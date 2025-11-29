🚀 Bon Plan Black Friday : Le Display HUD 9,66″ Ultime pour Tesla Model 3 et Model Y

Le minimalisme de Tesla, avec toutes les informations regroupées sur l’écran central, est une marque de fabrique. Cependant, de nombreux conducteurs regrettent l’absence d’un écran derrière le volant pour afficher les informations cruciales (vitesse, autonomie) sans quitter la route des yeux.

Ce Black Friday, un accessoire majeur qui comble cette lacune est en promotion : l’Écran Tête Haute (HUD) de 9,66 pouces !

⭐ L’Offre Technologie : Affichage HUD 9,66″ ​​pour Tesla (CarPlay/Android Auto)

Produit Écran Tête Haute (HUD) 9,66″ ​​pour Tesla Compatibilité Model Y (2019-2024) & Model 3 (2017-2023) Fonctionnalités Clés CarPlay/Android Auto sans fil, Alerte d’angle mort, Écran Anti-Reflets Note Client (Amazon) 4,0/5 étoiles (sur 6 avis – Produit récent) Prix le plus bas récent ~~159,99 €~~ Prix Black Friday 151,99 €

Pourquoi ce Display HUD transforme-t-il l’expérience de conduite ?

Ce n’est pas un simple afficheur de vitesse ; c’est un centre de commande secondaire complet.

1. Sécurité et Confort Améliorés

L’atout principal d’un HUD (Head-Up Display) est de projeter les informations de conduite (vitesse, clignotants, état de la batterie) directement dans votre champ de vision, derrière le volant. Cela vous permet de garder les yeux sur la route, réduisant la distraction liée à la vérification constante de l’écran central.

2. Intégration CarPlay et Android Auto Sans Fil

C’est l’argument choc de cet accessoire ! Il permet d’ajouter les systèmes d’exploitation mobiles préférés (Apple CarPlay et Android Auto) à votre Tesla sans fil. Vous pouvez ainsi utiliser Google Maps, Waze, Spotify, et vos applications de messagerie directement sur cet écran, sans altérer l’interface Tesla principale.

3. Conception Anti-Gêne et Anti-Reflets

Pas de Gêne pour la Climatisation : Sa conception est spécifiquement étudiée pour ne pas obstruer les bouches d’aération du tableau de bord.

Écran Anti-Reflets : Le revêtement spécial garantit une excellente lisibilité des informations, même en plein soleil.

4. Fonctionnalité d’Alerte d’Angle Mort

Ce HUD intègre souvent un indicateur visuel (via un module de communication CAN Bus) qui vous avertit d’un danger dans l’angle mort, une fonctionnalité de sécurité appréciée.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Mise à Niveau Technologique

À 151,99 € pendant le Black Friday, vous réalisez une économie par rapport au prix récent (159,99 €) pour une mise à niveau technologique majeure de votre Model 3 ou Model Y. L’ajout de CarPlay/Android Auto et la fonction HUD améliorent considérablement le confort et la sécurité de conduite.

Faites passer l’expérience de conduite de votre Tesla au niveau supérieur avec cet écran HUD en promotion !

