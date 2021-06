19.69152 N/66.94378 W : Manière originale pour commencer un article sur les véhicules électriques de notre marque préférée…

Voyage en bateau pour ma Tesla Model 3

Ce sont les dernières coordonnées reçues du bateau qui transporte de nombreuses Tesla des USA vers l’Europe. Il est parti du port de San Francisco fin mai, et après avoir longé les côtes du Mexique, il a traversé le canal de Panama et laisse derrière lui la République Dominicaine, pour aller à Zeebrugge où il devrait jeter l’ancre le 18 juin dans la matinée. Nombreux sont ceux d’entre nous qui ont une livraison en attente, et qui ont reçu le fameux SMS : livraison entre le 22 et le 30 juin ? eh bien, votre Tesla est sur ce bateau.

Nicolas, futur propriétaire de Tesla Model 3

Reprenons un cours logique… Quelques mots de présentation. Nicolas, 49 ans, marié, 4 ados (13,14,15 et 16 ans) d’une joyeuse famille recomposée. Un gros penchant pour ce qui roule sous toutes ses formes. Je pense être à une bonne vingtaine de voitures depuis que j’ai mon permis, toutes thermiques jusqu’à maintenant. Pour l’aspect professionnel (DirCo et autres directions de société, donc pas mal de route) et familial : plutôt diesel, et pour le fun et le circuit : essence. Sur une carte d’Europe, je pense que 90% du parc venait d’Allemagne (Audi, BMW, Volkswagen, Porsche)… Actuellement je roule au quotidien (enfin moins depuis 3 mois…) en X5 G05 M50D (version 7 places). Sans refaire le débat VE/Diesel, c’est une super voiture avec un moteur de malade, qui fait ce que j’attends d’elle. Pour les 2 roues, j’attends la livraison d’une R1250GS à la fin du mois, après avoir roulé en Triumph pendant 2 ans.

Pourquoi la Tesla Model 3 ?

Venons-en à Tesla. Il y a environ quatre ans, de mémoire, après l’essai d’une TMS, je passe commande et j’annule la veille du délai de rétractation. Je devais faire 400kms A/R pour aller chercher les enfants en Normandie, un weekend sur deux, et pas de SUC en vue, donc assez chaud… Pour me punir, deux mois après, j’en vois un à mi-chemin, qui ouvre sur l’aire de la Baie de Somme…

Deuxième tentative l’année dernière lors du renouvellement de ma voiture. Cahier des charges SUC rempli, je me dirige donc vers un TMX version 6 ou 7 places. Je passe commande et refus de Viaxel de me financer sur ma société, car elle avait moins d’un an d’existence. Bon OK, je vais chez BMW et sans aucun souci, ça passe sur un véhicule plus cher…

Jamais 2 sans 3, je recommence avec le remplacement de la voiture de mon épouse. Et là, miracle ! (assez long mais miracle quand même) ça passe et je suis à quelques jours d’avoir ma notre TM3. Oui, j’anticipe les discussions du matin à la maison : je peux prendre ta voiture, chérie ?

C’est une “Grande Autonomie”, Bleu Outremer, Intérieur Premium Noir… Elle n’est pas baptisée mais ça viendra.

Les 5 raisons qui m’ont fait choisir la Tesla Model 3:

Sur une société avec 0 TVS et un amortissement de 30K€+19K€ (voiture et batterie) sur une valeur de 53K€, le choix est assez rapide L’autonomie de 560km (théorique) sur la TM3 a favorisé la marque d’Elon vs la concurrence SUC, recharge à domicile et prise 50kW gratuite à côté de chez nous ont renforcé notre intérêt Les performances et l’agrément de conduite sont au RDV pour moi Mon côté geek et malade de technologie a fait le reste…

Des outils pour attendre ma Tesla Model 3

Pour passer le temps, je suis donc le cheminement de ma voiture depuis qu’elle a été chargée sur le Grand Venus. Après m’être posé la question du “où trouver l’info ?”, je suis allé sur Google et j’ai tapé “suivi bateau” ou en anglais “boat tracking” et je suis tombé sur 2 sites principaux : VesselFinder et MarineTraffic. J’utilise le site Vessel Finder. La version gratuite est largement suffisante pour cette utilisation. En alternatif, vous avez aussi Marine Traffic.

L’URL pour le bateau qui me concerne est : https://www.vesselfinder.com/fr/vessels/GRAND-VENUS-IMO-9303211-MMSI-351034000

On trouve toutes les infos cap, vitesse, longueur, tirant d’eau, ports à venir, routes passées, trajet futur…

Plein de boutons à cliquer pour tracer une route, voire les cartes marines, etc…

C’est un peu comme Flight Radar 24, mais en beaucoup plus lent en termes de déplacement 😊