Acheter sa petite voiture électrique en ligne : rétractation, reprise, financement

Acheter une voiture électrique en ligne, sans passer par un showroom, c’est possible, mais tous les parcours « en ligne » ne se valent pas. Seule une vente conclue entièrement à distance ouvre le délai légal de 14 jours pour changer d’avis. Si le bon de commande se signe en concession, ce droit disparaît. Reprise de l’ancienne voiture, pièces du financement, prime CEE : voici ce qu’il faut savoir avant de cliquer sur « Commander ».

Pour les pressés

Rétractation : 14 jours à compter de la prise de possession de la voiture, uniquement si le contrat est conclu à distance (Code de la consommation, article L221-18).

: 14 jours à compter de la prise de possession de la voiture, uniquement si le contrat est conclu à distance (Code de la consommation, article L221-18). Le piège : un parcours « réservé en ligne, signé en concession » n’est pas une vente à distance. Le délai de 14 jours ne s’applique pas.

: un parcours « réservé en ligne, signé en concession » n’est pas une vente à distance. Le délai de 14 jours ne s’applique pas. Reprise : certificat de cession, carte grise barrée, certificat de situation administrative de moins de 15 jours. Le contrôle technique n’est pas obligatoire pour une vente à un professionnel, mais il peut l’exiger.

: certificat de cession, carte grise barrée, certificat de situation administrative de moins de 15 jours. Le contrôle technique n’est pas obligatoire pour une vente à un professionnel, mais il peut l’exiger. Financement : pièce d’identité, justificatif de domicile, justificatifs de revenus et RIB. Si le crédit est refusé, la vente est annulée.

Ce que dit la loi sur l’achat à distance

Le Code de la consommation donne au consommateur 14 jours pour se rétracter d’un contrat conclu à distance, sans motif ni pénalité (articles L221-18 à L221-28). Pour un bien, le délai court à partir de sa réception : pour une voiture, à partir du jour où l’on en prend possession, et non du jour de la commande. Le vendeur rembourse sous 14 jours, avec le même moyen de paiement, et peut attendre d’avoir récupéré la voiture. Les frais de retour sont à la charge de l’acheteur, sauf si le contrat prévoit autre chose.

La liste des exceptions ne contient rien de propre aux voitures. Elle exclut seulement les biens « nettement personnalisés ». Une décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 rappelle qu’une voiture ne devient pas « personnalisée » au seul motif que le vendeur l’a commandée à l’usine selon les choix du client.

Depuis le 19 juin 2026, le site d’un vendeur en ligne doit en plus proposer gratuitement une fonction de rétractation, du type « renoncer au contrat ici » (ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026).

Trois façons d’acheter « en ligne »

Constructeur Ce qui se passe en ligne Où se signe la vente Rétractation de 14 jours Tesla Configuration, commande et acompte sur le site ; essai en libre-service réservable En ligne (sauf commande passée en magasin) Oui, à compter de la prise de possession Peugeot Store Commande et acompte de 1 000 € en ligne ; le vendeur est un concessionnaire En ligne Oui ; au-delà de 1 000 km au retour, la dépréciation est due Citroën Store (LOA) Commande et financement en ligne ; livraison en concession, client présent en personne En ligne Oui ; au-delà de 1 000 km, la dépréciation est due Renault Réservation en ligne à 100 €, appel d’un conseiller En concession Non, si le bon de commande est signé chez le concessionnaire Sources : conditions générales de commande Tesla (version 20220725, lues le 12 octobre 2026) ; CGV Peugeot Store (version du 1er avril 2020) ; CGV Citroën Store LOA (version du 19 juin 2026) ; pages Renault « Commandez votre véhicule en ligne » et FAQ réservation, lues le 12 octobre 2026.

Tesla a été le premier à vendre ses voitures entièrement en ligne en France, et ses conditions sont les plus claires sur ce point : le contrat conclu sur le site ouvre la rétractation de 14 jours, mais une commande passée dans un magasin Tesla, même sur un écran et avec un conseiller, en est exclue. Un détail à connaître : Tesla peut conserver l’acompte si vous annulez votre commande avant la livraison. Il le rembourse en revanche si votre demande de crédit faite depuis le compte Tesla n’est pas acceptée et que vous annulez dans les 7 jours.

Essayer sans showroom

C’est le point faible de l’achat en ligne. Tesla propose un essai en libre-service : on le réserve en ligne, on ouvre la voiture avec l’application et on roule une trentaine de minutes, sans conseiller, sur une liste de sites en France. Chez Renault, Peugeot, Citroën et BYD, les essais se réservent en ligne mais se font en concession. Nous n’avons trouvé aucune offre officielle d’essai à domicile chez ces constructeurs.

Notre conseil : faites un essai, même si vous commandez en ligne, et conservez vos 14 jours de rétractation comme filet de sécurité, en roulant raisonnablement pendant cette période.

