IZIVIA s’étend à Limoges Métropole : Un pas de plus vers l’électromobilité pour tous

Les initiatives pour un avenir plus vert et une mobilité durable continuent de prendre de l’ampleur. Après avoir marqué sa présence à Grand Lyon, Marseille et Deauville, IZIVIA, la filiale du groupe EDF, poursuit sa marche en avant. Cette fois-ci, c’est Limoges Métropole qui fait appel à son expertise, pour équiper et gérer son réseau de bornes électriques réparties sur l’ensemble de ses 20 communes. Cela s’inscrit dans la volonté commune de renforcer le maillage du territoire en infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).

Un partenariat solide pour un projet ambitieux

Ce n’est pas une mission que IZIVIA va entreprendre seule. Le groupe a décidé de s’associer au fonds d’investissements DEMETER. C’est par le biais du Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) que DEMETER apportera son soutien financier à cette entreprise. Une collaboration qui promet de donner les moyens nécessaires à la réalisation d’un projet d’une telle envergure.

Le contexte du partenariat

IZIVIA associée à DEMETER a été choisie par Limoges Métropole suite à l’appel à projet lancé en 2022 pour équiper les 20 communes de la Métropole.

Enjeu majeur : répondre aux besoins de recharge des habitants et des visiteurs de passage tout en contribuant à la décarbonation de la mobilité au niveau métropolitain.

Le réseau : à quoi s’attendre ?

Le déploiement prévu par IZIVIA à Limoges Métropole n’est pas des moindres. En effet, 210 points de charge verront le jour sur la voirie publique des différentes communes de la métropole. Ces bornes ne seront pas uniformes en termes de puissance. Au contraire, elles seront adaptées en fonction des besoins spécifiques du territoire.

Pour faciliter l’accès et l’utilisation de ces bornes, IZIVIA proposera une application dédiée aux usagers. Quant aux modalités d’accès, elles seront diversifiées pour répondre aux besoins de tous :

Utilisation du Pass IZIVIA,

Accès grâce au badge d’un autre opérateur d’IRVE,

Connexion via un compte unique Limoges Métropole,

Paiement par carte bancaire, soit directement par Terminal de Paiement Électronique, soit en scannant un QR Code sur la borne.

Une tarification pensée pour tous

La question de la tarification est essentielle. IZIVIA a prévu des tarifs qui varieront en fonction de la puissance des bornes. Une belle nouvelle pour les habitués : un tarif dégressif sera appliqué pour les abonnés, rendant l’utilisation du réseau encore plus avantageuse.

Tarification claire et adaptée : en fonction de la puissance des bornes.

en fonction de la puissance des bornes. Tarification spécifique pour les utilisateurs réguliers via des formules d’abonnement .

. Les 100 km coûteront moins de 6 € en charge classique 22kW, soit la moitié du coût de l’essence.

en charge classique 22kW, soit la moitié du coût de l’essence. Tarif de nuit : laisser le véhicule charger toute la nuit pour un forfait à moins de 5 € TTC.

Engagement et durabilité

IZIVIA s’engage pour une durée de 15 ans aux côtés des élus de la Métropole et des 20 communes. L’entreprise promet une excellente qualité de service avec un des meilleurs taux de disponibilité des réseaux de charge publique.

Alimentation électrique 100 % renouvelable.

Attention particulière au traitement des déchets pendant la phase chantier et au recyclage des bornes en fin de vie.

Gains CO2 significatifs : 52 000 tonnes de CO2 évités sur 15 ans.

Configuration des stations

Les stations seront systématiquement équipées de bornes doubles. La répartition des stations variera en fonction de la taille et de la population des communes.

105 bornes = 210 points de charge (pdc)

Entre 1 et 53 stations par commune.

8 stations sur 97 seront équipées de bornes ultrarapides (100 kW à 150 kW) avec 2 pdc par station.

53 sur 97 stations seront équipées de bornes 24 kW DC.

En conclusion, la collaboration entre IZIVIA, DEMETER et Limoges Métropole marque un tournant majeur pour le développement de l’électromobilité dans la région. Avec des infrastructures adaptées et des services pensés pour faciliter la vie des usagers, Limoges Métropole se positionne comme un acteur majeur dans la transition vers une mobilité plus verte.