Traitement céramique : exigez un travail de qualité

Cette semaine, Tesla Magazine a eu la chance d’échanger avec le CEO d’Auto Detailing Reims, Nicolas Veillé. Situé au 102 avenue Nationale La Neuvillette 51100 Reims, ce professionnel sait de quoi il parle…

Auto Detailing Reims : présentation générale

Créée en 2015, ce qui est aujourd’hui l’une des plus grandes structures de detailing de France, voire la plus grande, accueille 20 personnes sur 1500 m2.

Pour chaque domaine :

lavage,

polissage,

traitement céramique,

film de protection carrosserie,

une zone est adaptée dans ce garage.

Qu’est ce que le detailing ?

Il s’agit du nettoyage haut de gamme de votre véhicule, de sa rénovation et de sa protection carrosserie.

Les véhicules arrivent “neufs en concession, mais rarement exempts de défauts”. Le trajet maritime, ferroviaire ou routier, voire le temps de parcage, ayant eu raison de la faible résistance des vernis actuels.

Arrivé chez Auto Detailing Reims, votre auto s’offre une remise en beauté, à base de polissage et de lustrage. Puis est appliquée une protection du vernis.

Quelle est la conception bien particulière de cette équipe ?

L’idée est de “conserver le vernis d’origine du véhicule afin de maintenir intact son pedigree”. Afin de renforcer le vernis déjà présent, on vient apposer un film de protection carrosserie XPEL et/ou un traitement céramique GTechniq.

Un film vitre teinté XPEL peut également être ajouté, toujours dans l’idée de valoriser la voiture, plutôt que de la modifier. Le débosselage sans peinture DSP est, quant à lui, idéal pour vos soucis du quotidiens (ex : coût de portière).

“Le temps de l’opération est réduit et la manipulation plus écologique puisqu’il n’y a pas besoin de mettre de la peinture…”, nous indique Nicolas Veillé.

Le passage entre les mains des experts d’Auto Detailing Reims vous permet de ressortir avec une voiture dont la carrosserie a une brillance intense, ainsi qu’une résistance accrue aux fientes, résines, pollen, … que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Sans oublier la protection qui limite l’apparition des micro-rayures, frottements et impacts de gravillons.

Qui sont les clients et quelles sont leurs attentes ?

La clientèle d’Auto Detailing Reims se divise plus ou moins équitablement entre des particuliers et des professionnels de l’automobile. Avant, les professionnels étaient surtout ceux du secteur haut de gamme (ex : Porsche, BMW ou bien Mercedes) mais désormais, le detailing se démocratise.

En effet, le marché s’ouvre à Citroën DS mais aussi à Renault par exemple. Cela émane d’une “demande réelle des clients”, le véhicule étant de plus en plus conçu comme un “investissement”. Ils pensent à une potentielle revente car la voiture n’est plus gardée sur des décennies.

Or, le vernis est de plus en plus fragile (raisons économiques et écologiques)… Ce qui nécessite l’intervention de spécialistes du detailing comme l’est ce garage rémois.

Ce garage, spécialisé dans le detailing auto et le haut de gamme, n’est cependant pas fermé aux autres secteurs, tout le monde y est bienvenu. Beaucoup de Porsche y arrivent et en repartent, des clients de Caen, de Paris et des Hauts-de-France de façon générale.

Il y a même un client qui vient tous les ans d’Espagne !

Enfin, ce garage spécialisé peut faire déplacer ses agents en concession. Il dispose également d’un système de transport sécurisé sur demande : un véhicule tracte le trailer dans lequel on vient “glisser la voiture pour la transporter en sécurité”.

Elle arrive ainsi comme neuve et sans prendre de kilométrage.

Les clients changent, et les constructeurs avec !

Les normes écologiques – et par conséquent économiques – importantes imposées par l’Europe, ont notamment eu un impact sur la qualité des matériaux. Nous le disions précédemment, la peinture est moins qualitative qu’auparavant, “elle n’a plus la même épaisseur”.

Ce qui justifie l’usage du traitement céramique et du film de protection carrosserie, le contact avec des spécialistes du detailing tels que Nicolas Veillé.

Ce traitement céramique permet par exemple d’ajouter de l’épaisseur au vernis et donc de venir travailler dessus plus aisément, si besoin de correction de défauts.

Le film de protection carrosserie, quant à lui, est une véritable seconde peau transparente et protectrice, ainsi qu’auto réparatrice à la micro rayure.

Par ailleurs, les matériaux sont faits pour être allégés. Si on utilisait l’acier auparavant, le plastique ABS et l’aluminium sont désormais à la mode. Ils permettent notamment “d’alléger le véhicule et ses coûts de production”.

Avec la prise de conscience écologique, de plus en plus de clients sont attentifs aux solutions recyclées et recyclables, qui sont par conséquent davantage employées.

Être au fait écologique devient ainsi un argument commercial. Le CEO d’Auto Detailing Reims a observé les allées et venues de de plus en plus de véhicules électriques, et notamment une déferlante de la marque Tesla.

La marque n’est plus seulement l’apanage des entrepreneurs ou des professions libérales dans leur ensemble, mais s’élargit à tous. Certains l’utilisent la semaine et privilégient leur voiture de sport pour le week-end.

Tesla est très installée, de par la redevance technologique sur la batterie, mais aussi son rapport qualité / prix légendaire. C’est bien simple, “sur une Tesla, il n’y a rien à faire à part protéger sa carrosserie”.