Clap de fin à Valence mardi pour la Formule E après cinq sessions d’essais sur le Circuit Ricardo Tormo : après 106 jours sans compétition, les trois journées de tests (et un Media Day) ont permis aux 24 pilotes de se retrouver avec plaisir leurs monoplaces 100% électriques.

Il est désormais temps de bien préparer la Saison 7 qui va débuter à la mi-janvier, à Santiago du Chili, tout en claquant quelques jolis chronos. Tesla Mag a suivi tout cela de près et notre nouveau chroniqueur, Bruno Cammalleri, l’un des rédacteurs du site sportsmarketing, nous a fait un bilan des opérations.

Les 12 écuries de Formula E se préparent

Maximilian Günther (DEU), BMW I Andretti Motorsports

Rear of Sergio Sette Camara (BRA) Dragon Penske Autosport, Penske EV-4

Après des milliers d’heures de travail et de kilomètres virtuels en simulateurs, ces essais constituaient l’occasion unique pour les 12 écuries de Formule E de mettre à l’épreuve de la piste ces trois mois de travail acharné. C’était aussi le seul moment, avant les deux manches d’ouverture prévues à Santiago (16 et 17 janvier 2021), où les 24 voitures pouvaient se retrouver en piste en même temps, dans les mêmes conditions.

Alors, même si à la différence de la plupart des tracés de Formula E, Valence n’est pas un circuit urbain, rien de mieux que de se confronter à la réalité, à la piste, au chronomètre… et au reste de la concurrence. Rouler et apprendre autant que possible, tout en respectant les programmes d’essais complexes définis au préalable.

Des choix qui divergent

Maximilian Gunther (DEU) BMW I Andretti Motorsports, gets ready

Nico Muller (CHE), Dragon Penske Autosport, Penske EV-4, and the rest of the teams leave the pit lanes at the start of the session

Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE20, leads Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 and Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE20

Sebastien Buemi (CHE), Nissan e.Dams and Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams stand with team for photo

Sur les 12 teams engagés pour cette Saison 7 qui promet beaucoup, 9 ont choisi de rouler dès Valence avec une nouvelle version de leur groupe propulseur, alors que les champions en titre, DS Techeetah, mais aussi Nissan E.Dams et Dragon Penske ont préféré consacrer leurs efforts à une homologation moteur ultérieure, programmée pour la cinquième course de la Saison 7.

Les pneus Michelin, fidèles à la Formule E depuis son lancement en 2014, étaient également au centre des attentions durant ces essais car les pilotes roulaient pour la première fois avec la troisième génération du pneu Pilot Sport de la marque clermontoise.

Elle les équipera durant cette Saison 7 où seules 3 équipes sur 12 (DS Techeetah, Nissan E.Dams et Mercedes EQ), soit le podium du championnat constructeurs de la Saison 6, ont choisi de conserver le même line-up que la saison dernière. Le mercato a été très agité en FE est le résultat est un plateau complètement chamboulé, avec plus de jeunes loups et moins de vieilles gloires…

Günther en haut de la feuille de chronos

Antonio Felix da Costa (PRT) DS Techeetah, DS E-Tense FE20 leads Jean-Eric Vergne (FRA) DS Techeetah, DS E-Tense FE20

Jean-Eric Vergne (FRA) DS Techeetah, DS E-Tense FE20 overtakes Maximilian Gunther (DEU) BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21

Jake Dennis (GBR) BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 leads Maximilian Gunther (DEU) BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21

Lucas Di Grassi (BRA) Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 leads Rene Rast (DEU) Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Comme en 2019, l’Allemand Maximilian Günther (BMW i Andretti) a attendu la dernière séance, mardi après-midi, pour signer le meilleur temps absolu de ces essais en 1.11.760.

On retiendra le caractère particulièrement serré de la hiérarchie avec les 24 pilotes classés en moins de huit dixièmes, ce qui nous promet des courses toujours aussi ouvertes, des luttes plus que serrées et des surprises possibles, à l’image des Dragon Penske de Sergio Sette Camara et Nico Müller, pointées mardi aux 2e et 3e rangs, devant le champion sortant, Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), 4e à un-demi-dixième seulement de Günther. Suivent Mitch Evans (Jaguar), Pascal Wehrlein (Porsche) et Oliver Rowland (Nissan E.Dams).

