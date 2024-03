Je me suis récemment aventuré à tester la station de recharge Electra située à Aubervilliers pour ma Tesla Model Y, motivé par leur réputation concernant l’engagement pour l’énergie verte et un tarif compétitif annoncé à 0,44 €/kWh TTC. C’était l’occasion idéale pour évaluer concrètement l’impact de ces aspects sur le coût et l’efficacité de la recharge.

Pourquoi opter pour Electra ?

Source Electra

Electra s’est imposé sur le marché grâce à sa facilité d’utilisation et ses tarifs attractifs. Proposant initialement un tarif de 0,44 €/kWh, j’étais particulièrement curieux de mesurer le coût d’une recharge complète pour ma Tesla Model Y. L’accessibilité de leurs services, couplée à leur engagement en faveur d’une énergie entièrement verte, renforce leur position de leader dans le secteur de la recharge électrique.

Le réseau Electra, fort de près de 100 stations et 600 points de recharge à travers le pays, propose des solutions de recharge rapide jusqu’à 300 kW, répondant ainsi aux besoins des conducteurs les plus exigeants.

Expérience de recharge : efficacité et coût

Station de recharge à Aubervilliers par Electra (Source : Electra)

La station Electra de Aubervilliers a transformé ma routine de recharge en une expérience sans effort et incroyablement efficace. Simple comme bonjour, la recharge est devenue un jeu d’enfant avec le système Autocharge : je n’ai eu qu’à brancher mon véhicule, et la charge a démarré automatiquement, sans aucune action supplémentaire de ma part. Cette reconnaissance automatique a supprimé le besoin de cartes ou d’applications, rendant le paiement tout aussi transparent à la fin de la recharge.

En seulement 20 minutes, ma Tesla Model Y était prête à parcourir jusqu’à 400 km, grâce à la puissance exceptionnelle de 400 kW proposée par Electra. La possibilité de réserver une borne à l’avance a éliminé toute attente, me permettant de planifier mes arrêts recharge selon mon itinéraire, que ce soit pour un repas au restaurant, des courses au supermarché, ou une nuit à l’hôtel.

Performance et autonomie de la Tesla Model Y

La Tesla Model Y, avec sa capacité de recharge jusqu’à 250 kW en courant continu, confirme son efficacité pour les trajets longue distance. L’autonomie garantie par cette combinaison véhicule-station assure des voyages sans souci d’autonomie.

Comparaison des coûts : Electra vs Carburants traditionnels

La recharge électrique chez Electra se positionne comme une alternative économiquement avantageuse par rapport aux carburants traditionnels. Voici une comparaison des coûts basée sur une distance de 300 km :

Type de carburant Coût pour 300 km Sans Plomb 98 (E5) 58,41 € Super 98 (E10) 56,91 € Sans Plomb 95 (E5) 55,98 € Sans Plomb 95 (E10) 56,04 € BioEthanol E85 26,97 € Gazole (B7) 54,39 € GPL 29,91 € GNV 32,34 € Electra (Electrique) 22,00 €

Cette comparaison met en évidence l’avantage économique significatif de la recharge électrique sur la station Electra par rapport aux options de carburant traditionnel.

Tarifs de l’électricité : Electra vs Concurrents

Face à l’évolution des prix de l’électricité, Electra maintient un tarif compétitif pour ses recharges rapides à 0,49 €/kWh. Cependant, en comparaison avec les Superchargeurs de Tesla qui proposent désormais un kWh à 0,26 €, Electra reste un choix pertinent pour les utilisateurs cherchant une couverture nationale étendue et une disponibilité sans abonnement.

Fournisseur Tarif (€/kWh) Electra (Recharge rapide) 0,44 Tesla Superchargeurs 0,26 Electra (Recharge lente) 0,39

Conclusion

Mon expérience avec la station Electra de Aubervilliers pour la recharge de ma Tesla Model Y a non seulement été économique mais également pratique et rapide. L’avantage financier par rapport aux carburants traditionnels est notable, renforçant l’intérêt pour la mobilité électrique. Electra, avec son engagement pour l’énergie verte et son réseau étendu, confirme son rôle de leader dans le paysage de la recharge électrique en France.

FAQ

Quelle est la puissance maximale de recharge proposée par Electra ?

Electra propose des bornes de recharge pouvant atteindre jusqu’à 400 kW, permettant une recharge ultra-rapide et efficace de votre véhicule électrique.

Avec Autocharge, vous n’avez qu’à brancher votre véhicule à la borne Electra et la recharge démarre automatiquement, sans besoin d’utiliser une carte ou une application.

Puis-je réserver une borne de recharge Electra à l’avance ?

Oui, Electra offre la possibilité de réserver une borne directement via leur application mobile, vous assurant ainsi un accès immédiat à la recharge à votre arrivée.

Quels sont les avantages d’un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique ?

Les véhicules électriques offrent de nombreux avantages, notamment une réduction significative des émissions de CO2, des coûts de maintenance et d’utilisation inférieurs, ainsi qu’une expérience de conduite plus silencieuse et plus douce.

Le coût d’une recharge peut être calculé en multipliant la capacité de la batterie de votre véhicule (en kWh) par le prix au kWh de la station de recharge. Cela vous donnera le coût total pour une recharge complète.

Est-il possible de recharger mon véhicule électrique à domicile ?

Oui, il est tout à fait possible de recharger un véhicule électrique à domicile en utilisant une prise standard ou en installant une borne de recharge dédiée pour une recharge plus rapide et plus sécurisée.

Quelle est la différence entre la recharge AC et DC ?

La recharge AC (courant alternatif) est généralement utilisée pour les recharges à domicile ou au travail et peut prendre plusieurs heures. La recharge DC (courant continu), plus rapide, est utilisée dans les stations de recharge publiques et peut recharger la batterie jusqu’à 80% en 30 minutes à une heure.

Electra offre-t-il des tarifs spéciaux pour les entreprises ?

Oui, Electra propose des tarifs entreprise avantageux incluant des options de réservation, visibilité, et facturation mensuelle adaptées aux besoins professionnels.

L’application mobile Electra vous permet de suivre en temps réel l’avancement de votre recharge et d’accéder à l’historique de vos recharges.