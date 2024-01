Le leasing social, une innovation majeure dans le secteur de la mobilité électrique, a été lancé en janvier 2024. Ce dispositif vise à rendre les véhicules électriques accessibles aux ménages aux revenus modestes, offrant ainsi une opportunité sans précédent de démocratiser la mobilité verte.

Qu’est-ce que le leasing social ?

Le leasing social est une initiative gouvernementale permettant aux ménages ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros par part de louer une voiture électrique à partir de 100 euros par mois pour une citadine, et 150 euros pour les véhicules familiaux. Cette offre est conditionnée à l’utilisation professionnelle du véhicule, avec des exigences telles qu’habiter à plus de 15 kilomètres du lieu de travail ou parcourir plus de 8 000 kilomètres par an.

L’engouement autour du dispositif

Depuis son lancement, le dispositif a connu un grand succès avec plus de 90 000 demandes enregistrées. Cependant, seulement 25 000 véhicules subventionnés sont disponibles pour 2024, bien en deçà de la demande. Le gouvernement travaille avec les constructeurs pour augmenter cette offre.

Objectifs du leasing social

L’objectif principal est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France, où le secteur des transports est le premier émetteur. En rendant les voitures électriques plus accessibles, le gouvernement espère augmenter leur adoption. De plus, ce programme encourage la production de véhicules électriques en Europe pour un meilleur bilan carbone.

Les limites du dispositif

Bien que prometteur, le leasing social fait face à des défis. Le nombre limité de modèles éligibles et abordables pose problème. Des véhicules comme la Renault Zoe et la Citroën ë-C3 sont mentionnés, mais leur disponibilité reste un enjeu. De plus, la plupart des constructeurs se concentrent sur les voitures haut de gamme, ce qui réduit le choix pour les consommateurs éligibles au programme.

Zoom sur les véhicules disponibles et leurs loyers

Pour offrir une vision plus claire du leasing social, examinons quelques-uns des véhicules électriques proposés et les loyers mensuels correspondants.

Citadines Accessibles

Renault Twingo E-Tech : Proposée à partir de 40 euros par mois, cette mini-citadine est l’une des offres les plus abordables. Cependant, elle présente une autonomie limitée de 190 km, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs. Citroën ë-C3 : Avec un loyer de 54 euros par mois, l’ë-C3 se positionne comme un choix intéressant pour ceux qui recherchent un peu plus d’espace et une meilleure autonomie, dépassant les 300 km.

SUVs et Familiales

Hyundai Kona Electric : Disponible dès 95 euros par mois, ce SUV offre un bon compromis entre l’espace, le confort et une autonomie impressionnante de 377 km en version de base. Nissan Leaf : Une berline compacte à 65 euros par mois, avec une autonomie de 270 km. Elle représente une option fiable pour les trajets quotidiens, malgré son système de recharge CHAdeMO moins répandu en Europe.

Autres Modèles Notables

Fiat 500e : Un modèle plus moderne, offert à partir de 79 euros par mois . Bien que légèrement plus cher que la Twingo E-Tech, il offre une expérience de conduite plus actualisée.

: Un modèle plus moderne, offert à partir de . Bien que légèrement plus cher que la Twingo E-Tech, il offre une expérience de conduite plus actualisée. Renault Kangoo E-Tech : Un ludospace électrique aux 285 km d’autonomie, disponible à 150 euros par mois. Il se distingue par son espace et sa praticité, adaptés aux besoins familiaux.

Conclusion

Le leasing social est une étape importante vers une mobilité plus verte et accessible. Cependant, pour réaliser pleinement son potentiel, il est crucial d’élargir l’offre de véhicules et de s’assurer que les modèles proposés répondent aux besoins des consommateurs. Nous encourageons nos lecteurs à explorer les options de leasing social sur le site mon-leasing-electrique.gouv.fr et à rester informés sur les développements futurs de ce programme novateur.

Restez connectés avec Tesla Mag pour des mises à jour continues sur le monde passionnant de la mobilité électrique. Partagez vos expériences et vos réflexions sur le leasing social dans les commentaires ci-dessous.