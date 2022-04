15 pays européens ont des ventes de véhicules électriques de plus de 15%

Nos confrères de Cleantechnica, livrent une étude très favorable à l’émergence du véhicule électrique. Pour ravir les plus sceptiques, nous vous partageons les résultats en Français et avec les éléments importants affichés en gras.

Dans 12 pays européens, 10 % ou plus des acheteurs de voitures neuves achètent des véhicules entièrement électriques (BEV). La Chine a également franchi cette étape en 2021 (15 % de véhicules électriques rechargeables et 12 % de véhicules tout électriques). Examinons d’un peu plus près les tendances des ventes de voitures électriques sur chacun de ces marchés…

L’adoption de la voiture électrique est montée en flèche

La première chose à retenir de ces tableaux et graphiques est que l’adoption des VE est montée en flèche sur plus d’une douzaine de marchés européens au cours des dernières années, ce qui témoigne d’une croissance exponentielle et d’une véritable perturbation du secteur automobile. La filière électrique confirme sa place et promet de prendre en importance au cours des prochaines années.

Un leader contesté : la Norvège

Le leader, avec des années d’avance sur les autres, est clairement la Norvège. Depuis près de dix ans, les VE ont déjà atteint 13 % des ventes d’automobiles dans le pays ! Mais ce qui est particulièrement intéressant à remarquer aujourd’hui, c’est que les courbes d’adoption des VE dans les pays qui ont plus récemment dépassé les 10, 15 ou 20 % de part de marché ont connu une croissance plus rapide, passant de 2 % de part de marché à plus de 10 % de part de marché, que la Norvège lorsqu’elle faisait cette ascension il y a dix ans. On peut considérer que ces pays rattrapent leur retard !

Une accélération nécessaire pour décarboniser les transports

C’est tout à fait logique si l’on considère l’ampleur du marché des VE aujourd’hui, avec des voitures électriques dans pratiquement toutes les catégories et classes. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une tendance à mettre en évidence lorsque l’on sait à quelle vitesse le monde doit décarboniser les transports… C’est pourquoi, en avant l’électrique.

Un graphique particulièrement évocateur

Ce graphique montre que plusieurs pays sont passés d’environ 2% des ventes de voitures neuves entièrement électriques à plus de 10% en deux ans seulement. Il a fallu trois à quatre ans à la Norvège pour faire une progression similaire.

La question qui se pose maintenant est la suivante : la croissance se stabilise-t-elle un peu ou continue-t-elle à monter en flèche dans ces pays ? Si la Norvège montre un chemin vers 65 % de ventes de VE et 86 % de ventes de véhicules hybrides rechargeables, il faut reconnaître qu’elle a suivi sa propre voie et que les autres pays européens ne suivent pas la même courbe.

Depuis 2012 jusqu’à nos jours

Une autre façon de voir l’adoption des VE dans ces pays est de tous les placer sur un graphique couvrant les années 2012-2021. Cela montre mieux la forte hausse de l’adoption des VE sur une douzaine de marchés européens au cours des dernières années. Focus sur l’évolution des achats en électrique depuis 2012 jusqu’à l’année dernière – sur dix ans donc :

Vous trouverez ci-dessous un graphique similaire, mais qui montre l’adoption des hybrides (plutôt que des VE) dans ces mêmes pays. La Chine mérite également toute sa place dans ce graphique. En effet, ce par l’importance de sa population et sa volonté assumée d’adopter des modes de transport moins polluants, il y a fort à parier que ce n’est que le début pour cette puissance…

Les diagrammes en barres : plus visuels

Outre la vue graphique, nous pouvons explorer ces sujets à l’aide de diagrammes à barres pour obtenir une autre perspective. Les diagrammes à barres ci-dessous montrent 1) l’ensemble de ces 15 marchés européens (graphique VE) et 2) ces marchés ainsi que la Chine (graphique des véhicules hybrides rechargeables). Si ce dernier pays peut être considéré comme émergent sur le marché des électriques, par rapport à des mastodontes comme la Norvège, il ne faut pas oublier sa capacité de changement rapide…

En termes de volume, les diagrammes en barres permettent d’avoir une vue plus précise.

La Norvège : un pays précurseur en stagnation ?

Voici l’exemple de la Norvège : assez impressionnant ! On remarque une hausse régulière et importante.

Assez visuels, ces graphiques permettent de saisir la pleine mesure du changement qui s’opère à la fois dans le secteur automobile et la mentalité des citoyens. Ces derniers semblent s’engager concrètement pour un monde plus vert en changeant de voiture. Et si c’est une tendance qu’on observe depuis une dizaine d’années sur le vieux continent, il est particulièrement intéressant de constater une tendance similaire sur des territoires qui, si toujours considérés comme émergents, n’en sont pas moins des puissances de taille, comme la Chine.

Ce que nous avons hâte de voir maintenant, c’est si cette évolution se poursuit et comment !