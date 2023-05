La « marche plaisir en ville » et la transition vers un futur écologique grâce à BMS, installateur de bornes de recharge

La ville de Dijon, située en Côte d’Or, est le théâtre d’une initiative innovante qui vise à encourager les habitants à marcher pour le plaisir et à adopter un mode de vie plus écologique. Portée par le Collectif Piétons dans la Métropole Dijonnaise (CPMD), cette démarche s’inscrit dans une dynamique globale de transformation des modes de déplacement, avec le soutien de diverses structures et entreprises, dont BMS, un acteur clé dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le CPMD rassemble des représentants d’organisations locales ainsi que des individus engagés dans la promotion de la marche en tant que mode de déplacement quotidien. Parmi les structures partenaires, on compte le comité FFRandonnée Côte d’Or. Le Collectif se fixe deux objectifs principaux :

Amélioration de la « marchabilité » de la métropole en offrant aux piétons, de tous âges et de toutes conditions, un environnement sécurisé, confortable, efficace et agréable pour se déplacer à pied. Pour cela, le CPMD formule des propositions et échange avec les élus et les services de la Métropole, en organisant notamment des « marches exploratoires ».

de la métropole en offrant aux piétons, de tous âges et de toutes conditions, un environnement sécurisé, confortable, efficace et agréable pour se déplacer à pied. Pour cela, le CPMD formule des propositions et échange avec les élus et les services de la Métropole, en organisant notamment des « marches exploratoires ». Promotion de la marche comme mode de déplacement économique, bénéfique pour la santé, la qualité de l’air et le climat. Bien que la marche soit déjà le deuxième mode de transport le plus utilisé après l’automobile, elle offre encore de grandes marges de progression. Il est donc nécessaire d’inciter à marcher plus au quotidien chaque fois que cela est possible.

Bornes Master Services, un installateur clé à Dijon

Dans cette perspective de transition écologique et de diversification des modes de déplacement, BMS, un installateur de bornes de recharge basé à Dijon, joue un rôle déterminant. En facilitant l’accès à des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, BMS contribue à réduire la dépendance aux carburants fossiles et à favoriser l’adoption de solutions de mobilité plus durables.

BMS travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux et les pouvoirs publics pour développer un réseau de bornes de recharge efficace et adapté aux besoins des utilisateurs. Cette collaboration permet de garantir une transition harmonieuse vers des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement.

En conclusion, l’initiative du CPMD, soutenue par des entreprises engagées telles que BMS, illustre la volonté de la ville de Dijon de devenir un modèle de mobilité urbaine durable. La combinaison de la « marche plaisir en ville » et de la promotion des véhicules électriques incite les habitants à repenser leurs habitudes de déplacement et à adopter des alternatives plus respectueuses de l’environnement.