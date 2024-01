Michel Palmer, plus connu sous le nom de Monsieur Loyal, est une figure emblématique du Cirque d’Hiver-Bouglione. Avec plus de quatre décennies d’expérience, son talent pour captiver le public et valoriser les artistes est incomparable. Cette saison 2023-2024 promet d’être exceptionnelle, avec un programme débordant de surprises et de numéros époustouflants.

Des Numéros à Couper le Souffle

Glenn Folco, le Jongleur Extraordinaire : Issu d’une célèbre famille circassienne italienne, Glenn Folco impressionne par sa capacité à jongler avec des raquettes de tennis à un rythme effréné. Une performance à la fois athlétique et artistique qui ne manquera pas de fasciner.

: Issu d’une célèbre famille circassienne italienne, Glenn Folco impressionne par sa capacité à jongler avec des raquettes de tennis à un rythme effréné. Une performance à la fois athlétique et artistique qui ne manquera pas de fasciner. Régina Bouglione, Étoile de la Haute-École : Fille de l’illustre écuyer Émilien Bouglione, Régina captive l’audience avec son numéro de haute-école, démontrant une complicité extraordinaire avec ses chevaux.

: Fille de l’illustre écuyer Émilien Bouglione, Régina captive l’audience avec son numéro de haute-école, démontrant une complicité extraordinaire avec ses chevaux. Duo Rolling Wheel, Maîtres de la Roue Allemande : Ce couple, à la fois dans la vie et sur scène, offre un numéro rare et spectaculaire, maniant deux roues simultanément avec une grâce et une technique irréprochables.

: Ce couple, à la fois dans la vie et sur scène, offre un numéro rare et spectaculaire, maniant deux roues simultanément avec une grâce et une technique irréprochables. Matute, le Clown à la Jim Carrey : Matute, le clown chilien, séduit petits et grands avec son humour universel. Récompensé au 16e Festival International du Cirque de Voiron, il promet rires et émerveillement.

: Matute, le clown chilien, séduit petits et grands avec son humour universel. Récompensé au 16e Festival International du Cirque de Voiron, il promet rires et émerveillement. Cassie Audiffrin, la Grâce Aérienne : Cassie, en groom de charme, invite le public dans un voyage magique, mêlant danse, contorsion et poésie aérienne.

: Cassie, en groom de charme, invite le public dans un voyage magique, mêlant danse, contorsion et poésie aérienne. Trio Three G, Acrobates de Haut Vol: Ces trois artistes incarnent la fusion parfaite entre puissance et féminité, offrant un spectacle d’agilité et de grâce exceptionnelle.

Magie, Humour et Complicité Animale

Scott et Muriel, Duo de Magie Comique : Un duo unique qui allie magie et comédie, promettant un spectacle hilarant et techniquement impressionnant.

: Un duo unique qui allie magie et comédie, promettant un spectacle hilarant et techniquement impressionnant. Professeur Ermakov et ses Chiens Savants : Un numéro touchant, où le Professeur Ermakov révèle une complicité attendrissante avec ses canidés, mêlant obéissance, intelligence et malice.

: Un numéro touchant, où le Professeur Ermakov révèle une complicité attendrissante avec ses canidés, mêlant obéissance, intelligence et malice. Nirio Rodriguez, Sculpture Vivante d’Équilibre: Ce numéro d’équilibre sur canne par l’artiste cubain Nirio Rodriguez est un véritable exploit de force et d’élégance.

L’Orchestre de Pierre Pichaud et les Incroyables Sangles Aériennes

L’Orchestre de Pierre Pichaud : Sous la direction du talentueux Pierre Pichaud, l’orchestre accompagne chaque numéro, amplifiant l’émotion et la beauté des performances.

: Sous la direction du talentueux Pierre Pichaud, l’orchestre accompagne chaque numéro, amplifiant l’émotion et la beauté des performances. Artur & Esmira, Poètes des Airs: Leur numéro aux sangles aériennes est une danse aérienne poétique, où ils s’élèvent vers le ciel avec une grâce infinie.

Miami Flow, Virtuoses de la Barre Russe

Miami Flow: Ces artistes cubains réinventent la barre russe, combinant acrobatie artistique et gymnastique dans un tourbillon de figures époustouflantes.

Les Salto Dancers, Ballet d’Exception

Sous la houlette d’Alec Mann, les Salto Dancers envoûtent le public avec leurs chorégraphies dynamiques et leur talent exceptionnel.

Conclusion : Un Spectacle Inoubliable

Le spectacle « Délire » au Cirque d’Hiver-Bouglione est une expérience unique, où chaque numéro transcende les limites de l’art circassien. Chaque artiste apporte sa touche de magie, d’audace et d’émotion, faisant de ce spectacle un incontournable pour les amoureux du cirque et du spectacle vivant.

Informations Pratiques pour Votre Visite au Cirque d’Hiver-Bouglione

Adresse du Cirque d’Hiver-Bouglione 110 Rue Amelot, 75011 Paris, France

Stations de Recharge pour Véhicules Électriques à Proximité

Pour ceux qui se déplacent en véhicule électrique, voici quelques stations de recharge à proximité de l’adresse indiquée :