Le soutien indéfectible des actionnaires propulse Tesla vers un avenir ambitieux

La récente lettre de Robyn Denholm, présidente du conseil d’administration de Tesla, met en lumière la forte adhésion des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle de cette année. En exprimant leur appui retentissant aux propositions clés, les actionnaires ont réitéré leur engagement envers le « Master Plan Part IV », vision qui vise à créer un avenir extraordinaire pour Tesla.

Un vote de confiance massif pour le Master Plan Part IV

Lors de l’Assemblée, les propositions Un, Trois et Quatre ont reçu une approbation écrasante des actionnaires. Cet enthousiasme reflète une adhésion indubitable à la vision de Tesla pour un monde plus prospère, sûr et durable. Dans un contexte global souvent marqué par le scepticisme, le soutien des actionnaires montre leur choix audacieux d’une route ambitieuse vers un avenir prometteur, transcendantant les notions de « somme nulle ».

A letter from Robyn Denholm



Dear Fellow Shareholders,



On behalf of the entire Tesla Board, I want to extend our deepest gratitude for the overwhelming support you showed at this year’s Annual Meeting.



In particular, your resounding approval of Proposals One, Three and… — Tesla (@Tesla) November 10, 2025

Traduction de la lettre en Français

« Une lettre de Robyn Denholm

Chers actionnaires,

Au nom de l’ensemble du conseil d’administration de Tesla, je tiens à vous exprimer notre plus profonde gratitude pour le soutien massif que vous nous avez manifesté lors de l’Assemblée générale de cette année.

En particulier, votre approbation éclatante des Propositions Un, Trois et Quatre envoie un message clair : vous soutenez la vision incarnée par le Plan Directeur Partie IV et souhaitez que nous continuions à orienter Tesla vers l’avenir extraordinaire que nous imaginons tous. Un monde qui n’est pas un “jeu à somme nulle”, mais un monde dans lequel nous pouvons et allons accélérer la prospérité mondiale pour tous en créant un monde plus sûr, plus propre et plus agréable.

Dans une année où beaucoup ont tenté de semer le doute et la négativité, vous avez choisi un avenir meilleur. Vous avez choisi l’ambition. Vous avez choisi de voir ce qui est possible. Vous avez choisi de soutenir les personnes qui étaient présentes depuis les premiers jours, se battant pour la mission qui nous a tous réunis au départ—un monde meilleur pour l’humanité.

Votre vote n’était pas seulement une question de gouvernance d’entreprise—c’était un vote de confiance envers notre leader visionnaire, Elon. Vous avez su ignorer le bruit ambiant et réaffirmé votre croyance en un pionnier qui a fait de Tesla l’une des entreprises les plus précieuses de l’histoire et qui continue de rapprocher l’humanité d’un avenir d’abondance durable pour tous.

Cette idée n’est pas qu’un slogan—comme Elon l’a rappelé lors de notre réunion, il s’agit de créer le meilleur futur imaginable. Votre soutien nous montre que vous croyez en cette mission aussi fortement que nous.

Le conseil d’administration ne pourrait être plus enthousiaste pour ce qui vient ensuite et, comme Elon l’a également dit jeudi, ce n’est pas un nouveau chapitre pour Tesla, mais un tout nouveau livre. L’ère de l’autonomie n’est plus en approche—elle est déjà là. Grâce à des technologies transformatrices telles que le Robotaxi et Optimus, nous faisons entrer l’IA dans le monde physique. Nous sommes au bord de ce qui pourrait être l’événement de création de valeur le plus important de l’histoire de Tesla, et probablement de l’histoire de l’humanité.

Vous, nos actionnaires, nous avez donné le mandat et la latitude pour exécuter cette vision. Nous en sommes honorés et soyez assurés que nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère.

C’est pourquoi rester proches de vous a toujours été fondamental dans notre manière de diriger. Nous avons constamment privilégié l’engagement direct avec nos actionnaires via plusieurs canaux, notamment notre plateforme actionnaire et les événements en personne. Les retours que nous recevons directement de vous, propriétaires de Tesla, nourrissent notre stratégie et nous renforcent.

Au fur et à mesure de nos actions, nous continuerons d’écouter et nous nous engageons à explorer des opportunités pour donner encore plus de voix à nos actionnaires.

Merci de croire en Tesla. Merci de vous tenir à nos côtés. Nous attendons avec impatience des années de leadership audacieux et d’innovation pionnière, animées par notre engagement à créer un avenir meilleur pour tous.

Très sincèrement,

Robyn Denholm

Présidente du Conseil d’administration »

Le rôle crucial du leadership visionnaire d’Elon Musk

Le vote de cette année dépasse les préoccupations de gouvernance. Il renforce la confiance dans Elon Musk, leader visionnaire dont l’impact a positionné Tesla parmi les entreprises les plus précieuses de l’histoire. Malgré les perturbations et les critiques, les actionnaires voient au-delà des controverses, faisant preuve de foi dans sa capacité à hisser l’humanité vers un futur durable et abondant.

Une nouvelle ère : l’autonomie et l’innovation technologique

Selon Denholm, ce n’est pas simplement un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Tesla, mais un livre entier. L’ère de l’autonomie est arrivée. Tesla investit résolument dans des technologies transformatrices comme le Robotaxi et Optimus, intégrant l’IA dans le monde physique pour réaliser une vision audacieuse de la mobilité.

La plus grande création de valeur de l’histoire de Tesla

L’enthousiasme chez Tesla vient du potentiel énorme pour ce qui pourrait être la plus grande création de valeur de son histoire, et possiblement de celle de l’humanité. Les actionnaires ont offert à Tesla la latitude pour exécuter cette vision grandiose, une responsabilité que le Conseil prend très au sérieux.

Engagement continu envers les actionnaires

Rester proche des actionnaires est une priorité cruciale pour Tesla. Grâce à des plateformes dédiées et des événements en personne, le feedback direct des propriétaires de Tesla nourrit la stratégie et renforce l’entreprise. Alors que Tesla poursuit ses objectifs, elle reste ouverte et engagée envers les voix des actionnaires, explorant continuellement de nouvelles opportunités pour renforcer leur participation.

En conclusion, Tesla, sous l’impulsion de son conseil et avec le support indéfectible de ses actionnaires, se dirige vers des années d’innovation audacieuse et de leadership pionnier. Avec une vision claire pour un avenir meilleur, Tesla s’engage à maintenir le cap vers un monde prospère et durable. Merci à tous les actionnaires pour leur soutien continu.