Abonnement FSD à 129 €/mois : Le calcul de rentabilité pour un Français

Le 14 février 2026 a marqué un tournant historique pour Tesla : la fin de la vente définitive du pack Full Self-Driving. Désormais, pour tout nouvel achat, le FSD n’est disponible que via un abonnement mensuel. Alors que le prix pour l’Europe oscille entre 99 € et 129 € par mois, de nombreux propriétaires se demandent s’il s’agit d’une opportunité ou d’une taxe déguisée. Sortons les calculatrices.

Un ticket d’entrée enfin accessible

L’avantage majeur de l’abonnement est psychologique et financier : passer de 7 500 € (l’ancien prix moyen du pack) à 129 € permet de tester la technologie sans s’engager sur le long terme. Pour un utilisateur qui change de véhicule tous les 3 ou 4 ans, l’abonnement est souvent plus rentable, d’autant plus que l’option FSD ne se transférait pas toujours lors de la revente entre particuliers.

Le profil type : Le « Rouleur de Vacances »

Le plus grand bénéficiaire de ce changement est le conducteur qui n’utilise sa Tesla que pour de courts trajets urbains la semaine, mais traverse la France pour les vacances. Avec l’abonnement, vous pouvez activer le FSD en juillet pour votre trajet Paris-Nice, et le désactiver en août. Pour 129 €, vous bénéficiez de l’assistance de Niveau 2 la plus avancée au monde sur 2 000 km, réduisant drastiquement votre fatigue nerveuse, puis vous repassez à l’Autopilot standard gratuit le reste de l’année.

À l’inverse, pour un propriétaire qui compte garder sa Model Y Juniper pendant plus de 6 ans, l’ancien achat définitif aurait été plus économique (seuil de rentabilité à environ 60 mois). Mais dans un monde où la technologie évolue tous les 6 mois (passage du HW4 à l’AI5), la flexibilité de l’abonnement semble être la stratégie la plus sage pour ne pas rester bloqué avec un matériel obsolète.

📖 À lire aussi sur Tesla Mag :