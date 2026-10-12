XPeng fait essayer sa conduite assistée NGP au public, dans les vraies rues de Paris, pendant le Mondial de l’Auto. Le constructeur chinois l’a annoncé sur son compte officiel samedi 11 octobre 2026, la veille de l’ouverture du salon. Les inscriptions se font sur son stand, dans le hall 6. Avec Tesla, qui fait aussi essayer son système et expose dans le hall 7.1, le Mondial devient la première grande vitrine française de la conduite assistée.

Un « Autonomous Lab » et des trajets sur route ouverte

XPeng présente un espace baptisé « Autonomous Lab ». Le principe, selon la marque : monter à bord comme passager pour un trajet en conduite assistée NGP « sur de vraies routes parisiennes ». Les journalistes ont pu l’essayer avant l’ouverture, et XPeng diffuse leurs premières réactions, dont celle de Christophe Bourroux, de RTL : « Super smooth », très fluide, et l’impression que la voiture « conduit à votre place ».

NGP, pour Navigation Guided Pilot, est le système de conduite assistée de XPeng : la voiture suit l’itinéraire de la navigation et change de file d’elle-même, sous la surveillance du conducteur. XPeng ne précise pas à partir de quand il sera proposé aux clients européens. Le G9L, lancé au salon, est le premier modèle à recevoir sa nouvelle version, baptisée VLA 2.0.

Lors de sa conférence de presse du 12 octobre, He Xiaopeng, président-directeur général de XPeng, a précisé que le public pourrait réserver ces essais à partir du mardi 13 octobre, jour d’ouverture du salon aux visiteurs. Il a aussi affirmé que, pour ces démonstrations de conduite assistée, « seuls XPeng et Tesla ont été invités ». La même conférence a lancé le SUV G9L, premier modèle équipé de la nouvelle version NGP VLA 2.0 : notre direct de la conférence.

Tesla et XPeng, même pari au Mondial

Tesla a fait le même choix : la marque met six Model 3 à disposition au centre d’essais du salon pour faire découvrir gratuitement Tesla Conduite Assistée, le nouveau nom du FSD en France, sur réservation à son stand. Nous détaillons les conditions dans notre article sur l’essai Tesla au Mondial.

Les deux marques jouent la même carte : faire essayer avant que les systèmes ne soient autorisés pour les particuliers en France. Le FSD supervisé de Tesla est déjà homologué dans huit pays européens, mais pas encore chez nous. En ouvrant ses essais au public, Tesla compte sur l’expérience pour convaincre, avec un argument de poids : selon ses chiffres relayés par le Mondial, le système a déjà parcouru plus de 100 millions de kilomètres dans les pays européens où il est autorisé.

La conférence de XPeng « AI transforms the world », au salon de l’automobile de Pékin, en avril 2026. Photo Tesla Mag

Ce que XPeng montre aussi

Dans une autre vidéo tournée à Paris, XPeng met en avant un modèle doté de roues arrière directrices, d’une suspension pneumatique, du stationnement automatique et d’une recharge de 10 à 80 % en moins de 15 minutes, selon la marque. Le constructeur n’a pas détaillé la liste des véhicules exposés à Paris. Sa gamme en France comprend notamment le SUV G6 et le grand SUV G9.

Pour aller plus loin, voir nos articles sur le robot humanoïde IRON de XPeng, sur les XPeng G6 et G9 en flotte, et notre guide des voitures électriques à voir au Mondial.

Sources : compte officiel de XPeng (messages du 11 octobre 2026) ; programme Tesla publié par le Mondial de l’Auto.