Accélérateur Automobile : Bpifrance double la mise !

C’est une très bonne nouvelle que l’ex-ministre Luc Chatel, désormais président de la Plate-Forme Automobile (PFA), a annoncé ce mardi : 46 entreprises vont être concernées par deux programmes d’accompagnement de 18 et 12 mois coordonnés par Bpifrance.

Grâce à Bpifrance et à la Filière Automobile & Mobilités (PFA), 23 PME-ETI vont être aidées par l’Accélérateur Automobile dans le cadre d’un deuxième programme de 18 mois destiné aux PME et ETI réalisant entre 10 et 500 M EUR de chiffre d’affaires.

Une véritable nouveauté s’y ajoute cette année : la création d’un nouveau programme de 12 mois dédié à 23 autres PME de la filière, mais plus petites, réalisant entre 2 et 10 M EUR de chiffre d’affaires.

Au total, c’est donc une promotion de 46 entreprises qui intègre ce dispositif sur-mesure avec un enjeu crucial pour chacune d’entre elles : réussir sa transformation et rebondir face à l’onde de choc économique créée par la crise sanitaire.

Trois hommes sont aux commandes du dispositif :

Luc Chatel, ancien ministre de l’Education Nationale devenu fin 2017 le président de PFA (qui regroupe 4.000 entreprises), Guillaume Mortelier, Directeur exécutif de Bpifrance en charge de l’Accompagnement, et un parrain prestigieux, Jacques Aschenbroich, PDG du groupe équipementier Valeo.



« Face aux défis sans précédent auxquels fait face le secteur automobile, nous voulons jouer un rôle d’accélérateur pour renforcer la compétitivité tout au long de la filière », explique Luc Chatel (PFA). « Avec toute l’expertise de Bpifrance et le soutien de nos grandes entreprises, il s’agit d’aider les PME et ETI prometteuses du secteur à rebondir face à la crise et à monter la marche suivante. Ce sont les pépites de la filière automobile, au cœur du tissu industriel de nos territoires ».

Pour Guillaume Mortelier (bpifrance), « le lancement de ce nouveau programme dédié aux petites PME marque notre volonté de créer une communauté solidaire entre les dirigeants de cette filière. L’impact de l’accompagnement sur les 25 dirigeants de la première promotion s’observe notamment dans leur forte capacité de résilience face à la crise que nous vivons. 46 PME et ETI se joignent aux nouveaux programmes d’accompagnement pour rompre avec la solitude du dirigeant et, au-delà, acquérir les clés pour définir leur stratégie, accélérer leur croissance et leur transformation. Ces derniers éléments sont au cœur de la stratégie d’accompagnement de Bpifrance. »



Enfin, pour Jacques Aschenbroich (Valeo), « l’accompagnement des dirigeants des PME et ETI qui font le tissu industriel de l’automobile en France, est une exigence. Le développement de cet écosystème unique représente pour ces entreprises une réelle opportunité de structurer leur innovation autour des grands enjeux de transformation auxquels nous devons tous faire face ».

Le premier programme, de 18 mois, dédié aux entreprises réalisant un CA de 10 à 500 M EUR, prévoit :

Un diagnostic initial à 360° et un accès à des modules complémentaires de conseil ;

Six séminaires et rencontres filières en partenariat avec HEC, pour préparer au mieux la reprise d’activité post-crise, saisir les opportunités de marchés et orienter ses plans d’actions ;

Le deuxième programme, de 12 mois, dédié aux entreprises réalisant un CA de 2 à 10 M EUR, prévoit :

Un diagnostic d’entrée et un accès à des modules de conseil, pour que chaque entreprise puisse identifier et actionner ses leviers de croissance prioritaires ;

Cinq séminaires de formation, en partenariat avec Centrale Supélec, permettant de décrypter les tendances de la filière automobile, de nourrir la réflexion stratégique du dirigeant et renforcer ses compétences ;

Pour les deux programmes, il y aura aussi une mise en relation des 46 PME-ETI avec des acteurs reconnus de la filière automobile et d’autres filières industrielles, et l’intégration à la communauté nationale des Accélérés Bpifrance et Bpifrance Excellence.