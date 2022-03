L’appareil, développé par Siemens et baptisé Ford Charge Station Pro, est un chargeur bidirectionnel. Il permet de charger et de décharger le véhicule entièrement destiné aux clients particuliers.

Siemens: une borne de recharge développée pour Ford

Une station de recharge particulièrement performante

Siemens Smart Infrastructure a travaillé avec Ford sur la Ford Charge Station Pro, une station de charge pour le pick-up électrique Ford F-150 Lightning.

Cette station de recharge affiche une puissance maximale de 19,2kW, ce qui en fait l’une des plus performantes à l’heure actuelle en ce qui concerne le standard de type 2.

En effet, la nouvelle borne de recharge offre la puissance nominale la plus élevée actuellement disponible pour une borne de recharge de niveau 2 aux États-Unis.

Siemens : une innovation remarquée et remarquable !

Selon Siemens, il s’agit de la première solution de recharge bidirectionnelle pour véhicules électriques à être approuvée au niveau du client final.

La Ford Charge Station Pro est également le premier produit à être certifié selon la norme 9741 des Underwriters Laboratories récemment élargie.

Des premières qui ne passent pas inaperçues ! L’information Siemens-Ford a été relayée dans de nombreux médias car cela peut préfigurer de futures collaborations à venir. Cela favoriserait l’électrique, qui a bien besoin d’un coup de pouce pour continuer sa progression.

Une volonté affichée dès le départ et finalement concrétisée

Lorsque Ford a présenté le F-150 Lightning en mai 2021, la possibilité que le véhicule puisse également fournir de l’électricité a été activement annoncée dès le départ.

A cette époque, il était dit que l’électricité pouvait être fournie soit via le port de charge devant la porte du conducteur, soit via des prises à l’intérieur, etc. Et c’est désormais Siemens qui a fait bénéficier le véhicule – et ses futurs propriétaires – d’une borne !

Siemens et ses précédents accomplissements

Il y a un an (mars 2021)

Siemens a lancé l’une des stations de recharge à haute puissance les plus efficientes actuellement disponibles sur le marché.

Siemens a dévoilé sa nouvelle gamme de bornes de recharge à haute puissance, la Sicharge D.

Adaptée aux stations de recharge rapides que l’on trouve sur les autoroutes ou dans les villes, aux parkings urbains, et aux centres commerciaux. Cette nouvelle station de charge affiche une efficience de pointe de 96 %, soit l’une des plus élevées du marché, une puissance de charge évolutive, et une distribution dynamique de l’énergie.

Avec son efficience constante supérieure à 95,5 % et des pics atteignant les 96 %, la nouvelle Sicharge D garantit donc que la quasi-totalité de l’électricité générée est transmise aux véhicules qui en ont besoin. Cela se traduit pour les clients par une réduction des coûts d’exploitation.

La Sicharge D affiche une puissance de charge évolutive pouvant atteindre 300 kW, par le biais d’améliorations plug-and-play.

La borne gère déjà les tensions comprises entre 150 et 1 000 volts (V) et les courants jusqu’à 1 000 ampères (A) sur toutes les prises en courant continu (CC). Elle est donc capable de prendre aussi bien en charge les futurs véhicules alimentés par des batteries de 800 V que les taux de chargement de plus faible tension utilisés par la plupart des véhicules actuels.

Une prise en main facile, adaptée aux véhicules nombreux et aux personnes en situation de handicap

La Sicharge D peut être connectée à un ou deux points de charge externes, ce qui permet aux clients d’adapter leurs investissements en fonction de la demande. Par défaut, la borne est équipée de deux prises CC et d’une prise CA logées dans un espace réduit . Cela simplifie au maximum l’installation, avec possibilité de charger 3 véhicules en parallèle. Avec les extensions en points de charge externes à la borne principale, la station peut charger jusqu’à 5 véhicules en parallèle.

Un écran de 24 pouces a été intégré à l’appareil pour en faciliter l’utilisation. Il est ajustable en hauteur, et permet aux personnes en situation de handicap d’utiliser la borne Sicharge D sans difficulté. Cet écran ouvre de nombreuses possibilités de communication et d’affichage.

Il y a deux ans (mars 2020)

Siemens dévoilait la première «Electric Avenue» au Royaume-Uni, avec des lampadaire convertis pour devenir des bornes de recharge pour véhicules électriques. Une conversion qui répond à la demande croissante de véhicules électriques.

Recharger n’importe où

Les résidents peuvent désormais charger des véhicules électriques à divers endroits le long de Sutherland Avenue à Londres.

Le lancement fait suite à des recherches menées par Siemens montrant que plus d’un tiers (36%) des automobilistes britanniques prévoyaient d’acheter un véhicule hybride ou électrique comme prochaine voiture. Deux personnes sur cinq (40%) disant que le manque de bornes de recharge était un frein.

Pourquoi Westminster ?

Le choix de ce quartier de Londres s’est fait naturellement puisqu’il comptait plus de points EV que n’importe quelle autorité locale britannique (environ 300).

Il est prévu d’atteindre un millier de points de recharge à travers le conseil municipal de Westminster au cours de la prochaine année. Il compte deux fois plus de véhicules électriques enregistrés localement que tout autre quartier de Londres.

Pourquoi cette rue ?

Pour les propriétaire de voiture électrique, en l’absence de parking ou de garage, la recharge du véhicule peut être aléatoire. La recharge sur lampadaire offre à ces personnes un moyen très pratique, économique, renouvelable et écologique de recharger leurs véhicules électriques. De plus, la technologie mise au point par Siemens pour transformer les lampadaires en bornes de recharge est conçue pour maintenir les coûts d’installation et de maintenance bas.

L’interdiction des voitures essence et diesel se rapproche. Les arrondissements de Londres s’efforcent d’améliorer la qualité de l’air. Cette conversion de la rue en Electric Avenue prend donctout son sens.