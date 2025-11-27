Tesla Model 3 vs Model 3 Highland : Analyse Complète, Comparatif Moteur et Achat d’Occasion

Introduction : La Révolution face à l’Évolution

Depuis son lancement en 2017, la Tesla Model 3 a redéfini le marché des berlines électriques. Offrant une combinaison inédite de performances, de technologie minimaliste et d’autonomie compétitive à un prix relativement accessible, elle est rapidement devenue la référence de sa catégorie. Cependant, l’industrie automobile est en constante mutation, et même un leader comme Tesla ne peut se reposer sur ses lauriers.

Fin 2023, Tesla a introduit une mise à jour majeure, connue sous le nom de code « Project Highland », qui a donné naissance à la nouvelle Model 3. Ce n’est pas une refonte complète, mais plutôt une révision profonde visant à améliorer l’efficience, le confort et la qualité de fabrication, tout en maintenant les coûts sous contrôle.

Ce dossier propose une analyse exhaustive de ces deux générations de la Model 3 : la version Legacy (de 2017 à 2023) et la version Highland (à partir de fin 2023). Nous passerons en revue les changements esthétiques, les évolutions techniques, les moteurs, l’efficience, avant de fournir un guide indispensable pour ceux qui envisagent l’achat d’un modèle d’occasion.

Chapitre 1 : Analyse Complète et Comparatif Esthétique (Legacy vs. Highland)

Source : Tesla

La différence la plus immédiate entre les deux versions réside dans leur design extérieur et la qualité perçue de leur habitacle.

1.1. L’Esthétique Extérieure : Lignes Affinées et Aérodynamisme

La Model 3 Legacy (2017-2023) a toujours été caractérisée par un design simple et organique. Elle a subi deux évolutions esthétiques mineures avant Highland : la suppression du chrome au profit d’une finition noire (chrome delete) vers 2021, et l’intégration de la pompe à chaleur. Son style reste intemporel, avec des lignes douces et une face avant identifiable mais parfois jugée « lourde » par certains.

La Model 3 Highland (2024+) adopte une approche plus agressive et épurée. Les changements majeurs incluent :

Face Avant Redessinée : Les phares sont considérablement plus fins et étirés, donnant à la voiture un regard plus acéré et sportif. Le pare-chocs a été remodelé pour améliorer l’aérodynamisme, donnant l’impression d’une voiture plus basse. Lignes Arrières et Feux : L’arrière a également été retravaillé avec de nouveaux feux en forme de « C » ou de « U » inversé, intégrés au coffre, remplaçant les anciens blocs optiques. Le diffuseur est plus prononcé, contribuant à l’efficacité. Aérodynamisme Amélioré : Grâce à ces modifications, le coefficient de traînée (Cd) est passé d’environ 0,23 à un impressionnant 0,219 (selon les estimations), un facteur clé pour l’amélioration de l’autonomie.

Verdict Esthétique : Si la Legacy est classique et passe-partout, la Highland est résolument plus moderne, sportive et mature. Elle bénéficie d’une meilleure qualité d’assemblage initiale signalée par les premiers propriétaires.

1.2. L’Évolution de l’Habitacle et du Confort

C’est dans l’habitacle que les propriétaires d’anciennes Model 3 ressentiront le changement le plus spectaculaire, notamment en termes de confort et de fonctionnalités.

Caractéristique Model 3 Legacy (2021-2023) Model 3 Highland (2024+) Note d’Amélioration Insonorisation Correcte (double vitrage à l’avant post-2021) Excellente (double vitrage étendu, matériaux isolants) +++ Suspension Ferme, sportive, parfois sèche Plus souple et confortable (amortisseurs révisés) +++ Matériaux Finitions correctes (simili-bois sur tableau de bord) Matériaux premium (tissu/Alcantara sur les portes) ++ Console Centrale Console à ouverture coulissante (post-2021) Console épurée avec couvercles rigides et support charge sans fil ventilé + Sièges Sièges standard, chauffants à l’avant Sièges redessinés, chauffants et ventilés à l’avant +++ Écran Arrière Absent Ajout d’un écran 8 pouces pour les passagers arrière (climatisation, divertissement) ++++ Fonctionnalités Clés Commodos (leviers) traditionnels au volant Suppression des Commodos (clignotants et essuie-glaces déplacés vers le volant ; sélecteur de vitesse sur l’écran) Changement Radical Éclairage Ambiant Absent (sauf quelques LED discrètes) Bandeau lumineux LED personnalisable sur le tableau de bord Esthétique Système Audio 14 haut-parleurs (LR/Perf) / 8 HP (Propulsion) Amélioré (jusqu’à 17 HP) avec son de meilleure qualité (même en Propulsion) ++

Le Point de Controverse : La Suppression des Commodos

L’évolution la plus clivante de la Highland est la suppression des leviers traditionnels (commodo) :

Clignotants : Sont désormais des boutons haptiques sur le volant, nécessitant un temps d’adaptation, notamment dans les ronds-points ou lors de manœuvres rapides.

