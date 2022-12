Voiture électrique: les 6 applications indispensables

L’adoption d’une voiture électrique comme véhicule principal s’accompagne de nombreux changements dans le quotidien d’un nouveau propriétaire. Bien que les batteries de ces voitures fournissent actuellement de meilleures autonomies qu’à leurs débuts, savoir où faire sa prochaine charge est une nécessité.

Vu que le temps de recharge des batteries de ces voitures est plus long qu’un simple plein à la pompe, vous devez connaître à l’avance où se trouvent les stations de recharges sur votre trajet.

Pour ce faire, installer une application dédiée sur votre smartphone est la solution. Vous retrouverez dans cet article les applications indispensables à avoir avec un véhicule électrique.

L’application Tesla

source : Nextpit

Tesla possède sans équivoque le plus grand réseau de stations de charge au monde avec plus de 3500 stations dont 800 en Europe et 120 rien qu’en France (1500 superchargeurs).

En tant que propriétaire de Tesla, l’application vous permet non seulement de localiser toutes les stations mais également de demander une assistance routière et de planifier vos entretiens.

L’application vous permet aussi de contrôler et de localiser votre Tesla à distance.

Cette application n’est destinée qu’aux propriétaires de voitures Tesla car les superchargeurs s’ouvrent également aux autres marques.

PlugShare

source : Electrek

Plugshare est une application qui permet de trouver des stations de recharge, d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et de laisser des commentaires sur chaque station de recharge. L’application dispose de cartographie complète de l’emplacement de diverses stations en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

L’application est constamment mise à jour grâce à l’aide des conducteurs qui ajoutent de nouveaux emplacements de stations. De plus, elle est totalement gratuite et est disponible sur IOS, Android et même Web.

Vous avez également Nextshare, une application similaire qui fournit le même service. Il se peut que des stations non répertoriées dans d’autres applications le soient dans celle-ci.

ChargeMap

Tout comme PlugShare, ChargeMap est une application qui répertorie les stations de charge. Elle vous permet de trouver des stations à proximité tout comme elle peut vous aider à tracer un itinéraire en fonction des stations disponibles sur votre trajet.

Chaque utilisateur peut commenter et donner des retours d’expérience. Vous saurez ainsi si une borne est en panne ou si l’utilisation de celle-ci nécessite une autre étape au préalable (le passage à la réception de l’hôtel par exemple).

ChargeMap recense près de 22589 bornes de recharges et 122343 prises pour recharger sa voiture électrique rien qu’en France.

Cocoparks

source : Cocoparks

Il n’y a rien de plus ennuyant et énervant que de tourner en rond pour trouver une place de parking. Et quitte à se garer, il vaut mieux en profiter pour recharger ses batteries lorsque l’on conduit une voiture électrique.

Cocoparks répond à cette problématique en vous aidant à trouver des places de parking disponibles avec bornes de recharge. Si vous vous déplacez souvent en ville, cette application est un must-to-have.

Chargeprice

source : Chargeprice

Chargeprice vous permet de recharger votre véhicule au meilleur prix. L’application permet de comparer les tarifs proposés sur les différentes bornes de charge de différents opérateurs. Vous retrouverez ainsi les stations de charge au meilleur tarif n’importe où en Europe. Chargeprice vous aide à économiser sur vos recharges.

Google Maps

Cela semble si évident lorsqu’on y pense mais Google Maps est également une option à prendre en compte lorsque l’on utilise une VE. Vous pouvez retrouver sur l’application les stations de recharge disponibles à proximité. Si vous vivez en Amérique du Nord ou au Royaume-Unis, Google Maps fournit des informations en direct sur les stations de recharges pour que vous n’ayez pas à faire la queue.

Hormis les stations de recharges, Google Maps fournit une carte beaucoup plus complète que les autres applications. Vous y retrouverez l’emplacement d’hôtels, de garages, de restaurants et de magasins. De plus, si vous utilisez Android Auto, c’est un excellent GPS qui vous offre l’état du trafic en temps réel et vous offre les meilleurs trajets.

Voici donc les applications indispensables avec un véhicule électrique. Notez qu’il existe des applications propres à chaque marque de véhicule qui vous permettent d’utiliser vos véhicules à distances ainsi que de bénéficier d’autres fonctionnalités. Vous avez Cupra Connect pour les véhicules de chez Cupra, Mobilize smart charge pour les véhicules électriques de chez Renault, etc.

Prévoyez vos trajets grâce à ces applications. Si vous avez un retour d’expérience à faire ou d’autres suggestions, réagissez en commentaire