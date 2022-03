[Photo] Arrivée des premières Model X et S pour le marché chinois 

Tesla se prépare à la livraison des Model S Plaid et Model X Plaid, pour le marché chinois. A l’heure actuelle, ces deux modèles ne sont pas encore fabriqués sur place. Les véhicules phares du constructeur californien vus près de la Gigafactory Tesla Shanghai récemment suscitent donc une curiosité bien légitime.

Ça bouge à la Gigafactory Tesla de Shanghai

La scène a été filmée par la chaîne YouTube/Wu Wa, à l’aide d’un drone, qui a effectué un survol de la zone. Notant une activité inhabituelle, l’objectif du drone a ainsi surpris deux invités de marque : une nouvelle Tesla Model S noire et une Model X blanche, sur le parking de la Gigafactory Tesla Shanghai. L’intérêt a alors grimpé en flèche.

Comme on le voit sur l’image, les deux voitures ont été chargées sur des camions de transport, chacun conçu pour ne transporter qu’un seul véhicule à la fois, preuve du soin pris pour convoyer les nouveaux modèles.

C’est le vent qui s’est révélé le meilleur allié des curieux ! En effet, alors que les employés tentaient de couvrir les voitures, ils ont vu leurs efforts contrariés, exposant involontairement les véhicules, pour la plus grande joie des amateurs.

Ce qui est sûr, c’est que ces modèles n’ont pas quitté les chaînes de production locales. Elles ont donc été livrées depuis les États-Unis, depuis la Gigafactory de Fremont, qui en assure l’essentiel des constructions. C’est d’ailleurs, pour le moment, la seule usine au monde à produire ces deux versions de la Model S et de la Model X.

Et Tesla ne semble pas avoir l’intention d’élargir sa production à d’autres usines, ou d’autres continents.

Tesla et le marché chinois

Que peut-on déduire de tout cela ? Probablement que l’emblématique constructeur californien, conformément à ses engagements, commence à livrer les Model S et X qui feront le bonheur des conducteurs chinois.

Indice supplémentaire : à la fin du mois de février, un des premiers clients Tesla Model S Plaid en Chine a reçu un mail, confirmant la mise à jour de sa commande. Ainsi, après un an d’attente, sa réservation va se transformer en véhicule flambant neuf !

Le message était clair à ce sujet : « Pour faire avancer le processus de livraison, veuillez visiter votre compte Tesla« , lisait-on dans le mail partagé par l’heureux et futur propriétaire.

Elon Musk s’était déjà exprimé sur Twitter, au sujet des premières livraisons concernant la Chine, évoquant le mois de mars 2022. Et on sait à quel point le directeur général de Tesla est scruté pour ce genre d’annonces. La livraison de ces voitures est un préambule et un message encourageant à l’intention des observateurs et des futurs clients.

La grande cérémonie de remise des Model X et S devrait bien se passer.

Source : tesmanian