Côté français, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a signé le 8e chrono à deux dixièmes de Günther, devançant Oliver Turvey (NIO 333) et le « rookie » Norman Nato (Venturi), qui a remplacé Felipe Massa dans l’écurie monégasque de Gildo Pastor. A la porte du Top 10, on trouve un autre débutant, Jake Dennis, chez BMW i Andretti, ainsi que l’excellent Edoardo Mortara (Venturi), auteur du meilleur temps samedi matin sur piste détrempée.

Quelques déceptions

La déception est venue de quelques gros bras de la discipline comme Sébastien Buemi (Nissan E.Dams), 14e, ou encore Sam Bird (Jaguar, ex-Virgin) 23e et Luca di Grassi (Audi Sport) classé 24e et dernier.

Le Brésilien, ancien champion FIA de Formula E, était peut-être perturbé par la bombe lâchée lundi par Audi Sport qui se retirera de la Formule E à la fin de la saison 7 en tant qu’écurie d’usine (pour se concentrer sur le Dakar 2022, avec un buggy électrique, et l’Endurance, avec à la clé un retour programmé aux 24 Heures du Mans).

Tyres being cleaned

Sergio Sette Camara (BRA) Dragon Penske Autosport, Penske EV-4, pushed into the garage

Sergio Sette Camara (BRA) Dragon Penske Autosport, Penske EV-4

Andre Lotterer (DEU) Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric leads Stoffel Vandoorne (BEL) Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries (NLD) Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 leads Stoffel Vandoorne (BEL) Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Mais « l’utilisation du nouveau groupe motopropulseur Audi restera possible pour des équipes clientes l’année suivante », a quand même précisé la marque aux anneaux. Dans le même temps, Mahindra a annoncé son implication pour au moins trois ans de plus, jusqu’en 2025, ce qui fait du constructeur indien, souvent placé, rarement gagnant, le premier à s’engager à fabriquer une monoplace de 3e génération (Gen3) pour la saison 2022-2023 et les suivantes. Tant mieux.

Classement des meilleurs temps de la 3e et dernière journée d’essais d’avant-saison du Championnat du monde de Formule Electrique, mardi sur le circuit Ricardo Tormo de Valence (Espagne), préparé par Tesla Mag:



1. Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:11.760

2. Sergio SETTE CÂMARA DRAGON PENSKE AUTOSPORT à 0.036

3. Nico MÜLLER DRAGON PENSKE AUTOSPORT 0.050

4. Antonio Felix DA COSTA* DS TECHEETAH 0.055

5. Mitch EVANS JAGUAR RACING 0.120

6. Pascal WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE 0.148

7. Oliver ROWLAND NISSAN E.DAMS 0.183

8. Jean-Eric VERGNE* DS TECHEETAH 0.218

9. Oliver TURVEY NIO 333 FE TEAM 0.236

10. Norman NATO ROKiT VENTURI RACING 0. 242

11. Jake DENNIS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 0.287

12. Eduardo MORTARA ROKiT VENTURI RACING 0.306

13. Nick CASSIDY ENVISION VIRGIN RACING 0.339

14. Sébastien BUEMI* NISSAN E.DAMS 0.374

15. Alexander SIMS MAHINDRA RACING 0.403

16. Alex LYNN MAHINDRA RACING 0.420

17. André LOTTERER TAG HEUER PORSCHE 0.445

18. Stoffel VANDOORNE MERCEDES-BENZ EQ 0.459

19. Robin FRIJNS ENVISION VIRGIN RACING 0.484

20. René RAST AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER 0.485

21. Nyck DE VRIES MERCEDES-BENZ EQ 0.519

22. Tom BLOMQVIST NIO 333 FE TEAM 0.548

23. Sam BIRD JAGUAR RACING 0.579

24. Luca DI GRASSI* AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER 0.761



* Les pilotes en gras ont été sacrés Champions FIA de Formula E entre 2015 et 2020