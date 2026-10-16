Guide de Noël · Atelier Bertrand Col droit à pression, deux poches zippées, fabriqué à la commande dans l’atelier parisien de la maison : le Blouson Minimaliste d’Atelier Bertrand, reçu par la rédaction.

Un col droit fermé par une pression, deux poches zippées, une fermeture centrale : le Blouson Minimaliste d’Atelier Bertrand tient en trois lignes. La maison le fabrique à la commande dans son atelier parisien, et elle en a confié un à la rédaction de Tesla Mag pour notre guide de Noël.

Photo Atelier Bertrand.

Un blouson sans rien de trop

Le Blouson Minimaliste porte bien son nom. Pas d’épaulettes, pas de ceinture, pas de logo apparent : un cuir noir, un col droit qui se ferme par une pression, une fermeture éclair centrale et deux poches zippées. Il se porte sur un pull, une chemise ou un t-shirt, avec un jean comme avec un pantalon de costume.

Photo Atelier Bertrand. Photo Atelier Bertrand. Photo Atelier Bertrand.

Fait à la commande à Paris

Atelier Bertrand ne travaille pas sur stock pour ce modèle : chaque blouson est fabriqué à la commande dans l’atelier de la maison, à Paris. Il faut compter quatre à six semaines de fabrication, d’après la boutique de la marque. Pour un cadeau de Noël, il vaut donc mieux commander dès maintenant.

La boutique propose plusieurs cuirs pour ce modèle, dont l’agneau, en version lisse ou velours.

Celui que nous avons reçu

Photo Tesla Mag Photo Tesla Mag

La rédaction a reçu le Blouson Minimaliste en cuir noir, en taille 52. Nous le présentons dans notre guide de Noël, dans sa page Mode, et nous publierons notre avis après l’avoir porté quelques semaines.

Atelier Bertrand nous a offert ce blouson pour notre guide de Noël, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Le lien vers sa boutique n’est pas un lien affilié.