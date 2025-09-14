Analyse du marché automobile français en août 2025 : Vers un léger rebond malgré des défis persistants

Le marché automobile en France au mois d’août 2025 affiche une légère embellie malgré une période d’incertitude persistante. Avec 87 850 immatriculations de véhicules particuliers (VP), le marché enregistre une augmentation de 2,18% par rapport à l’année précédente, tandis que les utilitaires légers (VU) subissent un déclin de 3,13%. Ensemble, VP et VU connaissent une hausse de 1,21%. Toutefois, cet apparent retour à la croissance est quelque peu biaisé par le nombre de jours ouvrés, passant de 21 en août 2024 à 20 en août 2025. Une analyse corrigée de cette différence révèle un marché en hausse de 7,29%, soulignant un mois globalement positif.

Une dynamique fragile

Malgré cet accroissement notable, le marché reste fraichement à -7,14% depuis le début de l’année. Comparé à la moyenne des mois d’août sur la dernière décennie, culminant généralement à 105 000 immatriculations, le bilan actuel parait faible. Plusieurs facteurs continuent de perturber cette trajectoire.

Défis au cœur du marché

Le maintien des prix élevés des véhicules, l’incertitude quant aux politiques incitatives pour la transition vers des véhicules à zéro émission, et la complexité du choix technologique pour les consommateurs – BEV, HEV, MHEV, PHEV, EREV – rendent difficile une claire direction du marché. À cela s’ajoute une certaine désinformation sur les véhicules électriques, freinant leur adoption plus large. Néanmoins, la part de marché pour les véhicules électriques est impressionnante avec un mix électrifié atteignant 71% en août 2025.

Ralentissement des commandes

Bien que les commandes aient connu une croissance soutenue en mai et juin, un coup d’arrêt est observé avec une baisse de 18% en juillet. Avec un retard de presque 100 000 VP par rapport à l’année dernière, le marché ne semble pas montrer de signes de redressement imminent, malgré les encouragements à l’électrification grâce au leasing social et au financement via CEE attendus pour soulager le dernier trimestre.

Faits saillants du marché en août 2025

Renault domine le marché avec 14,92% de parts, suivi de Peugeot (13,37%) et Dacia (9,40%).

domine le marché avec 14,92% de parts, suivi de Peugeot (13,37%) et Dacia (9,40%). 71% du marché est électrifié avec une croissance notable de 28% pour les BEV.

Les modèles électriques maintiennent une position stable avec une part de marché en augmentation à 18%.

Les leaders de l’électrique incluent Renault, Tesla, BMW, et Dacia.

Mercedes et DS affichent un mix de ventes diesel bien au-dessus de la moyenne du marché.

Seules quelques marques, dont Renault, BMW, MG, Honda, BYD, Leapmotor, et Xpeng, montrent une croissance dans un marché en déclin.

Le marché des occasions à la peine

Le marché des véhicules d’occasion, autrefois en progression, commence à s’éroder, impacté par une baisse des transactions de véhicules neufs et d’occasions récentes (moins de 5 ans). Les professionnels craignent les effets d’un marché neuf affaibli, couplé au ralentissement inattendu de la croissance des véhicules d’occasion.

En conclusion, même si le mois d’août semble prometteur, beaucoup reste à faire pour restaurer une dynamique durable et lisible du marché automobile français. L’avenir immédiat dépendra de l’efficacité des mesures soutenant l’électrification et du rétablissement de la confiance chez les consommateurs.