Guide bornes de recharge et installateurs à Nîmes

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Nîmes.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Nîmes

Réseau publique Adresse Tarifs Driveco 1740 Avenue du Maréchal Juin, 30900 Nîmes Gratuit Freshmile 1100 Route de montpellier, 30540 Milhaud Renault 1500 Avenue du Maréchal Juin, 30000 Nîmes Gratuit Indigo 5 Boulevard de Bruxelles, 30000 Nîmes 0,033 € / minute SMEG 30 Route D’Uzès, 30000 Nimes 0,044 € / minute

Qui est Driveco ?

Driveco est une entreprise qui se positionne comme étant « l’avenir électrique ». Avec une expérience de 10 ans, Driveco accompagne ses clients dans leur transition énergétique en leur proposant des solutions durables et innovantes. Que ce soit pour des projets liés à la mobilité électrique ou à l’infrastructure de recharge, Driveco dispose d’une expertise reconnue dans le domaine.

En tant que pionnier de la mobilité électrique, Driveco se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique. Leur mission est de rendre la mobilité électrique accessible à tous, en offrant des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.

Avec leur expérience et leur savoir-faire, Driveco est un partenaire de choix pour tous les projets liés à l’énergie durable et à la mobilité électrique.

Qui est Smeg 30 ?

SMEG30 est une société spécialisée dans la fourniture de solutions de recharge pour véhicules électriques. Leur réseau de bornes de recharge est réparti sur différentes zones de charge, permettant ainsi aux propriétaires de voitures électriques de recharger leur véhicule en toute simplicité et en toute sécurité.Grâce à leur expertise et leur expérience dans le domaine, ils ont réussi à construire un réseau de bornes de recharge fiable et accessible, offrant des services de qualité aux utilisateurs de voitures électriques. Que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, ils sont en mesure de proposer des solutions de recharge adaptées aux besoins de chacun.

En choisissant cette société, les propriétaires de voitures électriques peuvent profiter d’un service de recharge de qualité, leur permettant de rouler en toute sérénité.

Les meilleurs installateurs de bornes à Nîmes

Installateurs locaux Adresse Auclair-energies 760 rue le corbusier, 30000 Nîmes E-nova 9030 Chem. de la Flesque, 30700 Uzès Ser-Elec 55 Chemin du Mas de l’Avocat, 30129 Redessan Eutrope Elec 465 Impasse des huppes 30000 Nîmes Speed Elect 5 lot des oliviers, 30121 Mus

Auclair-energies

Auclair Énergies est une entreprise située à Nîmes, dans le Gard, qui se spécialise dans les solutions d’électricité. Depuis 1989, elle offre des services professionnels et de qualité pour répondre aux besoins de sa clientèle en matière d’installation électrique, de dépannage et de maintenance.En plus de ces services traditionnels, Auclair Énergies est également un acteur important dans la transition vers la mobilité électrique. L’entreprise propose l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques à domicile, ce qui permet à ses clients de recharger leur voiture de manière pratique et rapide.Grâce à son expertise en électricité, Auclair Énergies est en mesure d’offrir des solutions adaptées à chaque situation et de garantir un travail de qualité.

L’entreprise se tient à jour avec les dernières innovations technologiques pour offrir des solutions d’électricité modernes et efficaces.

E-Nova

E-nova est une entreprise spécialisée dans les solutions énergétiques. Elle est une filiale du groupe Renova Solutions Energétiques. E-nova intervient pour les particuliers, les professionnels et les copropriétés.L’objectif d’E-nova est d’optimiser le potentiel énergétique des habitations de ses clients en proposant des solutions énergétiques adaptées. L’entreprise met à disposition de ses clients une équipe qualifiée qui s’engage à fournir des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins en matière d’efficacité énergétique et de réduction des coûts.E-nova offre une large gamme de services tels que l’installation de panneaux solaires, l’isolation thermique, la rénovation énergétique et bien d’autres solutions innovantes pour maximiser la performance énergétique des bâtiments.Grâce à son expertise et à son savoir-faire, E-nova est en mesure d’aider ses clients à valoriser leur habitation en améliorant leur performance énergétique.

L’entreprise s’engage à fournir des solutions fiables et durables pour contribuer à un monde plus respectueux de l’environnement.

Sre-elec

SRE Elec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Elle offre des services professionnels et de qualité pour répondre aux besoins de sa clientèle en matière de recharge à domicile. SRE Elec procède à une étude électrique de l’installation existante pour déterminer la faisabilité de l’installation de la borne de recharge et fournit un devis complet et détaillé. L’entreprise travaille exclusivement avec des fournisseurs reconnus pour leur professionnalisme et leur savoir-faire, notamment Hager, pour l’installation des bornes de recharge.

SRE Elec gère intégralement le projet de ses clients, de A à Z.

Eutrope-Elec

Eutrope Elec est une entreprise spécialisée dans l’électricité et basée à Nîmes. Eutrope Elec propose une offre connectée ainsi que l’installation de divers équipements électriques tels que des prises électriques, des interrupteurs, des disjoncteurs, des tableaux électriques ou encore des visiophones, en respectant les exigences de la norme NF C 15-100 applicable aux locaux d’habitation.En outre, Eutrope Elec est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Elle accompagne ses clients dans leurs projets d’électricité, qu’il s’agisse de travaux d’ordre personnel (appartement, maison) ou professionnel (commerces, bureaux d’entreprises).

Les clients peuvent donc contacter Eutrope Elec pour bénéficier des services d’un artisan électricien professionnel et expérimenté.

Speed-Elec

SPEED ELECT est une entreprise spécialisée dans l’électricité et basée à Mus. SPEED ELECT propose une offre connectée ainsi que l’installation de divers équipements électriques tels que des prises électriques, des interrupteurs, des disjoncteurs, des tableaux électriques ou encore des visiophones, en respectant les exigences de la norme NF C 15-100 applicable aux locaux d’habitation.SPEED ELECT est également spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Elle accompagne ses clients dans leurs projets d’électricité, qu’il s’agisse de travaux d’ordre personnel (appartement, maison) ou professionnel (commerces, bureaux d’entreprises).

Les clients peuvent donc contacter SPEED ELECT pour bénéficier des services d’un artisan électricien professionnel compétent, pour l’installation de bornes de recharge et pour tous leurs projets d’électricité.