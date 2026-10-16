Actu mobilité électrique Guides d'achat Guide de Noël Atelier Bertrand : le Blouson Minimaliste, fait à la commande à Paris
ParArmand Taieb

Atelier Bertrand : le Blouson Minimaliste, fait à la commande à Paris

Un homme porte le Blouson Minimaliste en cuir noir d'Atelier Bertrand avec un pull gris et un jean
Photo Atelier Bertrand.
Sommaire

Guide de Noël · Atelier Bertrand

Col droit à pression, deux poches zippées, fabriqué à la commande dans l’atelier parisien de la maison : le Blouson Minimaliste d’Atelier Bertrand, reçu par la rédaction.

Un col droit fermé par une pression, deux poches zippées, une fermeture centrale : le Blouson Minimaliste d’Atelier Bertrand tient en trois lignes. La maison le fabrique à la commande dans son atelier parisien, et elle en a confié un à la rédaction de Tesla Mag pour notre guide de Noël.

Un homme porte le Blouson Minimaliste en cuir noir d'Atelier Bertrand avec un pull gris et un jean
Photo Atelier Bertrand.

Un blouson sans rien de trop

Le Blouson Minimaliste porte bien son nom. Pas d’épaulettes, pas de ceinture, pas de logo apparent : un cuir noir, un col droit qui se ferme par une pression, une fermeture éclair centrale et deux poches zippées. Il se porte sur un pull, une chemise ou un t-shirt, avec un jean comme avec un pantalon de costume.

Le Blouson Minimaliste d'Atelier Bertrand ouvert, en cuir d'agneau noir
Photo Atelier Bertrand.
Le Blouson Minimaliste d'Atelier Bertrand de profil
Photo Atelier Bertrand.
Le Blouson Minimaliste d'Atelier Bertrand vu de dos
Photo Atelier Bertrand.

Fait à la commande à Paris

Atelier Bertrand ne travaille pas sur stock pour ce modèle : chaque blouson est fabriqué à la commande dans l’atelier de la maison, à Paris. Il faut compter quatre à six semaines de fabrication, d’après la boutique de la marque. Pour un cadeau de Noël, il vaut donc mieux commander dès maintenant.

La boutique propose plusieurs cuirs pour ce modèle, dont l’agneau, en version lisse ou velours.

Celui que nous avons reçu

Le Blouson Minimaliste d'Atelier Bertrand
Photo Tesla Mag
Le Blouson Minimaliste d'Atelier Bertrand
Photo Tesla Mag

La rédaction a reçu le Blouson Minimaliste en cuir noir, en taille 52. Nous le présentons dans notre guide de Noël, dans sa page Mode, et nous publierons notre avis après l’avoir porté quelques semaines.

Découvrir le Blouson Minimaliste

Atelier Bertrand nous a offert ce blouson pour notre guide de Noël, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Le lien vers sa boutique n’est pas un lien affilié.

Armand Taieb

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *