Stellantis et Ample s’allient pour intégrer la technologie de swap de batterie

Stellantis, un géant de l’automobile, s’associe à Ample, spécialiste américain du changement de batterie, pour révolutionner l’expérience des véhicules électriques (VE). L’objectif : offrir des VE avec des batteries échangeables en cinq minutes, à commencer par la Fiat 500e.

Stellantis, un acteur majeur de l’automobile

Stellantis, responsable de marques renommées telles que Jeep, Ram et Fiat, est un conglomérat automobile de renom mondial. Cette collaboration avec Ample marque une étape importante dans l’évolution des VE chez Stellantis.

Ample, pionnier du changement de batterie

Ample, basée en Californie, travaille à faciliter la mise en circulation d’un milliard de VE dans le monde. Sa spécialité ? Des stations de swap de batterie modulaires, rapidement installables et déplaçables.

Premières étapes et déploiement

Dès le printemps 2021, Ample a déployé ses premières stations de swap autonomes à San Francisco, collaborant avec des entreprises de covoiturage comme Uber et des startups de livraison du dernier kilomètre comme Sally. En mai dernier, Ample a lancé sa deuxième génération de stations, étendant ses capacités à des modèles de VE plus grands et réduisant le processus de swap à cinq minutes.

Partenariat Stellantis-Ample : vers une intégration dans les véhicules passagers

Après avoir annoncé un partenariat mondial avec Mitsubishi Fuso pour les véhicules électriques commerciaux, Ample vise maintenant à intégrer sa technologie dans les modèles de passagers de Stellantis.

Déploiement à Madrid avec Fiat 500e

Le programme initial démarrera à Madrid, Espagne, avec une flotte de 100 Fiat 500e exploitée par le service de covoiturage “Free2move” de Stellantis. Les batteries modulaires d’Ample, compatibles avec tous les VE existants, serviront de remplacement direct pour les batteries d’origine.

Objectifs et perspectives du partenariat

Selon Ricardo Stamatti, vice-président senior de Stellantis, ce partenariat vise à offrir aux clients une solution de swap rapide et rentable, avec des plans d’expansion future. Les partenaires discutent également de l’extension de cette technologie aux flottes et aux consommateurs de Stellantis dans d’autres territoires.

Bien que non confirmé, il est envisageable que les États-Unis, siège d’Ample, fassent partie des territoires visés pour l’expansion de cette technologie.

Déclaration de Khaled Hassounah, PDG d’Ample

Khaled Hassounah souligne l’importance de rendre les VE accessibles à tous sans compromis, en vue de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Il exprime son enthousiasme à travailler avec Stellantis pour déployer cette solution dans le monde entier.

Conclusion : un pas vers l’adoption accrue des VE

Le partenariat entre Stellantis et Ample promet de lever les derniers obstacles à l’adoption des VE, notamment en termes de temps de recharge. Cette initiative représente un pas important vers un futur de mobilité électrique plus accessible et durable.

Pour des analyses détaillées sur les innovations dans le secteur des véhicules électriques et les dernières actualités concernant Stellantis, Ample et d’autres acteurs clés, suivez Tesla Mag.