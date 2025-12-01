Analyse du Nouvel Écran Arrière de la Tesla Model 3 Highland : Utilité Réelle pour les Passagers et Compatibilité Jeux/Vidéo

L’arrivée de la Model 3 « Highland » (ou rafraîchie) a apporté son lot de nouveautés, et l’une des plus remarquées est sans conteste l’intégration d’un écran tactile à l’arrière du véhicule. Cette addition, déjà vue sur les Model S et X, vise à améliorer l’expérience des passagers. Mais quelle est son utilité concrète et que vaut sa compatibilité avec le divertissement (jeux et vidéo) ?

🛋️ Utilité Réelle pour les Passagers Arrière

L’écran arrière de la Model 3 Highland, généralement de 8 pouces, n’est pas qu’un simple gadget. Il centralise plusieurs fonctionnalités clés qui confèrent une autonomie et un confort accrus aux passagers de la seconde rangée.

1. Contrôle de la Climatisation et du Confort

C’est la fonction la plus essentielle et la plus louée par les utilisateurs. L’écran permet aux passagers arrière de :

Régler la température de leur zone.

de leur zone. Contrôler le flux et la vitesse de l’air des bouches de ventilation arrière.

des bouches de ventilation arrière. Activer et gérer les sièges chauffants (souvent de série, y compris à l’arrière sur les nouvelles versions).

Auparavant, ces réglages nécessitaient de solliciter le conducteur ou d’utiliser l’écran central avant. L’écran arrière offre ainsi une indépendance bienvenue.

2. Gestion Audio et Multimédia

Bien que les passagers puissent toujours écouter la même source que l’avant, l’écran arrière leur donne la main sur :

Le volume du système audio.

du système audio. Le changement de piste ou de station radio.

Ce contrôle direct est un avantage en voyage, permettant aux passagers arrière de gérer leur propre ambiance sonore, surtout s’ils utilisent des écouteurs Bluetooth pour un divertissement indépendant.

🎮 Compatibilité Jeux et Vidéo (Divertissement)

C’est sur ce point que l’écran arrière révèle toute sa valeur ajoutée, transformant la banquette arrière en un véritable centre de divertissement, surtout pendant les longs trajets ou les périodes d’attente (recharge, stationnement).

1. Services de Streaming Vidéo

L’écran arrière est pleinement compatible avec l’écosystème « Théâtre » de Tesla, offrant l’accès aux principales plateformes de streaming :

Netflix, YouTube, Disney+, TikTok , etc.

, etc. Restriction : Conformément à la législation et pour la sécurité, l’accès au contenu vidéo (sauf sur certains modèles accessoires non officiels) est généralement limité lorsque le véhicule est en mouvement. Cependant, il devient un atout majeur lors de la recharge ou en stationnement, permettant aux passagers de profiter d’un film ou d’une série sans monopoliser l’écran principal.

2. Jeux Vidéo (Arcade)

L’aspect ludique est une autre force de l’écran :

Accès à l’Arcade Tesla : Bien que l’étendue des jeux disponibles directement sur le petit écran arrière puisse être plus limitée que sur l’écran principal, il permet de lancer des jeux compatibles.

Bien que l’étendue des jeux disponibles directement sur le petit écran arrière puisse être plus limitée que sur l’écran principal, il permet de lancer des jeux compatibles. Compatibilité avec les Manettes : Les passagers peuvent connecter des manettes de jeu via Bluetooth (notamment les manettes PS5, PS4, ou Nintendo Switch Pro) pour jouer confortablement. Le port USB-C (avec transfert de données) près de l’écran facilite également la connexion de manettes filaires.

3. Ports USB-C

L’écran est souvent accompagné de deux ports USB-C à l’arrière. Généralement, l’un est dédié à la charge rapide, tandis que l’autre est un port « Data » (données) essentiel pour connecter des périphériques comme :

Des manettes de jeu.

Des clés USB pour le multimédia (selon les mises à jour logicielles).

⚖️ Conclusion : Un Ajout Significatif

L’intégration de l’écran arrière dans la Model 3 Highland est une réelle amélioration de l’expérience passager. Il permet de :

Déléguer le contrôle du confort : Les passagers gèrent leur climatisation et leurs sièges chauffants.

Les passagers gèrent leur climatisation et leurs sièges chauffants. Offrir du divertissement : Les services de streaming et la possibilité de jouer via manettes sont d’excellents moyens d’occuper les enfants (et les adultes !) lors des arrêts prolongés.

Cet écran répond clairement à l’attente d’une voiture plus orientée vers le passager et non plus uniquement vers le conducteur. Il modernise la Model 3 et l’aligne davantage sur ses grandes sœurs, les Model S et X, renforçant son attrait pour les familles et ceux qui parcourent de longues distances.