Sont désormais des boutons haptiques sur le volant, nécessitant un temps d’adaptation, notamment dans les ronds-points ou lors de manœuvres rapides. Sélecteur de Vitesse (P, R, N, D) : Se fait via l’écran central (glissement du doigt) ou automatiquement par le système « Smart Shift ». Cette simplification permet de réduire les coûts de production, mais peut être perçue comme un recul en ergonomie par les conducteurs habitués.

Chapitre 2 : Comparatif Moteur, Batterie et Efficience

Bien que Tesla ne communique pas explicitement sur de nouveaux moteurs, les améliorations d’autonomie et de consommation de la Highland sont notables et résultent d’une combinaison de facteurs : moteurs plus efficients, aérodynamisme optimisé, et pneumatiques à faible résistance.

2.1. Les Versions et leurs Performances

Pour comparer, nous nous concentrerons sur les deux versions disponibles au lancement de la Highland : la Propulsion (Standard Range) et la Grande Autonomie (Long Range).

Spécification (WLTP) M3 Legacy Propulsion (2023) M3 Highland Propulsion (2024) M3 Legacy Grande Autonomie (2023) M3 Highland Grande Autonomie (2024) Autonomie WLTP ~491 km 513 km (Jantes 18″) ~602 km 629 km (Jantes 18″) 0 à 100 km/h 6,1 secondes 6,1 secondes 4,4 secondes 4,4 secondes Batterie LFP (environ 60 kWh utile) LFP (environ 60 kWh utile) NMC/NCA (environ 79 kWh utile) NMC/NCA (environ 79 kWh utile) Puissance Environ 275 ch (variable) Environ 283 ch (variable) Environ 440 ch (variable) Environ 450 ch (variable) Consommation (Théorique) NC 13,2 kWh/100km NC 14,0 kWh/100km Vitesse Max. 225 km/h 201 km/h (Limitée) 233 km/h 201 km/h (Limitée)

Note sur la Performance :

Propulsion : L’accélération (0-100 km/h) est identique, mais la vitesse maximale est réduite sur la Highland (201 km/h) par rapport à la Legacy (225 km/h). Cela signale que Tesla a privilégié l’efficience à haute vitesse au détriment de la performance pure.

L’accélération (0-100 km/h) est identique, mais la vitesse maximale est réduite sur la Highland (201 km/h) par rapport à la Legacy (225 km/h). Cela signale que Tesla a privilégié l’efficience à haute vitesse au détriment de la performance pure. Grande Autonomie : Même constat, la vitesse maximale est bridée à 201 km/h sur la Highland, mais l’autonomie a fait un bond significatif grâce à l’aérodynamisme.

2.2. L’Efficience : Le Facteur Clé du « Project Highland »

L’amélioration de l’autonomie sur la Highland n’est pas due à une augmentation de la capacité de la batterie, mais à une réduction drastique de la consommation.

Aérodynamisme et Pneus :

Réduction de la Traînée : Le nouveau design des pare-chocs, des rétroviseurs et le profil des phares réduisent la résistance à l’air de manière mesurable. Pneumatiques : La Highland est souvent livrée avec des pneus plus orientés vers l’efficience (faible résistance au roulement), contribuant à la meilleure autonomie WLTP.

Améliorations de l’Unité de Propulsion (Drive Unit) :

Bien que Tesla reste discret, des analyses suggèrent que le moteur arrière utilisé dans la Highland (notamment dans la version Grande Autonomie) est encore plus efficient que les itérations précédentes. Tesla a toujours procédé par améliorations incrémentales de ses onduleurs et de ses moteurs à aimants permanents pour maximiser le rendement.

