Giga Berlin va commencer à tester la production du modèle Y Long Range cette semaine

Nous savons depuis un certain temps que les premières voitures qui sortiront de la chaîne de production de Giga Berlin seront le Model Y Performance. Le Model Y Long Range n’est cependant pas à la traîne…

Une demande élevée pour la Model Y Long Range

Même si la demande n’est pas aussi élevée que celle de la Model Y Long Range, Tesla commence avec la variante haut de gamme parce qu’elle a des marges plus élevées. Cela lui donne plus de flexibilité pour augmenter la production.

Focus sur le lancement de la production du Model Y Performance par Tesla Giga Berlin-Brandenburg

Tesla se rapproche de plus en plus de l’ouverture de sa toute nouvelle usine, Giga Berlin-Brandenburg. On espérait que les autorisations finales seraient accordées en novembre, mais l’examen des objections au projet a dû être répété, car on craignait que le premier examen ne soit pas assez équitable.

Selon un employé qui s’est entretenu avec Andreas Ludt, propriétaire et enthousiaste allemand de Tesla, les premiers véhicules à sortir de la chaîne de production seront le Model Y Performance. Nous en avons donc davantage appris sur la manière dont la société prévoit d’augmenter la production dans l’usine.

Jusqu’à ce que Tesla soit en mesure d’augmenter la production à un certain niveau, l’entreprise continuera d’importer des variantes Long Range (LR) de Chine. La décision est logique car la variante Performance est une voiture à forte marge pour Tesla, et suit le même schéma lorsqu’ils ont lancé le Model Y aux États-Unis au début de 2020.

Les premiers modèles Y seront toujours équipés de cellules de batterie 2170. Elon Musk a déjà déclaré qu’ils continueront à importer des batteries de Chine jusqu’à ce que leur usine de batteries à Giga Berlin soit opérationnelle.

Plusieurs mois de retard avant de pouvoir lancer la production

Grâce à plusieurs mois de retard dans l’obtention des approbations finales, Tesla a pu affiner suffisamment ses processus de production. L’entreprise est désormais prête à commencer la production test de la variante d’entrée de gamme.

L’usine a enfin été approuvée ! Alors c’est parti pour le lancement de la production des Model Y Performance et Long Range…

Focus sur l’approbation de la Giga Berlin retardée pour cause de consultation publique répétée (rappel) – mais c’est désormais du passé !

Comme si le processus de la Giga Berlin n’avait pas été assez long, Tesla a subi un nouveau retard dans l’obtention de l’autorisation finale pour sa nouvelle usine. Du 14 septembre au 14 octobre 2021, les autorités locales ont organisé une consultation en ligne pour examiner les plus de 800 objections soumises au sujet du projet.

La consultation a dû être répétée, car les citoyens n’ont pas été suffisamment prévenus que le processus serait virtuel, au lieu du processus habituel en personne. La nouvelle procédure s’est donc déroulée du 2 au 22 novembre. Elle n’était ouverte qu’à ceux qui ont exprimé une objection lors des précédentes consultations publiques. Mais qui n’ont pas été satisfaits de la réponse de Tesla ou du ministère de l’environnement.

Ce retard a certainement hérissé certaines plumes chez Tesla. Au début de l’année, l’entreprise a envoyé une lettre de 10 pages aux autorités locales pour leur faire part de ses inquiétudes quant à la longueur du processus bureaucratique qui fait que Giga Berlin n’a pas reçu d’autorisation finale alors que l’usine est sur le point d’ouvrir.

Lors de ses visites en Allemagne, Musk avait déclaré qu’il espérait commencer la production au plus tôt (octobre 2021). Même si la production devait commencer en décembre, Tesla avait déclaré que les livraisons aux clients ne commenceront pas avant début 2022.

C’est désormais parti pour la production du Long Range après le Model Y Performance…

Des voitures d’essai Model Y Long Range qui ne seront pas équipées de radar

De plus, contrairement aux voitures d’essai Performance actuellement construites à l’usine, ces voitures d’essai Long Range ne seront pas équipées de radar.

Il n’y a actuellement aucun calendrier pour savoir quand Giga Berlin pourrait officiellement commencer la production de la Model Y Long Range. Mais la construction de ces voitures d’essai aidera à valider les changements à apporter aux lignes de production afin d’accueillir les deux variantes.

Un lancement dans le courant de la semaine suite à l’approbation !

Selon des rapports récents, Tesla devrait finalement recevoir les autorisations nécessaires pour commencer la production à Giga Berlin dans le courant de la semaine. Une cérémonie d’inauguration spéciale, provisoirement prévue pour le 22 mars, sera organisée.

Elon Musk devrait assister à l’événement et remettre les 30 premières voitures Model Y Performance fabriquées en Allemagne à leurs heureux propriétaires. A venir, les Model Y Long Range !

Focus sur l’approbation finale reçue cette semaine par le Giga Berlin

L’attente pourrait enfin prendre fin. Selon une information en provenance d’Allemagne, la Giga Berlin-Brandenburg de Tesla recevra les autorisations finales dans le courant de la semaine.

Tesla prévoit également d’organiser une cérémonie d’inauguration et de livrer les premiers modèles Y allemands aux clients le 22 ou le 23 mars.

L’information provient de la publication allemande Tagesspiegel, qui indique que des responsables locaux, dont le Premier ministre du Brandebourg Dietmar Woidke, se sont réunis la semaine dernière pour discuter des autorisations.

La réunion de la « Tesla Task Force » n’a duré que 20 minutes, le message étant que « toutes les parties travaillent intensivement » pour délivrer les autorisations finales, qui devraient arriver avant la fin de la semaine.

Avec l’approbation imminente, Tesla se préparerait à organiser une cérémonie d’inauguration de l’usine vers la fin du mois de mars. Des politiciens locaux seront présents, et le PDG Elon Musk devrait également prendre l’avion pour l’événement, qui devrait compter environ 500 invités.

Parmi ces invités se trouveront les premiers propriétaires du modèle Y Performance de Giga Berlin, le rapport indiquant que les 30 premières voitures seront livrées lors de l’événement.

La police du Brandebourg a été informée qu’elle devait se préparer à assister à l’événement le 22 mars, mais la planification étant toujours en cours, l’événement pourrait avoir lieu le 23 mars, selon le rapport.

Si le rapport est vrai, l’ouverture aura plusieurs mois de retard sur le calendrier. Tesla espérait initialement commencer la production au second semestre 2021, mais de longues consultations publiques et des batailles juridiques ont repoussé l’ouverture à 2022.