Hôtel avec borne de recharge à Nîmes

Bienvenue sur notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Nîmes ! Les voyageurs peuvent maintenant découvrir cette ville historique et culturelle en toute sérénité grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la durabilité.

Chez Tesla Magazine, nous avons rassemblé une liste des hôtels proposant des bornes de recharge pour voitures électriques afin de faciliter votre prochaine escapade. Il est important de noter que la disponibilité des bornes peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne est payante ou gratuite et si une réservation est nécessaire.

Nîmes est célèbre pour son patrimoine historique, comme le célèbre amphithéâtre romain, ainsi que pour sa vie culturelle animée. La ville est également soucieuse de la durabilité et de la mobilité durable, avec un grand nombre de bornes de recharge pour voitures électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels que nous vous proposons. Les efforts de Nîmes pour encourager les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, en font un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Planifiez votre prochain séjour à Nîmes en toute sérénité grâce à notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Kyriad Nîmes 9 rue roussy, 30000 Nîmes 4 x Type 2 22 kW Les Villas Du Triangle 58 Rue de l’Abrivado, 30000 Nîmes 1 x Type 2 7 kW Hôtel & Spa Vatel – Nîmes 140 Rue Vatel, 30900 Nîmes 1 x domestique UE 3 kW1 x P17 Bleue (Camping) 3 kW1 x P17 Rouge (Industrielle) 9 kW1 x Type 2 11 kW Domaine des Escaunes 5 Rue des Bourgades, 30210 Sernhac 2 x Type 2 11 kW Ibis Nîmes Ouest (à proximité Station Tesla) 268, Rue de L’hostellerie Parc Hotel Ville Active 268, Nimes 8 x Supercharger

Hôtel Kyriad Nîmes

Situé à seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Nîmes et à 2 km de la sortie 25 de l’autoroute A9, l’Hôtel Kyriad Nîmes Ouest offre un emplacement idéal pour vos déplacements professionnels ou touristiques. Avec une connexion Wi-Fi gratuite et des coins salon extérieurs, vous pourrez travailler ou vous détendre confortablement.

Les chambres de l’Hôtel Kyriad Nimes sont décorées dans des tons méditerranéens et disposent d’un plateau/bouilloire, d’une télévision à écran plat avec des chaînes internationales et d’une salle de bains privative avec des articles de toilette gratuits. Le petit-déjeuner buffet est servi chaque matin dans la salle prévue à cet effet ou dans le jardin. Il est également possible de prendre un apéritif au bar-salon et de dîner dans l’un des restaurants des environs.

L’Hôtel Kyriad Nimes dispose d’un parking privé gratuit sur place et se trouve à 15 minutes de l’aéroport de Nîmes-Garons. Les parcours de golf de Vacquerolles et de Nîmes Campagne se trouvent à 20 minutes en voiture. La réception est ouverte 24h/24 pour répondre à toutes les demandes des clients.

Adresse : 9 rue roussy, 30000 Nîmes

Type de recharge : 4 x Type 2 22 kW

Les Villas Du Triangle à Nîmes

Situé à seulement 11 km du parc des expositions, Les Villas Du Triangle – chambres d’hôtes propose un cadre paisible avec des logements confortables. Chaque logement dispose d’une terrasse offrant une vue sur le jardin, d’une climatisation, d’une télévision à écran plat, et d’une salle de bains privative avec douche et sèche-cheveux. L’établissement offre également une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé.

Le petit-déjeuner continental est servi tous les matins et vous pourrez aussi vous détendre dans le jardin. Les Villas Du Triangle se trouve à 35 km de l’amphithéâtre d’Arles et à 41 km de la gare centrale d’Avignon. L’aéroport le plus proche, Nîmes-Garons, est implanté à 12 km. Le personnel attentif assurera que votre séjour soit agréable.

Adresse : 58 Rue de l’Abrivado, 30000 Nîmes

Type de recharge : 1 x Type 2 7 kW

Hôtel & Spa Vatel – Nîmes

L’Hôtel Vatel Nîmes est situé à seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Nîmes et à 15 km de l’aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes. Ce complexe hôtelier 4 étoiles offre un cadre chaleureux avec des chambres confortables et modernes, chacune dotée d’une salle de bain privative et d’une connexion Internet gratuite.

Les chambres de l’Hôtel & Spa Vatel sont spacieuses et proposent une décoration élégante et moderne. Elles sont équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision à écran plat, ainsi que d’une salle de bains privative avec douche et produits de toilette gratuits.

Le spa de l’hôtel propose une variété de soins de détente et de bien-être, tels que des massages, des saunas et des bains à remous. La salle de sport est équipée d’une large gamme d’équipements de fitness pour votre confort.

En période de Feria, un service de navette gratuit pour le centre-ville et les arènes de Nîmes est disponible toutes les 30 minutes à partir de l’hôtel.

L’Hôtel & Spa Vatel est affilié à l’école internationale d’hôtellerie et de gestion de Vatel, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs d’affaires et les étudiants en formation. Le parking privé gratuit est disponible sur place.

Adresse : 140 Rue Vatel, 30900 Nîmes

Type de recharge : 1 x domestique UE 3 kW, 1 x P17 Bleue (Camping) 3 kW, 1 x P17 Rouge (Industrielle) 9 kW et 1 x Type 2 11 kW

Domaine des Escaunes à Nîmes

Le Domaine des Escaunes est un ancien relais de poste situé au cœur du triangle Avignon-Nîmes-Uzès, à la sortie du village de Sernhac. Profitant de son emplacement privilégié, entre Avignon et Nîmes et à deux pas du Gard, l’hôtel est le point de départ parfait pour découvrir la région, riche en héritage culturel et historique.

Entouré par 7 hectares de vignes et d’oliviers, cet établissement propose des chambres décorées de manière traditionnelle avec salle de bains privative, climatisation et vue sur les vignobles ou la campagne provençale. Le domaine a été rénové avec goût et comprend un jardin clos, une piscine, un poolhouse, des terrasses et un parking sécurisé avec un code d’accès.

Le Domaine des Escaunes occupe 2 000 m² et dispose d’un jardin clos, d’une piscine (8 m x 18 m), d’un poolhouse, de terrasses, ainsi que d’un parking sécurisé avec un code d’accès. Le personnel attentionné veillera à ce que votre séjour soit agréable.

Bénéficiant d’un emplacement privilégié, entouré par 7 hectares de vignes et d’oliviers, le Domaine des Escaunes est facilement accessible depuis la sortie du village de Sernhac.

Adresse : 5 Rue des Bourgades, 30210 Sernhac

Type de recharge : 2 x Type 2 11 kW

Ibis Nîmes Ouest

L’Ibis Nîmes Ouest vous accueille dans un cadre confortable et pratique, situé à seulement 4 km du centre-ville de Nîmes et à 12 km de l’aéroport de Nîmes. Profitant de son emplacement à côté de la sortie 25 sur l’autoroute A9, l’hôtel est facilement accessible pour les voyageurs en voiture.

Chaque chambre climatisée est équipée d’une télévision à écran plat, d’une radio, d’un bureau et d’une salle de bains privative avec douche ou baignoire. Le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins et des collations sont disponibles le week-end. Le bar avec terrasse vous offre un endroit agréable pour vous détendre.

Le parcours de golf de Vacquerolles se trouve à 7 km, tandis que le pont du Gard est à 25 km et la ville historique d’Uzès est à 40 minutes de route. La réception est ouverte 24h/24 et un parking surveillé gratuit est à votre disposition

Adresse : 268, Rue de L’hostellerie Parc Hotel Ville Active 268, Nimes

Type de recharge : 8 x Supercharger