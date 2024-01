Plongez dans l’opulence tropicale de l’île Maurice avec notre exploration de cinq hôtels paradisiaques. Notre journaliste Yanis (tesla-mag.com, yonder.fr, freshmagparis.com…) rentre à peine de l’Ile Maurice. Il a dormi pour vous dans 5 lieux emblématiques et vous raconte. Bienvenue dans un monde où le soleil mauricien dissipe l’hiver, laissant place à des expériences de séjour exceptionnelles.

1 : Heritage Le Telfair *****

Paré de blanc, l’un des plus beaux hôtels avec spa de l’Ile Maurice, Le Telfair Heritage, vous fera tomber sous le charme !

Face aux eaux cristallines de la mer, cet établissement de luxe possède des chambres à la décoration raffinée et au style colonial qui rappelle avec goût l’histoire de l’île. Là-bas, vous pourrez jouer au golf sans restriction sur l’un des 18 trous historiques de l’Océan Indien !



Bon à savoir aussi :

l’hôtel vient d’inaugurer un second parcours 18 trous de type « links ». Il descend de la montagne à la mer : technique et vues somptueuses au programme ! Mais le Telfair Heritage, ce sont aussi les superbes jardins tropicaux du sud adossés à la seule zone de forêt primaire et sauvage de Maurice. Plus de 10 restaurants raviront tous les palais, la plage s’avère somptueuse, le spa est l’un des mieux dotés du pays…what else ?

HERITAGE LE TELFAIR

Bel Ombre Territory

61002, Bel Ombre – Ile Maurice

2 : Constance Prince Maurice *****

L’hôtel Constance Prince Maurice incarne le parfait sens de l’accueil mauricien et de l’architecture tropicale.

Sur la côte nord-est, ce cinq étoiles offre une intimité totale sur un terrain préservé paré de bungalows et superbes villas privées à louer avec service hôtelier. Ses jardins tropicaux et son lagon turquoise bordent une plage au sable éclatant et d’un côté de l’hôtel la mangrove offre des expériences exclusives : en canoë dans la nature sauvage au milieu des oiseaux ou à dîner, au restaurant flottant au milieu d’un véritable aquarium !

Un hôtel idéal pour des vacances magiques à l’île Maurice. Le paysage sous-marin peut être exploré lors des excursions de plongée proposées par l’hôtel sur la barrière de corail, à 10 minutes de bateau.

Constance Hotels and Resorts

Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius

3 : Royal Palm Beachcomber Luxury *****

Situé à Grand-Baie dans la plus grande station balnéaire de l’île Maurice, le Royal Palm Beachcomber Luxury. Cet hôtel occupe un emplacement exceptionnel le long d’une plage de sable blanc bordée par les eaux turquoise de l’océan Indien.

Cet hôtel 5 étoiles luxe accueille les stars de tous horizons et compte un bon nombre d’habitués. L’architecture marie subtilement les styles traditionnels et contemporains. Dirigé par le chef cuisinier exécutif William Girard, l’établissement propose une cuisine française contemporaine fusionnée avec les saveurs du terroir mauricien. Une second restaurant italien, mené de main de maître par Cyril Lignac, offre une terrasse magique avec vue sur l’océan.

Un refuge raffiné et discret, blotti entre piscines éclatantes, cocotiers et palmiers…

ROYAL PALM BEACHCOMBER

Royal Road Grand Baie

30512, Maurice

4 : L’hôtel One&Only Le Saint Géran *****

Ce joyau d’hôtel cinq étoiles de la péninsule de Belle Mare, allie chic décontracté et élégance intemporelle.

One&Only Le Saint Gérant offre une expérience de resort de luxe à taille humaine pour les familles et les couples. Il y règne une ambiance chaleureuse et la possibilité de dîner les pieds dans le sable. Les intéressés, y trouveront des installations sportives de pointe comme des courts de tennis flambant neufs, du paddle, des piscines et un immense kids club et bien d’autres. Cet établissement emblématique allie harmonieusement une esthétique contemporaine à l’authenticité du lieu.

Un très beau spa vient compléter la tableau avec la possibilité de se faire masser en extérieur au milieu d’une végétation tropicale. Un must pour se détendre.

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN

Pointe de Flacq,

41518, Mauritius

5 : Veranda Grand Baie

À Veranda Grand Baie, l’élégance de l’architecture créole d’antan se marie à la beauté des lieux. Cette ensemble crée une oasis de calme au cœur de la petite ville animée de Grand Baie.

Avec son blanc immaculé, ses boiseries, et une petite plage privée, l’hôtel de type maison d’hôte coloniale incarne le raffinement de la vie insulaire à Maurice. Un vrai havre de paix où se prélasser sur des chaises longues ou les transats immergés dans la piscine avec vue sur l’océan.

Un des nouveaux hôtels 4 étoiles qui comptent sur l’Ile Maurice.

VERANDA GRAND BAIE

Route Royale, Grand Baie 30510, Maurice