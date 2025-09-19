Un propriétaire de Tesla Model Y fait un Paris-Bordeaux

Depuis quelques mois, Rufus roule en électrique avec sa Tesla Model Y. Pour son trajet de près de 600 km entre Paris et Bordeaux, il a combiné le planificateur intégré de Tesla avec Waze afin d’optimiser son itinéraire et d’éviter les ralentissements. Résultat : un voyage fluide, ponctué de seulement deux arrêts recharge parfaitement synchronisés avec ses pauses.

Voyager en voiture électrique est-il vraiment simple en France ? Rufus, propriétaire d’une Tesla Model Y depuis 2024, a décidé de partager son expérience d’un trajet Paris–Bordeaux. Entre confort, autonomie et efficacité des Superchargeurs, il nous raconte les coulisses d’un long trajet électrique.

Le choix de la Tesla Model Y pour un long trajet

Avant de se lancer dans ce Paris–Bordeaux, Rufus a longuement réfléchi au type de véhicule capable d’assurer confort et sérénité sur une telle distance.

« J’ai opté pour la Tesla Model Y car c’est une voiture spacieuse, confortable et surtout pensée pour les longs trajets. Pour un Paris–Bordeaux, soit environ 600 kilomètres, l’enjeu principal est l’autonomie et la facilité de recharge. »

La Tesla Model Y séduit d’abord par sa polyvalence : un SUV familial capable d’accueillir confortablement quatre passagers adultes et leurs bagages, sans sacrifier l’efficacité énergétique. Pour Rufus, c’était un critère essentiel :

« Je voulais un véhicule qui me permette de voyager avec ma famille sans me sentir limité par l’espace ou l’organisation des arrêts recharge. »

Autonomie et fiabilité de la batterie

Selon la version, la Tesla Model Y affiche entre 450 et 533 km d’autonomie WLTP. Sur autoroute, où la vitesse stabilisée consomme davantage, Rufus estime l’autonomie réelle à 370–420 km par charge, ce qui reste suffisant pour limiter les pauses recharge à deux ou trois sur un long trajet.

Avant le départ, Rufus avoue avoir été plutôt inquiet, et il n’était pas le seul :

« Ma femme était très sceptique. Elle se demandait si nous allions vraiment pouvoir faire Paris–Bordeaux sans problème, si on trouverait les Superchargeurs, si la voiture allait tenir la route… J’avoue que moi aussi, j’avais un petit stress au départ. »

Mais dès les premiers kilomètres, la Tesla a rapidement dissipé ces doutes.

« J’ai été agréablement surpris par la précision des estimations d’autonomie. Contrairement à d’autres électriques que j’ai pu tester, la Tesla calcule en direct la consommation et ajuste le plan de route. On part vraiment l’esprit tranquille. Même ma femme, qui ne voulait pas entendre parler de “voiture électrique pour un long trajet”, a fini par être rassurée. »

L’efficacité du système de navigation et la fiabilité de la batterie ont transformé une source d’inquiétude en un véritable confort psychologique : la voiture ne se contente pas de rouler, elle planifie et sécurise chaque étape du voyage.

L’atout du réseau Tesla Superchargeurs

Si l’autonomie est un critère crucial, c’est surtout le réseau de Superchargeurs Tesla qui a convaincu Rufus. Bien que ces bornes soient désormais accessibles à tous les véhicules électriques, leur densité, leur rapidité et leur fiabilité restent un atout majeur, surtout pour les longs trajets. Totalement intégrées au planificateur de la voiture, elles permettent de prévoir facilement ses arrêts recharge sans stress ni surprises, ce qui fait toute la différence sur autoroute.

« Sur autoroute, je sais que je vais trouver un Superchargeur qui fonctionne, sans avoir à installer dix applications différentes ou vérifier la compatibilité. Pour moi, ça fait toute la différence. »

En France, plusieurs réseaux de recharge existent : Ionity, TotalEnergies, etc… mais Rufus souligne que leur densité et fiabilité restent variables, et que l’accessibilité peut parfois être un problème, notamment en été ou aux heures de pointe. Tesla, en revanche, garantit un itinéraire sûr et fluide, ce qui élimine le stress lié aux longues distances.

