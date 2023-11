Agenda culturel et scientifique de Novembre à la Cité des Sciences et de l’Industrie et aux Étincelles du Palais de la Découverte

En ce mois de novembre, Universcience dévoile un programme riche en découvertes, innovations et débats à la Cité des sciences et de l’industrie et aux Étincelles du Palais de la découverte.

À la Cité des sciences et de l’industrie

Événements

Tête à tech #3 : Festicité #23 revient pour sa troisième édition, visant à faire découvrir les dernières innovations technologiques au public. Date : 18 et 19 novembre

: Festicité #23 revient pour sa troisième édition, visant à faire découvrir les dernières innovations technologiques au public. Date : 18 et 19 novembre Les Rendez-vous de l’urgence environnementale #2 : COP28 : Une immersion complète dans l’urgence environnementale avec jeux, ateliers, conférences et plus. Un focus sera mis sur la COP28 à Dubaï. Date : Du 30 novembre au 12 décembre 2024

Exposition

Faye Formisano : « All living beings are the ghosts of the future » : Plongez-vous dans « l’onirogénétique », une fusion de science et d’art créée par l’artiste. Date : Du 21 novembre au 24 mars 2024

Conférences :

Humains dans l’espace : Un cycle dédié à l’espace autour de l’exposition permanente Mission Spatiale, abordant divers thèmes fascinants. Date : Du 7 novembre au 6 janvier 2024

: Un cycle dédié à l’espace autour de l’exposition permanente Mission Spatiale, abordant divers thèmes fascinants. Date : Du 7 novembre au 6 janvier 2024 Transidentités : où en est-on ? : Une exploration des questions actuelles sur les transidentités. Date : 17 et 18 novembre

AU E-LAB

Jeu vidéo au féminin #4 : Rencontre avec les femmes qui façonnent le jeu vidéo. Date : 11 et 12 novembre

: Rencontre avec les femmes qui façonnent le jeu vidéo. Date : 11 et 12 novembre Focus jeu vidéo saison 2, épisode 1 : Insterstellaire : Une plongée dans l’espace vidéoludique. Date : 25 novembre

Aux Étincelles du Palais de la découverte

Médiations

Climats du passé : Un aperçu du climat terrestre et de l’impact des activités humaines. Date : 5 et 8 novembre

: Un aperçu du climat terrestre et de l’impact des activités humaines. Date : 5 et 8 novembre Au laboratoire de criminalistique : Découvrez les techniques d’investigation criminelle. Date : 5 et 25 novembre

Exposition à venir :

Précieux déchets : Cette exposition invite à réfléchir sur notre production de déchets et comment une nouvelle génération de designers repense notre relation aux objets du quotidien. Date : À partir du 5 décembre 2023

Bon à savoir :

Depuis le 4 avril 2023, Universcience offre un tarif réduit « mobilité durable » pour ceux qui privilégient les modes de déplacement écologiques comme le vélo, la trottinette, le gyropode ou les patins à roulettes.

Ne manquez pas ce mois riche en événements à la Cité des sciences et de l’industrie et aux Étincelles du Palais de la découverte !

