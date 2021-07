Test du Portal Plus, le visiophone par Facebook

Deux ans après sa sortie en France, Tesla Magazine a essayé pour vous le Facebook Portal Plus. Une tablette complète pour réaliser des appels vidéo avec ses contacts via Messenger ou WhatsApp.

Disponible en noir ou en blanc (noir lors de notre test), le produit se présente comme une tablette et se veut être un équivalent des Google Home ou d’Alexa tout en permettant d’échanger avec nos proches. Le Portal Plus apparaît comme le remplacement des téléphones fixes, un écran connecté qui reste à la maison pour les appels vidéos.

Dimension du Portal Plus de Facebook

Dès l’ouverture, l’objet est très grand, 44,98 cm de hauteur pour 14,55 cm de largeur. Le Portal Plus est composé de deux haut-parleurs. Selon Facebook, le plus petit de 2 pouces ne sert qu’aux sons aigus tandis que celui de 4 pouces est utilisé pour les graves. Un écran connecté trône, intégré dans la barre de l’enceinte. Il est facilement inclinable en mode paysage ou portrait selon les besoins.

L’écran est plutôt grand et mesure 15.6 pouces, idéal pour pouvoir parfaitement voir l’écran sans y faire attention.

Le Portal Plus est composé de trois parties.

Branchement

Le portal Plus de Facebook se branche sur secteur, malheureusement il ne possède pas de batterie. L’écran se connecte en wifi et l’utilisateur doit simplement associer son compte Messenger ou WhatsApp pour voir apparaître ses contacts.

Après des petites configurations et une mise à jour du logiciel, le Portal Plus est prêt à être utilisé. Nous essayons directement avec un appel vidéo avec les membres de la rédaction de Tesla Mag.

Caméra et appels vidéo

La caméra de 12.5 mégapixels est correcte pour passer des appels en HD 720p sans être exceptionnel. Ce qui nous a impressionné est plutôt le grand angle de 140° de la caméra couplé de la Smart Camera, le suivi de mouvement. Lors d’appel vidéo, le Portal Plus de Facebook cadre automatiquement notre visage , peu importe si l’on bouge dans la pièce.

Les appels vidéos ne sont disponibles qu’avec nos contacts Messenger et WhatsApp, impossible de communiquer avec les personnes n’étant pas inscrites sur ces réseaux sociaux. Autre point négatif, impossible d’envoyer des messages à ses contacts puisque l’écran sert uniquement aux appels malgré le clavier tactile !

Vue de face du Portal Plus

Assistant vocale d’Amazon et applications

L’intégration d’Alexa est essentielle pour pouvoir contrôler le Portal Plus sans recourir à l’écran mais l’assistant vocal n’est pas réputé pour être le plus performant vis-à-vis de son concurrent, Google Home. Alexa reste plus que correct pour toutes les fonctions de base comme demander la météo, changer de chaîne de télévision ou de musique… mais s’avère parfois imprécise quand on ne prononce pas distinctement certaines requêtes ou quand le bruit environnant est trop fort comme dans une cuisine par exemple.

Le portal plus peut être contrôler via des commandes vocales.

L’assistant vocal fonctionne néanmoins avec la plupart des services de divertissement multimédia. Le Portal Plus propose Facebook Watch en application de base mais les vidéos restent extrêmement limitées. L’écran ne possède que très peu d’applications. Un navigateur web tournant avec Chromium permet quand même d’accéder à tous les sites internet de streaming comme YouTube ou Netflix.

(Petite précision : des applications peuvent être installées comme Youtube mais dès l’ouverture l’on se rends compte que ce n’est qu’un raccourci renvoyant vers la page Web youtube et non l’application.

Confort d’utilisation

Selon plusieurs sites, la réflectance du Portal est de 53% et est donc très élevée. Après avoir essayé plusieurs configurations, il est presque impossible de tout distinguer si l’écran se trouve face à une fenêtre et la luminosité maximum est presque obligatoire la journée.

Le Portal Plus est aussi utilisable en tant que cadre photos numérique et peut sélectionner des feeds Instagram, des albums photos ou des publications Facebook directement depuis votre téléphone.

Sécurité

Impossible de ne pas parler de sécurité avec un produit comme celui-ci. L’intégration d’Alexa et des services peut en repousser plus d’un mais la caméra et les micro sont désactivables dans les options. Un cache est également fourni pour la caméra.

Conclusion

A défaut de pouvoir totalement s’imposer dans nos maisons, le Portal Plus répond à nos principales attentes. La caméra est correcte et suit bien les mouvements lors des appels vidéos sur Messenger ou whatsapp. Le manque d’application de base et de fonctionnalité réduisent cependant l’utilisation du Portal Plus.

L’écran tactile souffre de sa comparaison avec un tablette classique qui en plus de remplir la plupart des fonctionnalités du Portal Plus permet d’être nomade sans la nécessité d’être branché sur secteur.