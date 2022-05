Une nouvelle vidéo du Cybertruck en action!

On attendait tous des nouvelles du Cybertruck qui sait se faire attendre… A l’usine Giga Tesla du Texas, des employées de la marque ont distribué des glaces à tous les travailleurs présents. Un bon coup de communication, ainsi qu’une belle preuve de générosité. En effet, ce genre de geste est toujours bienvenu pour faire une pause voire se refroidir lorsqu’on fait un travail physique.

Ce qui permet de constater de ses yeux l’excellente maniabilité du Cybertruck ainsi que sa polyvalence. Utilisé ici pour distribuer des friandises fraîches, il peut bien entendu servir pour le transport de matériel sur des chantiers. Ses roues robustes peuvent se déplacer partout, y compris sur des terrains qui ne seraient pas tout à fait plats.

Si le modèle se fait désirer, il devrait sortir d’ici 2023 comme l’a assuré Elon Musk récemment…

Présentation succincte du Cybertruck

Ce drôle de véhicule 100 % électrique offre l’utilité d’un pick-up combinée aux performances d’une voiture de sport. Disposant d’une carrosserie en acier inoxydable très résistant (laminé 30 fois à froid), il est proposé en trois versions : Single Motor Propulsion, Dual Motor Transmission Intégrale et Tri Motor Transmission Intégrale.

Exosquelette

Le Cybertruck est construit avec une coque extérieure conçue pour offrir une durabilité et une protection des passagers optimales. Partant d’un exosquelette presque impénétrable, chaque composant est conçu pour offrir une résistance et une endurance accrues.

Polyvalence et robustesse

Avec une capacité de charge utile de 1 587 kg et une suspension pneumatique ajustable, le Cybertruck est l’outil le plus puissant jamais conçu par Tesla. Il reste avant tout un véhicule utilitaire :

Une capacité de remorquage allant jusqu’à 14 000 lbs (6,350 tonnes),

Une charge utile de 3 500 lbs (1,587 tonne),

Une benne de 2 mètres de longueur,

De nombreux espaces de rangements extérieurs verrouillables (plus de 2 800 litres)

Avec une force motrice quasi inépuisable, le Cybertruck peut facilement intervenir dans presque toutes les situations extrêmes.

Design intérieur et extérieur

Six sièges confortables grâce à un espace de rangement supplémentaire sous les sièges de la deuxième rangée. Équipé d’un écran tactile avancé de 17 pouces et d’une toute nouvelle interface utilisateur personnalisée.

Le pick-up conserve un style très futuriste, tout en angles et en arêtes saillantes avec des panneaux de carrosserie plans, une partie supérieure triangulaire vue de profil, un bandeau lumineux en guise de feux avant, et une quasi-absence d’ouvertures dans la carrosserie.

Performance et efficacité

Le puissant groupe motopropulseur et le centre de gravité bas procurent un contrôle de motricité et un couple exceptionnels, pour une accélération de 0 à 96 km/h en seulement 2,9 secondes et une autonomie allant jusqu’à 1 285.

Prix

À l’annonce du modèle, le constructeur américain avait évoqué un prix de 39 900 $ aux États-Unis (35 300 € environ aujourd’hui) pour la version de base. Aucun prix n’a encore été annoncé pour la France, mais il est déjà possible de pré-réserver le Cybertruck en versant un acompte remboursable de 100 €.

Alors, qui veut des glaces lancées d’un Cybertruck ?