En pratique, cela signifie que la Model 3 Highland consommera moins d’énergie, en particulier sur autoroute, se traduisant par une autonomie réelle supérieure par rapport à une Legacy de même spécification, sans avoir besoin d’une batterie plus lourde ou coûteuse.

2.3. La Recharge et la Gestion Thermique

Les deux modèles bénéficient de la même architecture de charge rapide (jusqu’à 250 kW sur les Superchargeurs V3/V4). Cependant, un point crucial doit être noté pour les modèles Legacy :

Pompe à Chaleur (Legacy) : Introduite fin 2020/début 2021, la pompe à chaleur a révolutionné l’efficience de la Model 3 par temps froid. Il est impératif, pour un achat d’occasion, de privilégier les modèles Legacy post-2021 pour bénéficier de cette technologie , car les modèles plus anciens utilisent un chauffage par résistance moins efficient. La Highland intègre naturellement cette pompe à chaleur optimisée.

Introduite fin 2020/début 2021, la pompe à chaleur a révolutionné l’efficience de la Model 3 par temps froid. , car les modèles plus anciens utilisent un chauffage par résistance moins efficient. La Highland intègre naturellement cette pompe à chaleur optimisée. Batteries LFP (Legacy & Highland Propulsion) : Les Model 3 Propulsion (Standard Range) utilisent des batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP). L’avantage principal est leur durabilité et le fait qu’elles peuvent, et devraient, être chargées à 100% très régulièrement sans dégradation. Les versions Grande Autonomie et Performance utilisent historiquement des batteries NMC/NCA (Nickel-Manganèse-Cobalt/Aluminium) qui sont plus denses en énergie mais que l’on recommande de charger à 80-90% pour un usage quotidien. Cette distinction demeure sur la Highland.

Chapitre 3 : Guide d’Achat d’Occasion – La Model 3 Legacy (2017-2023)

Source : Tesla

L’arrivée de la Model 3 Highland a mécaniquement fait baisser le prix des modèles Legacy sur le marché de l’occasion, les rendant particulièrement attractifs. Cependant, l’achat d’une Tesla d’occasion nécessite une vigilance particulière.

3.1. Valorisation et Décote

La Model 3 Legacy offre une forte décote initiale, mais tend à stabiliser sa valeur, surtout pour les modèles post-2021.

Facteurs de Décote Rapide : Kilométrage Élevé : Bien que les moteurs électriques soient robustes, un kilométrage élevé inquiète les acheteurs concernant la batterie. Hardware Ancien (AP/FSD) : Les modèles très anciens (2017-2018) peuvent avoir un Hardware 2.5 pour l’Autopilot, nécessitant une mise à jour (souvent coûteuse ou non disponible gratuitement) vers le Hardware 3.0 ou 4.0 (sur la Highland).

Facteurs de Maintien de la Valeur : Modèles post-2021 : Ces versions intègrent la pompe à chaleur, les finitions chromées noires (chrome delete), le double vitrage avant et parfois la batterie LFP pour la version Propulsion. Ces améliorations sont très recherchées. Grande Autonomie (Dual Motor) : Ces modèles conservent généralement mieux leur valeur en raison de leur polyvalence et de la transmission intégrale. Garantie Restante : La garantie de 8 ans sur la batterie et le groupe motopropulseur (160 000 km pour Propulsion, 192 000 km pour LR/Perf) est un atout majeur.



3.2. Les Points de Contrôle Indispensables

Avant d’acheter une Model 3 Legacy d’occasion, une inspection minutieuse s’impose.

1. État et Santé de la Batterie (SOH – State of Health)

Méthode de Vérification : Il est difficile d’obtenir le SOH précis (pourcentage de capacité restante) sans outil de diagnostic avancé. Cependant, vous pouvez l’estimer : Chargez la voiture à 100% (pour les LFP) ou 90% (pour les NMC/NCA). Comparez l’autonomie affichée par l’ordinateur de bord (par exemple 480 km) avec l’autonomie WLTP d’origine du modèle (par exemple 491 km). La différence donne une idée de la dégradation. Test Ultime : Connectez la voiture à un chargeur AC et accédez à l’option « Santé de la batterie » (si disponible dans le menu Service). Certains modèles n’affichent cette information que si le véhicule est immobilisé et branché depuis plusieurs heures.

Il est difficile d’obtenir le SOH précis (pourcentage de capacité restante) sans outil de diagnostic avancé. Cependant, vous pouvez l’estimer : À Savoir : Une dégradation de 5 à 10 % après 100 000 km est considérée comme normale et saine pour une batterie bien entretenue.

