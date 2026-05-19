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Un témoignage posté sous notre dernier article sur l’ouverture du réseau Superchargeur a mis le feu aux poudres. À Annecy, les 16 bornes d’une station sont régulièrement monopolisées en soirée par des fourgons de livraison électriques. Derrière les livreurs : une base Amazon distante de seulement 2 km. Ce cas isolé est-il en train de se reproduire ailleurs en France ? Tesla a-t-elle les moyens d’y répondre ? Nous faisons le point.

« Les 16 bornes étaient toutes occupées, dont la majorité par des fourgons »

Tout a commencé par un commentaire publié le 18 mai 2026 sous notre article consacré à la question de l’ouverture du réseau Superchargeur aux autres marques. Henri Raffard, propriétaire Tesla habitant Annecy, raconte :

« Le superchargeur est maintenant pris d’assaut le soir par les livreurs de la base Amazon à 2 km de là. La majorité d’entre eux est équipée de fourgons électriques et vient en soirée recharger. Il n’est pas rare que les 16 bornes soient occupées, dont la majorité par ces livreurs, pendant que d’autres attendent leur tour. »

Ce témoignage, précis et géolocalisé, ne décrit pas un incident isolé. Il pointe vers un phénomène structurel en train de s’installer discrètement autour des grandes plateformes logistiques françaises : la recharge de flottes de livraison professionnelles sur des infrastructures conçues pour des particuliers en déplacement.

Le problème du port de charge : quand le câble ne va pas jusqu’à la trappe

Au-delà de la saturation pure, Henri soulève un problème technique rarement évoqué, mais aux conséquences bien réelles sur le matériel.

« Il y a aussi le phénomène des bornes HS, justement à cause de ces fourgons qui n’ont pas le port de charge situé à l’arrière, mais plus à l’avant ou sur les côtés. Ce qui oblige leur chauffeur à tirer sur les câbles pour atteindre leur port de charge, provoquant ainsi des dommages sur les prises. »

C’est un problème documenté. Mercedes elle-même reconnaît que dans certains cas, les câbles des stations Superchargeur Tesla peuvent être trop courts pour atteindre le port de charge d’un véhicule Mercedes-Benz, et recommande aux conducteurs de ne pas stationner horizontalement ou en diagonale. Autrement dit, le constructeur sait que ses véhicules posent un problème de compatibilité physique avec les Superchargeurs — mais c’est au conducteur de s’adapter, pas au réseau.

Résultat concret sur le terrain : des livreurs en fin de journée, fatigués, pressés, qui tendent le câble jusqu’à son point de rupture. Les connecteurs ne sont pas conçus pour subir des tractions répétées. Les bornes HS, c’est aussi ça.

Amazon électrifie sa flotte à grande vitesse — et la France est dans le viseur

Ce phénomène va s’amplifier, pas se résorber. Amazon déploie actuellement près de 5 000 fourgons 100 % électriques Mercedes-Benz en Europe, dont environ 600 véhicules en France, répartis entre des eSprinter et des eVito. Ces utilitaires devraient parcourir plus de 100 millions de kilomètres pour livrer plus de 200 millions de colis par an.

L’équation est simple : plus de fourgons électriques en circulation = plus de besoins de recharge rapide en soirée, au moment précis où les livreurs terminent leurs tournées. Et si l’entreprise n’a pas prévu d’infrastructure de recharge dédiée sur ses bases logistiques, la tentation d’utiliser le Superchargeur le plus proche — souvent dans une zone commerciale adjacente — devient irrésistible.

Les sessions de recharge sur le réseau Tesla ont augmenté de +29 % en glissement annuel, contre seulement +19 % de croissance physique du réseau. Les bornes se remplissent donc structurellement plus vite qu’on ne les construit. Quand des flottes professionnelles s’y ajoutent massivement le soir, le point de rupture pour les particuliers arrive bien plus tôt que prévu.

Est-ce un phénomène localisé à Annecy ou répandu en France ?

