Nouveau Tesla Model Y « YB8LR » : Le futur champion de l’autonomie en propulsion ?

Alors que les yeux du monde automobile sont rivés sur le restylage « Juniper » du Model Y, une fuite interne vient de révéler l’existence d’une variante inédite qui pourrait bouleverser le marché des SUV électriques. Portant le nom de code « YB8LR », ce futur Model Y Standard Long Range RWD promet une efficience record et une autonomie flirtant avec les sommets du segment.

Une autonomie record : 657 km WLTP

La caractéristique la plus frappante de ce nouveau modèle est sans doute son autonomie. Selon les documents techniques qui ont fuité, cette version pourrait atteindre 657 km en cycle WLTP.

Estimation EPA : Pour le marché américain, cela se traduirait par environ 320 miles .

Pour le marché américain, cela se traduirait par environ . Efficience : En supprimant le moteur avant (propulsion seule) et en optimisant la gestion d’énergie, Tesla semble avoir créé le Model Y le plus « endurant » jamais produit, surpassant l’actuelle version Grande Autonomie Propulsion (600 km WLTP).

Le mystère de la batterie « 8L »

Au cœur du projet YB8LR se trouve un nouveau pack batterie d’environ 74 kWh, désigné sous le code 8L. Si la capacité est proche de ce que Tesla utilise déjà, la composition chimique et le fabricant restent pour l’instant un secret bien gardé.

Plusieurs hypothèses circulent dans la communauté :

Chimie LFP améliorée ? Pour maintenir un prix compétitif tout en offrant une telle densité.

Pour maintenir un prix compétitif tout en offrant une telle densité. Cellules 4680 ? Une intégration plus poussée des cellules maison de Tesla.

Une intégration plus poussée des cellules maison de Tesla. Nouveau fournisseur ? Un partenariat avec CATL ou BYD pour une nouvelle génération de cellules à haute efficacité.

Production mondiale : Fremont et Giga Berlin

Contrairement à certaines versions réservées à un seul marché, le modèle YB8LR est prévu pour une production à grande échelle sur deux continents :

Giga Berlin : Pour alimenter le marché européen, très demandeur de véhicules à longue autonomie. Fremont : Pour répondre à la demande nord-américaine.

Cette double ligne de production suggère que Tesla considère cette version comme un futur « best-seller », capable de convaincre les derniers clients réticents à l’électrique à cause de l’anxiété liée à l’autonomie.

Positionnement et Prix

Ce « Standard Long Range » viendrait s’intercaler dans la gamme pour offrir le meilleur compromis possible : le confort et l’espace du Model Y, l’autonomie d’une version haut de gamme, mais au prix plus contenu d’une propulsion.

Caractéristique Détails (estimations) Nom de code YB8LR Transmission Propulsion (RWD) Batterie ~74 kWh (Pack 8L) Autonomie WLTP 657 km Accélération 0-100 km/h ~5,7 à 5,9 secondes

L’avis de la rédaction

Si ces chiffres se confirment, le Model Y YB8LR deviendrait l’un des véhicules les plus rationnels du marché. Il offrirait une autonomie supérieure à bien des berlines aérodynamiques tout en conservant l’aspect pratique du SUV. L’absence de transmission intégrale permet non seulement de réduire le poids, mais aussi d’abaisser le prix d’achat et les coûts d’assurance.