2. Problèmes Mécaniques et de Finition Connus

Les Model 3 Legacy, en particulier les premières itérations américaines (2017-2019), étaient célèbres pour leurs problèmes d’assemblage.

Suspension et Bras de Suspension : Contrôle : C’est le talon d’Achille de nombreuses Model 3. Vérifiez les bruits de claquement ou de craquement, surtout à basse vitesse sur les bosses ou lors de manœuvres. Les bras de suspension supérieurs peuvent s’user prématurément. Conséquence : L’usure des bras de suspension entraîne souvent un mauvais parallélisme et une usure irrégulière (intérieure) des pneus.

Freins : Contrôle : En raison de l’utilisation quasi exclusive du freinage régénératif, les freins physiques sont peu sollicités et peuvent souffrir de corrosion (rouille). Action : Inspectez les disques (l’absence de rouille excessive est un bon signe) et vérifiez que le véhicule a subi l’entretien des freins recommandé (un nettoyage et une lubrification pour éviter le grippage).

Faisceau de Coffre (Modèles 2017-2020) : Un problème connu sur les premières séries était la rupture du faisceau électrique de la caméra de recul au niveau de la charnière du coffre, entraînant la défaillance de la caméra. Ce problème a été corrigé en usine et fait souvent l’objet d’un rappel ou d’une réparation.

3. Équipements Logiciels et Autopilot

Autopilot et FSD (Full Self-Driving) : Assurez-vous que les fonctionnalités promises sont bien présentes (Autopilot de base inclus ; EAP ou FSD optionnels). La valeur de l’option FSD varie énormément et ne justifie pas toujours l’énorme surcoût à la revente, car l’option est liée à la voiture, pas au propriétaire.

Assurez-vous que les fonctionnalités promises sont bien présentes (Autopilot de base inclus ; EAP ou FSD optionnels). La valeur de l’option FSD varie énormément et ne justifie pas toujours l’énorme surcoût à la revente, car l’option est liée à la voiture, pas au propriétaire. Connectivité : Vérifiez si le véhicule est encore sous la période d’essai ou si l’abonnement à la « Connexion Premium » (nécessaire pour la vue satellite, le navigateur web, la musique en streaming) est actif. Il s’agit d’un coût récurrent après l’expiration de la période d’essai.

4. Carrosserie et Peinture

Alignement des Panneaux : Les Model 3 Legacy peuvent présenter des écarts d’alignement au niveau des portes, du coffre ou du capot (frunk). Bien que cela soit souvent un défaut cosmétique d’usine, une vérification excessive de l’alignement peut signaler une réparation suite à un accident.

Les Model 3 Legacy peuvent présenter des écarts d’alignement au niveau des portes, du coffre ou du capot (frunk). Bien que cela soit souvent un défaut cosmétique d’usine, une vérification excessive de l’alignement peut signaler une réparation suite à un accident. Peinture : Inspectez attentivement les bords de porte et les bas de caisse pour détecter les éclats de peinture ou les signes de corrosion précoce (surtout sur les premières séries).

3.3. Recommandations par Année-Modèle Legacy

Année / Période Éléments Clés Recommandation Achat Occasion 2017-2019 Pas de chrome delete, pas de double vitrage, Hardware 2.5 (souvent). À éviter sauf prix très bas ou historique parfait. Risque de défauts de jeunesse plus élevés. 2020 Introduction de la nouvelle console centrale, début de la Hardware 3.0. Bon compromis si l’on ne craint pas l’absence de pompe à chaleur (surtout pour régions chaudes). 2021-2023 Pompe à chaleur, Chrome Delete, Double vitrage à l’avant, batterie LFP pour Propulsion. Meilleur rapport qualité-prix sur le marché de l’occasion. Version à privilégier pour l’efficience.

Chapitre 4 : La Mise à Jour « Highland » : Vaut-elle l’Investissement Neuf ?

Face à un marché de l’occasion florissant pour la Legacy, la question se pose : l’investissement dans un modèle Highland neuf est-il justifié par les améliorations ?

4.1. Les Avantages Incontestables de la Highland

L’Highland corrige les principales faiblesses de la Legacy, en particulier celles liées au confort et à la qualité perçue :

Confort de Conduite Amélioré : La refonte de la suspension offre un amortissement nettement plus souple et moins cassant. Couplé à l’insonorisation supérieure (plus de matériaux isolants, double vitrage étendu), cela transforme l’expérience de conduite, la rendant plus apaisante, surtout sur les longs trajets.