Une pause recharge typique

Lors de son trajet Paris–Bordeaux, Rufus s’est arrêté au Superchargeur de Poitiers, idéalement situé à proximité de restaurants et d’aires de repos.

« J’ai branché la voiture, pris un café, et en seulement 20 minutes la batterie était déjà à 80 %. Pendant ce temps, ma femme et moi avons pu nous détendre, sans stress. Et pour seulement 12 € de recharge, c’est vraiment abordable. C’est ce confort qui change tout par rapport aux voyages en thermique ou sur d’autres réseaux électriques. »

Les Superchargeurs Tesla délivrent jusqu’à 250 kW de puissance, permettant de récupérer environ 250 km d’autonomie en seulement 15 minutes, transformant les pauses recharge en courtes étapes pratiques, parfaitement synchronisées avec les moments de repos.

« Même si je pouvais techniquement faire plus de kilomètres avant de m’arrêter, j’aime planifier mes pauses pour manger ou prendre l’air. Avec Tesla, on combine efficacité et détente, ce qui rend le voyage beaucoup plus agréable. »

Pourquoi pas une autre voiture électrique ?

Rufus confie avoir longuement hésité avec d’autres modèles, comme la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 ou la Ford Mustang Mach-E, qui proposent toutes de bonnes autonomies et des performances convaincantes. Cependant, pour un trajet de longue distance, il a rapidement identifié deux critères décisifs : l’autonomie réelle sur autoroute et la fiabilité du réseau de recharge.

« La Model Y n’est pas la seule à proposer une belle autonomie. La Ioniq 5 et la Mustang Mach-E ont des batteries impressionnantes et une conduite agréable, mais quand on roule beaucoup sur de longues distances, ce n’est pas seulement la batterie qui compte. »

Pour Rufus, c’est l’écosystème Tesla qui a fait pencher la balance : le réseau de Superchargeurs dense, rapide et intégré au planificateur de route, associé aux mises à jour logicielles régulières et à l’Autopilot, offre une expérience fluide et sécurisée qu’aucun autre constructeur n’égale encore.

« Tesla est la seule marque à offrir un écosystème aussi fluide pour les longs trajets. Quand on roule beaucoup, ça fait toute la différence. Je savais que je pouvais partir l’esprit tranquille, sans avoir à m’inquiéter de trouver une borne compatible, de vérifier les cartes ou de calculer la distance restante. »

Rufus ajoute que sa décision a également été influencée par le confort et la polyvalence de la Model Y, capable d’accueillir passagers et bagages sans compromettre l’espace ou le confort, ce qui est moins évident sur certains SUV électriques concurrents.

« Pour moi, un long trajet, c’est aussi profiter de la route sans stress, et là-dessus Tesla ne laisse aucune place au hasard. »

De la Clio à la Tesla : Rufus précise son choix

Avant de passer à la Tesla Model Y, Rufus faisait régulièrement le trajet Paris–Bordeaux avec sa Renault Clio. Chaque départ était synonyme de stress : il fallait calculer le plein d’essence, anticiper les stations-service, gérer les files d’attente et espérer ne pas tomber sur un bouchon qui rallongerait le trajet.

Les pauses étaient souvent longues et peu agréables, limitées à faire le plein et éventuellement attraper un café rapidement. Avec la Tesla Model Y, tout a changé. La voiture planifie automatiquement les arrêts recharge, indique le temps exact nécessaire pour chaque pause et propose même des alternatives si une borne est occupée.

Pour Rufus, la différence est frappante : « En Clio, on roulait toujours un peu à l’aveugle, on ne savait jamais vraiment combien de kilomètres on pouvait faire avant la prochaine station. Avec la Tesla, tout est clair dès le départ, et le voyage devient détendu, agréable, presque relaxant. Même ma femme, qui était toujours inquiète pour l’essence et la durée du trajet, a été bluffée par la tranquillité de ce Paris–Bordeaux. » Ce simple changement de véhicule a transformé un trajet autrefois anxiogène en une expérience fluide et sereine, où le stress et les imprévus appartiennent au passé.