File d’attente virtuelle au Superchargeur Tesla : bonne idée, mais ça va vraiment marcher en France ?

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Tesla vient de lancer le test d’une file d’attente virtuelle dans ses Superchargeurs aux États-Unis. Sur le papier, c’est la solution qu’on attendait tous depuis des années. Dans la réalité du parking de La Défense ou de l’A7 un dimanche soir de juillet, c’est une autre histoire. On décortique le système, ses angles morts — et on vous pose la vraie question.

La bagarre qui a tout déclenché

Mars 2025. Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux : deux propriétaires Tesla en viennent aux mains dans un Superchargeur américain. Chacun pense être arrivé le premier. Aucun système ne peut trancher. La tension monte, les mots dérapent, les poings suivent.

Tesla avait rappelé à l’époque que les situations d’attente ne concernaient qu’environ 1 % des sessions de recharge. Mais leur impact sur l’expérience client peut être considérable. Et une seule vidéo de bagarre au Superchargeur fait plus de mal à l’image de la marque que mille sessions parfaites.

Deux ans après ce déclencheur, Tesla passe enfin à l’action.

Repérée en premier par le site spécialisé Not A Tesla App, la fonctionnalité repose sur un principe simple mais efficace. Lorsque vous approchez d’un Superchargeur, l’application Tesla détecte votre position géographique — même si elle est fermée en arrière-plan — et vous intègre automatiquement dans une file d’attente virtuelle. Un premier message apparaît pour vous en informer. Si la station est occupée, un second message s’affiche : vous connaissez alors précisément votre position dans la queue et le nombre de conducteurs qui vous précèdent.

Tesla teste cette fonctionnalité sur cinq stations Superchargeurs aux États-Unis : quatre en Californie, au cœur de la baie de San Francisco, et une dans le Bronx, à New York — deux secteurs où la densité de véhicules électriques peut rapidement transformer une simple recharge en moment de tension.

En parallèle, Tesla travaille sur un volet prédictif. La marque a mis au point un nouveau modèle d’apprentissage automatique capable de mieux prévoir l’utilisation de ses Superchargeurs. L’objectif : distinguer les voitures qui ne font que passer à proximité d’une station de celles qui se dirigent réellement vers un Superchargeur — et anticiper la saturation avant même que les premiers véhicules n’arrivent.

Sur le papier, c’est élégant. Sur le parking d’un centre commercial un week-end d’août, c’est là que ça se complique.

Le talon d’Achille que Tesla n’a pas résolu

Voici le problème que personne ne veut dire tout haut, et qu’un commentateur sous notre dernier article a parfaitement formulé :

« Comment empêcher la mauvaise VE — voire un thermique — de se garer sur la place d’une borne réservée à quelqu’un d’autre ? Au vu du comportement de certains, c’est sûr qu’il y en aura qui trouveront cela normal de s’y garer quand même. »

Pour l’instant, la file d’attente virtuelle repose principalement sur le civisme des utilisateurs. Si un conducteur décide de se brancher avant son tour, l’application peut l’avertir qu’une liste d’attente existe, mais elle ne semble pas bloquer techniquement le lancement de la recharge.

Autrement dit : le système existe, mais il ne peut pas encore s’imposer. C’est un système d’honneur dans un environnement où l’honneur est parfois le premier sacrifié quand la batterie est à 8 %.

Un commentateur l’a dit avec brutalité : « Aucune chance que cela fonctionne en France. » Est-ce si sûr ? Ou est-ce trop pessimiste ?

Ce que le système devrait faire — mais ne fait pas encore

Pour que la file d’attente virtuelle soit réellement efficace, il faudrait aller bien plus loin que la simple notification. Voici ce que la communauté Tesla et les experts de l’IRVE réclament depuis des années :

1. L’assignation de borne verrouillée Quand c’est votre tour, une borne spécifique vous est assignée — et elle ne peut être activée que par votre véhicule. Si quelqu’un d’autre se branche, la borne refuse de démarrer. Tesla a déjà toute l’infrastructure pour ça : chaque Tesla s’authentifie automatiquement à la borne. Il ne manque qu’un verrou logiciel.

2. La place de parking « en attente » dédiée La file d’attente virtuelle ne remplace pas la nécessité de construire de nouvelles stations, mais elle organise intelligemment l’accès à celles qui existent. Pour qu’elle fonctionne vraiment, chaque station devrait disposer de 2 à 4 places de parking « salle d’attente » distinctes des bornes — où les véhicules patientent proprement sans bloquer les allées. Un investissement minimal, un gain massif en fluidité.