La refonte de la suspension offre un amortissement nettement plus souple et moins cassant. Couplé à l’insonorisation supérieure (plus de matériaux isolants, double vitrage étendu), cela transforme l’expérience de conduite, la rendant plus apaisante, surtout sur les longs trajets. Efficience Supérieure : L’autonomie WLTP, déjà bonne, est encore augmentée (jusqu’à 12% sur la Grande Autonomie), se traduisant par une consommation réelle plus faible, notamment sur autoroute.

L’autonomie WLTP, déjà bonne, est encore augmentée (jusqu’à 12% sur la Grande Autonomie), se traduisant par une consommation réelle plus faible, notamment sur autoroute. Qualité Intérieure : Les sièges ventilés et l’ajout de matériaux plus nobles (Alcantara ou tissu premium) sur les portes et le tableau de bord donnent une impression de luxe et de robustesse supérieure à la Legacy.

Les sièges ventilés et l’ajout de matériaux plus nobles (Alcantara ou tissu premium) sur les portes et le tableau de bord donnent une impression de luxe et de robustesse supérieure à la Legacy. Technologie Arrière : L’écran de contrôle pour les passagers arrière est une nouveauté bienvenue, alignant la Model 3 sur des standards de berlines premium.

4.2. Les Compromis à Accepter

L’Highland a fait des choix radicaux qui ne plairont pas à tous :

Ergonomie des Commodos : La suppression des leviers pour les clignotants et le sélecteur de vitesse est un point de friction majeur. Ce système requiert une réadaptation et peut être agaçant, notamment en conduite urbaine (manœuvres) ou par temps de pluie (activation des essuie-glaces sur l’écran ou par bouton).

La suppression des leviers pour les clignotants et le sélecteur de vitesse est un point de friction majeur. Ce système requiert une réadaptation et peut être agaçant, notamment en conduite urbaine (manœuvres) ou par temps de pluie (activation des essuie-glaces sur l’écran ou par bouton). Vitesse Maximale Réduite : La bride à 201 km/h pour les versions Propulsion et Grande Autonomie est un compromis sur la performance pure, destiné à optimiser l’autonomie et l’efficience. Cela pourrait décevoir les amateurs d’Autobahn ou de circuits.

La bride à 201 km/h pour les versions Propulsion et Grande Autonomie est un compromis sur la performance pure, destiné à optimiser l’autonomie et l’efficience. Cela pourrait décevoir les amateurs d’Autobahn ou de circuits. Suppression des Capteurs à Ultrasons (USS) : La Highland est exclusivement équipée de Tesla Vision (caméras). Bien que Tesla affirme que la détection d’obstacles et l’aide au stationnement sont performantes (utilisant des reconstructions 3D basées sur les caméras), de nombreux utilisateurs trouvent que les USS fournissaient une détection de proximité plus fiable et instantanée, en particulier à très basse vitesse.

4.3. Le Choix d’Achat : Neuf (Highland) ou Occasion (Legacy) ?

Le choix final dépend de vos priorités :

Priorité Recommandation Justification Confort Absolu et Silence Tesla Model 3 Highland Amortissement amélioré, insonorisation de premier ordre, sièges ventilés. C’est un changement radical. Budget et Prix Tesla Model 3 Legacy (post-2021) Forte décote. Permet d’accéder à la performance et la technologie Tesla pour un coût bien inférieur, avec la pompe à chaleur. Ergonomie Traditionnelle Tesla Model 3 Legacy La présence des commodos (clignotants, sélecteur) reste un avantage significatif pour ceux qui n’aiment pas l’interface minimaliste forcée de la Highland. Efficience Maximale (Autonomie) Tesla Model 3 Highland Son aérodynamisme et ses moteurs optimisés lui confèrent la meilleure autonomie réelle, surtout sur les trajets autoroutiers. Performance PURE (Vitesse Max) Tesla Model 3 Legacy Performance Si une vitesse de pointe supérieure à 201 km/h est essentielle, les anciens modèles Performance (jusqu’à 261 km/h) sont la seule option.

