734 000 modèles à batterie ont été vendus sur le continent en 2020 malgré les verrouillages pandémiques, selon LMC Automotive, soit le double du niveau de 2019 et plus que les trois années précédentes réunies.

Les vis réglementaires se resserrent. Dans moins d’un mois, les gouvernements du monde entier se réuniront à Glasgow pour le sommet sur le climat COP26, et beaucoup devraient être armés de promesses accrocheuses pour réduire leurs émissions. Les plans ambitieux visant à développer l’utilisation des véhicules électriques sont l’un des moyens les plus évidents d’atteindre ces objectifs.

Ces engagements devraient s’accompagner de promesses de dépenses visant à favoriser, entre autres, l’installation des bornes de recharge nécessaires pour convaincre les consommateurs de passer massivement à l’électrique.

Conclusion

La révolution du véhicule électrique se fait lentement dans l’industrie automobile. De nombreux constructeurs automobiles ont déjà commencé à produire des véhicules électriques. La réduction du coût des batteries accélère le rythme d’adaptation des véhicules électriques.