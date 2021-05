Nous avions eu l’occasion d’essayer le Cowboy V3 il y a quelques mois. Nous en avions gardé un très bon souvenir mais en discutant avec Tanguy Goretti, co-fondateur de Cowboy nous avions relevé des points d’améliorations qui sont presque tous intégrés dans la version 4 de ce vélo électrique haute performance.

Un nouveau cadre pour les femmes

J’ai prêté plusieurs fois le Cowboy V3 à ma femme et à chaque fois elle me partageait que le cadre Cowboy iconique ne lui plaisait pas. Et c’est vrai, avec un jean aucune gêne mais en Jupe c’est presque l’enfer.

Cowboy C4 ST – Source @Cowboy

Je précisais bien que le Cowboy c’était pour avoir une posture sportive et qu’il fallait adapter sa tenue. Avec ce nouveau cadre, la marque clos le débat, c’est très cool! Merci Cowboy! Blague à part, le vélo pourra convaincre beaucoup plus de monde car le design est vraiment convainquant. D’ailleurs ce vélo est lauréat du prix Red Dod Best of the Best 2021 dans la catégorie design de produit.

« Le Cowboy 4 redéfinit complètement la vie dans et autour des villes », explique Adrien Roose, cofondateur et PDG de Cowboy. « En proposant deux types de cadres, dont notre premier modèle à cadre ouvert, avec un cockpit intégré et une nouvelle application, nous sommes désormais en mesure de répondre aux besoins d’un public plus large et de permettre à davantage de cyclistes de se déplacer librement dans les villes et aux alentours», ajoute-t-il. «Notre mission est d’aider les citadins à se déplacer plus rapidement, mais aussi de façon plus sûre et plus agréable qu’avec n’importe quel autre moyen de transport urbain. Que ce soit pour vous balader à travers la ville ou pour rester en forme, il s’agit de vous reconnecter à vos sens et de redécouvrir le plaisir simple de faire du vélo. »

Cowboy V4 et Cowboy V4 ST – Source @Cowboy

L’histoire du cadre est avant tout une histoire de taille plus que de sexe, en effet le modèle C4 ST est optimisé pour les utilisateurs mesurant entre 155 et 190 cm tandis que le C4 sera parfaitement adapté aux utilisateurs entre 170 et 195 cm.

Un rythme d’innovation régulier

A l’instar d’Apple, Cowboy dévoile une mise à jour majeure de son produit tous les ans. Le Cowboy V3 a été lancé en Juin 2020 et est dès aujourd’hui proposé au tarif réduit de 2190€, garde-boues compris.

Disponibilité et prix du Cowboy V4

Le Cowboy 4, pour les deux versions de cadre, est proposé à 2490€, garde-boues inclus. Vous pouvez précommandez le modèle dès aujourd’hui en versant un acompte de 100€ en vous rendant sur Cowboy.com. Les premières livraisons devraient avoir lieues en septembre 2021.

Pour proposer toujours des produits plus performants, le constructeur de vélo électrique s’est entouré de Selle Royal qui a conçu sur mesure la selle et Gates qui a également conçu sur mesure la courroie en carbone. Le look est la priorité chez Cowboy.

Mise à jour pour l’application Cowboy

Cockpit Cowboy V4 – Source @Cowboy

Une toute nouvelle mise à jour est annoncée en même temps que ces nouveaux modèles. En voici les principales caractéristiques:

– Le nouvel écran d’accueil affiche des informations sur les conditions météo et la qualité de l’air, des prévisions de consommation et d’autonomie de la batterie, et un récapitulatif des trajets précédents.

– Le nouvel écran de navigation et l’affichage des cartes en 3D offrent un accès intuitif aux emplacements récents et lieux préférés, ainsi que des indications de guidage claires. L’indice de qualité de l’air est disponible et l’itinéraire le plus sain est proposé parallèlement à l’itinéraire le plus rapide.

– Le nouveau tableau de bord permet de suivre les statistiques en direct, comme la distance parcourue, la vitesse moyenne, le nombre de calories brûlées et le dénivelé effectué.

– Le récapitulatif des trajets récompense la fréquence d’utilisation et les succès, avec des badges et un classement.

– Une nouvelle fonction communautaire offre la possibilité de rejoindre des sorties de groupe à vélo organisées dans les capitales européennes.

Disponibilité au courant de l’été.

Spécifications de ce nouveau modèle

Poids du C4 Poids du C4 ST 18,9 kg au total, batterie incluse 19,2 kg au total, batterie incluse Matière du cadre Aluminium 6061 Taille de l’utilisateur pour le C4 Taille de l’utilisateur pour le C4 ST Modèle optimisé pour les utilisateurs mesurant entre 170 et 195 cm Modèle optimisé pour les utilisateurs mesurant entre 165 et 190 cm Pneus Pneus Cowboy sur mesure résistants aux crevaisons, avec un grip souple et une couche de protection anti-crevaison, d’une largeur de 47 mm Freins Frein avant et arrière à disque hydraulique Feu avant Feu avant à LED intégré qui peut être allumé/éteint via l’application Feu arrière Feu arrière à LED intégré qui s’intensifie lorsque vous ralentissez et/ou freinez Garantie 2 ans Autonomie Jusqu’à 70 km d’autonomie Batterie Batterie amovible de 2,4 kg ; 360 Wh et 10,0 Ah Application mobile iOS et Android Coloris Black, Khaki, Sand Courroie du C4 Courroie du C4 ST Courroie en carbone Gates, rapport 60/21 (2,85) Courroie en carbone Gates, rapport 57/21 (2,71) Chargeur Chargeur 100 W avec un temps de charge de 3,5 heures Moteur Moteur 45 Nm / 250 W sur mesure, intégré dans la roue arrière Vitesse d’assistance maximale 25 km/h