Chapitre 5 : Analyse Approfondie des Moteurs et de la Transmission

L’âme d’une Model 3 réside dans sa motorisation électrique, un domaine où Tesla excelle par son ingénierie. Une compréhension des différences entre les configurations Propulsion et Dual Motor est essentielle.

5.1. La Version Propulsion (RWD – Rear Wheel Drive)

Historiquement appelée Standard Range Plus (SR+) puis simplement Propulsion, cette version utilise un seul moteur synchrone à aimants permanents (Permanent Magnet Synchronous Motor – PMSM) sur l’essieu arrière.

Force : Efficacité énergétique maximale. La configuration monomoteur est la plus légère et, grâce à la batterie LFP sur les modèles récents (Legacy post-2021 et Highland), elle peut être chargée à 100% quotidiennement. Son comportement est joueur grâce à la propulsion arrière.

Efficacité énergétique maximale. La configuration monomoteur est la plus légère et, grâce à la batterie LFP sur les modèles récents (Legacy post-2021 et Highland), elle peut être chargée à 100% quotidiennement. Son comportement est joueur grâce à la propulsion arrière. Différences d’Itération : Au fil des années, le moteur arrière a évolué, gagnant en efficience. Le moteur Highland continue cette tradition avec des améliorations au niveau de l’onduleur (l’électronique de puissance qui gère la conversion de l’énergie), permettant de réduire les pertes thermiques.

5.2. La Version Grande Autonomie et Performance (Dual Motor AWD)

Ces versions disposent de deux moteurs : un à l’avant et un à l’arrière, offrant une transmission intégrale (AWD).

Moteur Arrière (Principal) : Généralement un PMSM (plus efficace). Moteur Avant (Secondaire) : Généralement un moteur à induction (Asynchronous Induction Motor – AIM). Ce type de moteur est moins coûteux et plus léger, et il est désactivé lorsque la transmission intégrale n’est pas requise, optimisant ainsi l’efficience en croisière.

Avantages : Performance : L’ajout du moteur avant multiplie la puissance disponible et réduit le temps de 0 à 100 km/h de manière significative. Motricité : La transmission intégrale assure une adhérence et une sécurité optimales dans des conditions difficiles (pluie, neige, verglas).



5.3. Performance et Kilowatts (kW)

Il est important de noter que la puissance des Tesla n’est jamais fixe et dépend de la charge de la batterie, de sa température, et des mises à jour logicielles.

Legacy Performance vs. Highland : La Model 3 Performance Legacy (jusqu’à 510 ch selon les estimations) est un pur engin de vitesse. La version Highland Performance, si elle est lancée, devrait maintenir ou dépasser ces chiffres, mais l’accent sera toujours mis sur le couple instantané plutôt que sur la puissance de pointe constante, une caractéristique de l’électrique. Les modèles Grande Autonomie (440-450 ch) offrent déjà un niveau de performance largement suffisant pour dépasser 99 % des véhicules sur la route.

Conclusion : Le Choix de la Maturité

Le dilemme entre la Tesla Model 3 Legacy et la Model 3 Highland est un choix entre la valeur établie et l’évolution de la qualité.

Source : Tesla

La Tesla Model 3 Legacy (post-2021) représente aujourd’hui une opportunité exceptionnelle sur le marché de l’occasion. Pour ceux qui recherchent l’ADN de Tesla—la performance, la technologie et un accès au réseau Superchargeur—sans le prix du neuf, c’est la voie à suivre. Elle offre l’avantage d’une ergonomie familière (les commodos) et d’une efficience déjà excellente (grâce à la pompe à chaleur). Il est crucial d’inspecter les points faibles récurrents comme les trains roulants pour garantir la pérennité de l’achat.

La Tesla Model 3 Highland est la Model 3 arrivée à maturité. Elle a gommé la majorité des défauts de jeunesse de sa devancière, notamment en matière de confort d’amortissement, d’insonorisation et de qualité des matériaux. Elle s’impose comme la berline électrique de référence pour le confort au quotidien et l’efficience sur les longs trajets. Ses compromis, comme la suppression des commodos, sont des choix radicaux qui déterminent si elle est faite pour vous.

En fin de compte, si votre budget le permet et que vous acceptez le nouvel agencement des commandes, la Highland offre l’expérience la plus aboutie. Si vous cherchez le meilleur rapport prix/performance/autonomie sans les améliorations de confort, la Model 3 Legacy d’occasion (surtout 2021-2023) reste un investissement judicieux et sûr.