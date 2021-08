Extreme E / Groënland : première victoire d’Andretti United !

C’était une grande première à tous points de vue : l’Extreme E Groënland, une course de SUV 100% électriques a eu lieu au milieu de nulle part, au-dessus du cercle polaire arctique, à Kangerlussuaq. Et Andretti United, une équipe américaine engagée depuis longtemps en Indycar, et plus récemment en Formula E, a raflé la mise grâce à son équipage mixte constitué de la Britannique Catie Munnings et du Suédois Timmy Hansen, champion du monde de rallycross en 2019.

Retrouvez toute l’actualité des sports électriques par Daniel Ortelli et Paul Papazian sur Tesla Magazine!

Arctic Xprix final Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA), X44 Molly Taylor (AUS)/Johan Kristoffersson (SWE), Rosberg X Racing Mikaela Ahlin-Kottulinsky (SWE)/Kevin Hansen (SWE), JBXE Extreme-E Team Laia Sanz/Carlos Sainz (ESP), Acciona | Sainz XE Team

Munnings et Hansen ont battu en finale le SUV de Jenson Button, l’ancien champion du monde de Formule 1, partagé par la Suédoise Mikaela Ahlin-Kottulinsky et un autre Hansen, Kevin, le frère de Timmy. Le podium a été complété par un double champion du monde des rallyes, le vénérable et toujours très rapide Carlos Sainz, associé à sa compatriote Laia Sanz.

Laia Sanz/Carlos Sainz (ESP), Acciona | Sainz XE Team switch area

Pour que la fête soit complète, l’équipe Rosberg X Racing d’un autre ex-champion du monde de F1, Nico Rosberg, composée de l’Australienne Molly Taylor et du Suédois Johan Kristoffersson, a conservé la tête du championnat Extreme E, ici au Groënland, dans la foulée de ses deux victoires lors deux premières manches, en Arabie Saoudite et au Sénégal.

Arctic X Prix final Molly Taylor (AUS)/Johan Kristoffersson (SWE), Rosberg X Racing Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E Mikaela Ahlin-Kottulinsky (SWE)/Kevin Hansen (SWE), JBXE Extreme-E Team

C’était une victoire acquise de haute lutte, après un combat titanesque contre le SUV du Team Rosberg lors de la première finale à cinq jamais organisée en Extreme E. Et en clôture de la première course de sport automobile jamais organisée au Groënland, dans un site aussi extraordinaire que pour les deux précédents X Prix cette année, en Arabie Saoudite et au Lac Rose.

Arctic X Prix final Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E Molly Taylor (AUS)/Johan Kristoffersson (SWE), Rosberg X Racing Mikaela Ahlin-Kottulinsky (SWE)/Kevin Hansen (SWE), JBXE Extreme-E Team

Le championnat est totalement relancé, à deux manches de la fin, et Timmy Hansen était ravi de son week-end au bout du monde: “C’est un sentiment fantastique, à la fin d’une super journée. On a bien travaillé et Catie [Munnings] a fait un boulot formidable, la bagarre était très intense avec le Rosberg X Racing. Il y avait beaucoup d’options sur cette piste et c’est incroyable d’obtenir un tel résultat“.

Arctic Xprix final

“Je suis très fier de faire partie de l’Extreme E, nous sommes au milieu de nulle part et il y a peut-être 500 habitants à Kangerlussuaq. Tout le monde a fait le maximum et c’était un super événement. Nous avons tous gagné aujourd’hui“, a ajouté le Suédois, très heureux aussi de monter sur le podium en compagnie de son frère Kevin.

A tyre is changed on Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA), X44

L’équipe de Lewis Hamilton, X44, était bien partie pour jouer un rôle dans la grande finale à cinq, mais Cristina Gutierrez et Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes, ont vu leurs espoirs s’évanouir quand ils ont découvert une grosse crevaison de leur pneu arrière droit, lors de leur passage au stand. Le changement de la roue, même rapide, leur a coûté leur avantage de 19 secondes sur le reste de la meute.

Arctic Xprix final Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA), X44 Molly Taylor (AUS)/Johan Kristoffersson (SWE), Rosberg X Racing Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E Mikaela Ahlin-Kottulinsky (SWE)/Kevin Hansen (SWE), JBXE Extreme-E Team Laia Sanz/Carlos Sainz (ESP), Acciona | Sainz XE Team

Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E , 1st position, race winners in front of the Russell glacier

Le mot de la fin est pour Kevin Hansen (JBXE), le frère du vainqueur du jour: “Je pense que les gens qui ne croient pas au réchauffement de la planète sont un vrai problème, ils ne comprennent pas que nous devons travailler encore plus dur pour l’enrayer, que nous vivons un moment crucial dans le monde et que nous devons continuer à partager notre histoire et notre spectacle, chaque fois que nous en avons l’occasion. Venir ici, c’est déjà une manière de faire un changement dans sa propre vie”.

Catie Munnings (GBR)/Timmy Hansen (SWE), Andretti United Extreme E , 1st position, race winners in front of the Russell glacier with Roger Griffiths, Team Principal, Andretti United Extreme E

Classement final du Arctic X Prix, Extreme E Groënland dimanche :

1. Andretti United (Timmy Hansen / Catie Munnings)

2. JBXE (Kevin Hansen / Mikaela Åhlin-Kottulinsky) à 4.159 secondes

3. Acciona/Sainz (Carlos Sainz / Laia Sanz) à 22.866 sec

4. X44 (Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez) à 27.914 sec

5. Rosberg X Racing (Johan Kristoffersson / Molly Taylor) à 1:01.005

Classement provisoire du Championnat Extreme E (après 3 manches sur 5):

1. Rosberg X Racing (Johan Kristoffersson / Molly Taylor) 93 points

2. X44 (Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez) 84 points

3. Andretti United (Timmy Hansen / Catie Munnings) 73 points

4. JBXE (Jenson Button / Mikaela Åhlin-Kottulinsky) 68 points

5. ACCIONA | Sainz (Carlos Sainz / Laia Sanz) 61 points

6. ABT Cupra (Mattias Ekström / Jutta Kleinschmidt) 54 points

7. Veloce Racing (Stéphane Sarrazin / Emma Gilmour) 49 points

Prochaine manche: Sardaigne, 23-24 octobre

Pour en savoir plus, www.extreme-e.com