C’est la question que nous vous posons directement. Annecy dispose d’une base Amazon importante, mais le géant de la livraison exploite des dizaines de plateformes logistiques sur l’ensemble du territoire français : Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Strasbourg, Rouen…

Avez-vous observé le même phénomène près de chez vous ?

Des fourgons de livraison qui saturent votre Superchargeur habituel en soirée ?

Des bornes HS dont les câbles ont visiblement subi des tractions anormales ?

Des temps d’attente inhabituels à des heures creuses pour des particuliers ?

Nous vous invitons à partager votre témoignage en commentaire, avec la ville et l’heure habituelle de vos recharges. Ces retours nous permettront de cartographier le phénomène à l’échelle nationale et d’en mesurer l’ampleur réelle.

Ce que Tesla peut — et devrait — faire

Face à ce problème, plusieurs pistes existent. Certaines sont déjà dans les mains de Tesla, d’autres nécessiteraient des décisions courageuses.

1. La tarification différenciée par type de véhicule Tesla dispose des données de chaque session de recharge : marque, modèle, temps de connexion, kWh consommés. Il serait techniquement possible d’appliquer un tarif majoré aux véhicules utilitaires lourds (fourgons, châssis-cabine) qui occupent une borne plus longtemps et posent des problèmes de compatibilité physique. Ce n’est pas de la discrimination — c’est de la tarification au coût réel.

2. La priorité Tesla en heure de pointe Tesla dispose sur certaines stations de la capacité à retarder l’accès aux non-Tesla s’il n’y a pas assez de bornes disponibles pour les propriétaires de la marque. Ce mécanisme devrait être étendu et systématisé aux stations identifiées comme à risque de saturation par des flottes professionnelles.

3. Des accords B2B obligatoires pour les opérateurs logistiques Amazon et ses sous-traitants ne devraient pas pouvoir utiliser le réseau Superchargeur comme infrastructure de recharge de flotte sans contrepartie. Tesla pourrait — et devrait — exiger des contrats de flotte spécifiques, avec des créneaux de recharge réservés, des tarifs négociés, et surtout l’obligation pour ces opérateurs d’investir dans leur propre infrastructure de recharge sur site.

4. La détection automatique et la signalisation des bornes à risque L’application Tesla pourrait identifier en temps réel les stations à forte concentration de véhicules utilitaires et prévenir les propriétaires particuliers avant qu’ils s’y rendent, en proposant une alternative.

5. Des bornes V4 avec câbles de 4 mètres Les bornes V4 disposent déjà de câbles de 3 mètres, ce qui facilite l’accès aux véhicules avec un port de charge à droite ou à gauche. Passer à 4 mètres sur les stations à fort trafic utilitaire limiterait mécaniquement les tractions excessives et les dommages sur les connecteurs.

La position inconfortable de Tesla

Tesla se retrouve dans une situation délicate de sa propre fabrication. En ouvrant son réseau — sous la pression des réglementations européennes et pour des raisons de revenus légitimes — la marque a créé une infrastructure publique de facto, sans pour autant concevoir des règles d’usage adaptées à la diversité des utilisateurs.

Un propriétaire Tesla qui s’arrête 20 minutes pour ajouter 200 km d’autonomie sur l’autoroute, et un livreur Amazon qui recharge 80 kWh chaque soir à 200 mètres de sa base logistique : ce ne sont pas deux usages comparables. Les traiter de la même manière tarifairement et logistiquement, c’est mécaniquement pénaliser le premier au profit du second.

Bref, Amazon et ses sous-traitants sont peut-être de bons clients pour Tesla. Mais les propriétaires Tesla, eux, en subissent directement les conséquences.

Et vous, avez-vous vécu cette situation ?

Dites-nous dans les commentaires :

Votre ville et le Superchargeur concerné

L’heure à laquelle vous avez constaté la saturation

Le type de véhicules présents (fourgons de quelle marque ?)

Des bornes HS ou des câbles visiblement endommagés ?

Vos témoignages seront précieux pour documenter l’ampleur nationale du phénomène et, peut-être, interpeller Tesla directement.