Faire reprendre sa voiture actuelle

La reprise se fait en même temps que l’achat en ligne chez plusieurs constructeurs, avec des degrés d’engagement différents :

Tesla donne une estimation non contractuelle, puis une offre finale, à demander depuis le compte Tesla après la commande, valable 30 jours. La voiture est remise au moment de la livraison de la Tesla.

donne une estimation non contractuelle, puis une offre finale, à demander depuis le compte Tesla après la commande, valable 30 jours. La voiture est remise au moment de la livraison de la Tesla. Peugeot fait une offre ferme : le constructeur est engagé, pas le client, qui a 30 jours pour commander. Il n’y a pas d’offre si la voiture est gagée, accidentée, importée ou si son contrôle technique n’est pas à jour. Une tolérance de 2 000 km s’applique, puis 0,05 € par kilomètre en plus.

fait une offre ferme : le constructeur est engagé, pas le client, qui a 30 jours pour commander. Il n’y a pas d’offre si la voiture est gagée, accidentée, importée ou si son contrôle technique n’est pas à jour. Une tolérance de 2 000 km s’applique, puis 0,05 € par kilomètre en plus. Renault propose une estimation en ligne, affinée au rendez-vous chez le concessionnaire.

Les documents de la reprise

D’après la fiche officielle de service-public.fr sur la vente d’un véhicule, il faut préparer :

le certificat de cession (cerfa n° 15776), en deux exemplaires ; la carte grise barrée, avec la mention « vendu le », la date, l’heure et la signature ; le certificat de situation administrative (non-gage), de moins de 15 jours, à télécharger sur HistoVec ; le contrôle technique de moins de 6 mois pour une voiture de plus de 4 ans vendue à un particulier. Pour une vente à un professionnel, il n’est pas obligatoire, mais le professionnel peut l’exiger, comme Peugeot ; la déclaration de cession sur le site de l’ANTS, dans les 15 jours.

Une voiture en LOA ne peut pas être vendue par son locataire : seul l’organisme financeur, qui en est propriétaire, peut le faire.

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Les pièces d’un financement en ligne

Pour un crédit de plus de 3 000 €, la règle générale impose une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus (service-public.fr). Mobilize Financial Services, la financière de Renault, ajoute le RIB avec IBAN et précise un justificatif de domicile de moins de 3 mois, pour vous et pour un éventuel co-emprunteur. Préparez-les en version numérique avant de commencer : c’est ce qui fait gagner le plus de temps.

Le crédit lui-même reste encadré :

avant de signer, vous recevez une fiche d’information précontractuelle qui indique notamment le TAEG et le montant total dû ;

qui indique notamment le TAEG et le montant total dû ; vous disposez de 14 jours pour vous rétracter du crédit ;

pour vous rétracter du crédit ; s’il s’agit d’un crédit affecté à l’achat de la voiture et qu’il est refusé, la vente est annulée automatiquement et l’acompte est remboursé.

À partir du 20 novembre 2026, la réforme du crédit à la consommation étend ces règles à la LOA, et la mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé ! » deviendra obligatoire dans les publicités.

La prime CEE, à vérifier avant de payer

Depuis le 1er juillet 2025, le bonus écologique est remplacé par la prime « Coup de pouce véhicules particuliers électriques », financée par les certificats d’économies d’énergie. Elle concerne les voitures électriques neuves de moins de 47 000 € TTC, de moins de 2 400 kg, avec un score environnemental d’au moins 60. Son montant n’est pas fixé par la loi : il dépend de l’entreprise qui la verse et d’un coefficient qui varie selon les revenus du foyer et le lieu de fabrication de la voiture. Elle est soit déduite de la facture, soit versée après l’achat. Demandez qui la verse, et pour quel montant, avant de valider la commande.

Notre méthode en 6 étapes

Configurez et notez le prix total, carte grise comprise. Faites un essai, en libre-service ou en concession. Demandez une offre de reprise ferme, pas une simple estimation. Rassemblez les pièces : identité, domicile, revenus, RIB, et pour la reprise, cession et non-gage. Vérifiez où se signe la vente : en ligne, vous gardez 14 jours pour changer d’avis. Faites confirmer par écrit le montant de la prime CEE et qui la verse.

Pour comparer le coût d’un achat et d’une location, lisez aussi notre guide sur le fonctionnement de la LLD, et pour la recharge à la maison, demandez un devis de borne à un installateur qualifié près de chez vous.

Questions fréquentes

Peut-on vraiment choisir sa petite voiture électrique sans passer par un showroom ?

Oui, chez les constructeurs qui vendent en ligne, comme Tesla, Peugeot Store ou Citroën Store. Un essai reste conseillé : Tesla propose un essai en libre-service, les autres en concession.

A-t-on 14 jours pour se rétracter après un achat en ligne ?

Oui, si le contrat est conclu entièrement à distance. Le délai court à partir de la prise de possession de la voiture. Les frais de retour sont généralement à la charge de l’acheteur, et certains vendeurs facturent la dépréciation au-delà d’un kilométrage.

Peut-on faire reprendre sa voiture en même temps ?

Oui. Tesla et Peugeot proposent une reprise lors de la commande en ligne, avec une offre valable 30 jours. Préparez le certificat de cession, la carte grise barrée et un certificat de non-gage de moins de 15 jours.

Quels documents pour un financement en ligne ?

Une pièce d’identité, un justificatif de domicile récent, des justificatifs de revenus et un RIB, pour vous et un éventuel co-emprunteur.

Sources : Code de la consommation (articles L221-18 à L221-28, L112-1-1) et ordonnance n° 2026-2 sur Légifrance ; fiches service-public.fr F10485, F1707, F2451, F2434, F39188 et actualité A18451 ; conditions générales Tesla, Peugeot Store, Citroën Store et pages Renault, consultées le 12 octobre 2026. Cet article ne remplace pas la lecture des conditions de votre contrat.