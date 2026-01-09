Waymo dévoile « Ojai » : le futur du Robotaxi arrive sur les routes dès cette année

L’entreprise leader de la conduite autonome, filiale d’Alphabet, vient de franchir une étape cruciale dans son expansion. À l’occasion du CES 2026, Waymo a officiellement baptisé son tout nouveau van autonome « Ojai », marquant le début d’une nouvelle ère pour le transport urbain sans chauffeur.

Initialement connu sous le nom de projet Zeekr, le véhicule adopte désormais un nom inspiré d’une petite ville californienne nichée dans les montagnes de Topatopa. Ce choix stratégique vise à offrir une identité plus accessible et familière au public américain, tout en préparant le déploiement massif de ces vans dans plusieurs grandes métropoles dès 2026.

Une technologie de 6ème génération : Prête pour tous les climats

L’Ojai n’est pas qu’un nouveau design ; il embarque la 6ème génération du système « Waymo Driver ». Cette suite matérielle a été optimisée pour réduire les coûts de production tout en augmentant les capacités de perception dans des conditions météorologiques difficiles (neige, pluie intense, givre).

L’arsenal technologique de l’Ojai comprend :

13 caméras haute résolution pour une vision à 360 degrés.

pour une vision à 360 degrés. 6 radars permettant de détecter les objets même à travers le brouillard.

permettant de détecter les objets même à travers le brouillard. 4 LiDARs (télédétection par laser) pour une cartographie 3D ultra-précise de l’environnement.

(télédétection par laser) pour une cartographie 3D ultra-précise de l’environnement. Dispositifs de nettoyage intégrés : Le véhicule est équipé de réchauffeurs, d’essuie-glaces miniatures et de pulvérisateurs dédiés aux capteurs afin de garantir une visibilité parfaite en permanence.

Un partenariat international et un assemblage local

Le châssis de l’Ojai est issu d’une collaboration avec le constructeur chinois Zeekr (groupe Geely). Les véhicules sont construits sur la plateforme SEA-M en Chine, puis importés aux États-Unis.

L’intelligence du véhicule est toutefois ajoutée sur le sol américain. C’est dans le centre technique de Waymo, situé à Mesa, en Arizona, que le matériel de 6ème génération est rétrofité et que le logiciel de conduite est intégré. Contrairement aux premiers prototypes qui ne possédaient pas de volant, la version finale de l’Ojai en conserve un afin de répondre aux normes de sécurité et réglementations actuelles.

Une flotte en pleine diversification

L’arrivée de l’Ojai s’inscrit dans une stratégie de croissance agressive. Waymo ne compte pas s’arrêter là et diversifie ses modèles pour assurer une disponibilité maximale :

Le Van Ojai : Optimisé pour le transport de groupes et l’espace intérieur (plancher plat, portes coulissantes). Hyundai IONIQ 5 : Waymo a récemment annoncé l’intégration prochaine de ce SUV électrique coréen à sa flotte, également équipé de la technologie de 6ème génération. Jaguar I-PACE : Les modèles actuels continueront d’opérer en parallèle dans les villes comme San Francisco, Phoenix et Los Angeles.

Avec l’Ojai, Waymo ambitionne de s’étendre rapidement vers de nouveaux marchés tels que Dallas, Las Vegas, Miami ou encore Atlanta, affirmant sa position de leader mondial face à la concurrence croissante du secteur.