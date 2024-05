Le mois de mai en France est synonyme de journées ensoleillées, de douces températures, mais surtout de ponts, ces jours fériés qui s’enchaînent, offrant des week-ends prolongés pour le plus grand bonheur des travailleurs. Mais, au-delà des plaisirs de la détente, c’est aussi le moment idéal pour installer une borne de recharge électrique à domicile. Voici pourquoi.

Temps libre et flexibilité

Les ponts de mai offrent un laps de temps prolongé, propice aux petits projets que l’on reporte souvent faute de temps. Installer une borne de recharge nécessite quelques heures de travail et de supervision. Les journées de mai, moins chargées en obligations professionnelles, offrent la possibilité de planifier et superviser cette installation.

Préparation des vacances d’été

Avec les vacances estivales qui approchent à grands pas, il est crucial de s’assurer que le véhicule électrique soit prêt à partir en voyage. Une borne de recharge domestique permet de partir l’esprit tranquille, en sachant que le véhicule est pleinement rechargé. Elle évite également les files d’attente aux stations de recharge publiques sur les aires d’autoroute.

Prime pour l’installation

Profiter des jours fériés de mai pour installer une borne de recharge est aussi une excellente occasion de bénéficier des aides financières disponibles. En France, plusieurs dispositifs gouvernementaux soutiennent l’installation de bornes de recharge à domicile, permettant de réduire significativement le coût total.

Ce qu’il faut savoir du nouveau crédit d’impôt

Le 4 mai 2024, un arrêté publié au Journal Officiel a défini les conditions pour bénéficier du nouveau crédit d’impôt, désormais porté à 500 €, pour l’installation d’une borne de recharge pilotable à domicile. Conformément à l’article 200 quater C du Code général des impôts, ce crédit est rétroactif aux installations réalisées depuis le 1er janvier 2024.

Pour être éligible, la borne doit être équipée d’un socle ou d’un connecteur de type 2 et capable de moduler temporairement la puissance en fonction des signaux tarifaires des fournisseurs d’électricité et des gestionnaires du réseau de distribution. Elle doit également être connectée au compteur électrique ou à Internet, pour recevoir les signaux tarifaires et permettre une modulation précise de la puissance.

Cette augmentation du crédit d’impôt facilite la transition vers la mobilité électrique en rendant l’installation de bornes de recharge plus abordable et en simplifiant le processus administratif, renforçant ainsi l’accessibilité des véhicules électriques.

Respect de l’environnement

Installer une borne de recharge à domicile encourage une utilisation plus régulière des véhicules électriques, favorisant la réduction de l’empreinte carbone. En se préparant dès maintenant, on peut contribuer activement à la transition énergétique pendant les déplacements quotidiens et les longs trajets.

Augmentation de la valeur immobilière

Une borne de recharge installée à domicile ajoute de la valeur à votre propriété. Pour les propriétaires envisageant de vendre à l’avenir, la présence d’une borne peut être un atout majeur pour les acheteurs potentiels, de plus en plus intéressés par les véhicules électriques.

Conclusion

En somme, les ponts de mai constituent une période idéale pour franchir le pas et installer une borne de recharge. Qu’il s’agisse de profiter du temps libre, de préparer les vacances, de tirer parti des incitations financières ou d’améliorer la valeur de votre bien, cette décision s’inscrit dans une démarche à la fois pratique et éco-responsable.