3. La notification d’appel avec délai de grâce Quand une borne se libère et que c’est votre tour, vous recevez une notification push. Vous avez 5 minutes pour vous y garer. Passé ce délai, votre place passe au suivant. C’est exactement le modèle des restaurants qui appellent par SMS quand la table est prête — éprouvé, simple, universellement compris.

4. La priorité Tesla intégrée à la file Cette innovation s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’ouverture progressive du réseau Superchargeur aux véhicules d’autres marques. La file d’attente virtuelle est l’endroit naturel pour intégrer une règle de priorité : en cas d’affluence, les Tesla passent avant les non-Tesla. Pas d’interdiction brutale, pas de discrimination affichée — juste un algorithme qui favorise les propriétaires du réseau.

5. Le blocage des véhicules incompatibles Un ID.3 ou une Mercedes EQB dont la prise est côté droit et qui va mécaniquement prendre deux places ? La file d’attente virtuelle pourrait refuser de les intégrer sur certaines stations, ou les orienter vers des emplacements dédiés en bout de rangée. L’app Tesla connaît le modèle exact de chaque véhicule connecté.

Tesla a DÉJÀ tout ce qu’il faut — sauf la volonté

C’est là où ça devient frustrant. Tesla n’est pas en train d’inventer quelque chose de nouveau. Toute la stack technologique existe déjà :

L’app connaît votre position en temps réel

connaît votre position en temps réel La navigation sait que vous allez au Superchargeur avant même que vous y arriviez

sait que vous allez au Superchargeur avant même que vous y arriviez La borne identifie votre véhicule à la milliseconde où vous branchez

identifie votre véhicule à la milliseconde où vous branchez Le cloud Tesla connaît le SoC de chaque véhicule dans un rayon de 10 km d’une station

connaît le SoC de chaque véhicule dans un rayon de 10 km d’une station Les données historiques permettent de prédire la saturation par station, par heure, par jour de la semaine

En 2026, la France comptera plus de 200 stations et environ 2 800 bornes. Avec ce réseau, Tesla a les moyens d’offrir une expérience de recharge aussi fluide qu’un passage en caisse Amazon. Il ne manque qu’une décision de product management.

La vraie question : le civisme français à la borne

Et maintenant, soyons honnêtes entre nous.

La file d’attente virtuelle, ça marche en Californie parce que la culture de l’usage de l’app est ancrée, parce que les stations sont souvent dans des zones avec une relative homogénéité sociologique d’utilisateurs early adopters. En France, les Superchargeurs accueillent désormais aussi bien des propriétaires Tesla qui connaissent l’app sur le bout des doigts que des conducteurs de VW ID.4 qui viennent de découvrir que les Superchargeurs sont ouverts à eux.

La vraie question n’est pas technologique. Elle est humaine.

Ferez-vous la queue poliment si quelqu’un se branche avant vous — sans que l’app puisse l’en empêcher ?

Accepterez-vous de patienter 20 minutes dans votre voiture sur un parking de zone commerciale en sachant que rien ne force le suivant à respecter votre tour ?

Et que se passera-t-il quand le premier « squatteur de file » se fera filmer et que la vidéo atterrira sur X ?

Ce que vous en pensez — et ce qui nous intéresse vraiment

Sous notre dernier article, Emilien a soulevé une question que Tesla n’a pas encore résolue :

« Une gestion par file d’attente virtuelle serait une idée, mais il faudrait prévoir de pouvoir se garer proprement pour pas bloquer tout le parking, et être appelé à une borne lorsqu’elle se libère. Cependant comment empêcher la mauvaise VE de se garer sur la place réservée ? »

C’est la question à 2 800 bornes. Et nous voulons votre réponse.

Dites-nous dans les commentaires :

🔴 Avez-vous déjà vécu une situation de tension ou de conflit au Superchargeur pour une question de priorité d’accès ?

🔴 Pensez-vous que la file d’attente virtuelle fonctionnera en France sans verrou technique sur les bornes ?

🔴 Quelle solution vous semblerait la plus efficace : le verrou logiciel, les places d’attente dédiées, la notification d’appel, ou autre chose ?

🔴 Propriétaires de non-Tesla : seriez-vous prêts à respecter une file d’attente qui vous fait passer après les Tesla en cas d’affluence ?

La réponse à ces questions dessine le Superchargeur de demain. Et Tesla ferait bien de lire les commentaires de Tesla Mag.