Black Friday Tesla Model 3 : Les 4 accessoires vitaux à saisir d’urgence (Spécial Highland & Standard)

Que vous rouliez dans la toute nouvelle Model 3 « Highland » ou la version classique, votre Tesla mérite mieux que des tapis en moquette fine. Le Black Friday est l’occasion rêvée d’upgrader votre confort.

La Model 3 est la berline électrique de référence, mais elle partage les mêmes petits défauts que sa grande sœur la Model Y : des rangements immenses mais mal organisés, et une carrosserie exposée.

Nous avons scanné les meilleures offres Amazon pour vous proposer le « Starter Pack » ultime à prix cassé.

1. L’indispensable : Kit Tapis 3W TPE (Modèle Highland 2024+)

La protection sur-mesure pour la nouvelle version

Si vous avez reçu votre Model 3 après octobre 2023 (version Highland), attention : les anciens tapis ne rentrent pas ! Ce kit 3W est spécifiquement moulé pour le nouveau plancher. En TPE inodore, ils remontent haut sur les bords pour bloquer l’eau et la terre.

Offre estimée Black Friday : ~135 € (au lieu de 160 €)

(au lieu de 160 €) Note moyenne : 4,7/5 ⭐

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Moulage Highland : Découpe laser précise au millimètre pour la version 2024+. Rigidité : Le TPE est un peu rigide au déballage (astuce : laissez-les au soleil 15 min). Nettoyage express : Se lave au jet d’eau et sèche en 5 minutes. Design : Aspect très utilitaire, moins « cosy » que de la moquette épaisse.

Le verdict : Ne salissez pas votre moquette neuve. C’est le premier achat à faire, point barre.

2. Zéro reflet : Protection d’écran Spigen Glas.tR EZ Fit (Mat)

Compatible toutes années (2017-2025)

L’écran est le cerveau de votre Tesla. Une rayure, et c’est le drame. Spigen propose ici la référence absolue avec une finition mate qui supprime les reflets du soleil et les traces de doigts (un fléau sur la Model 3). Le système d’installation « auto-alignement » est inratable.

Offre estimée Black Friday : ~31,99 € (au lieu de 39,99 €)

(au lieu de 39,99 €) Note moyenne : 4,6/5 ⭐ (+5000 avis)

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Installation Inratable : Le gabarit fourni rend la pose impossible à rater. Légère perte de netteté : Le côté « Mat » adoucit légèrement le piqué de l’écran (mais repose les yeux). Anti-reflet : Change la vie en conduite ensoleillée. Toucher soyeux. Prix : Plus cher que les verres trempés génériques chinois.

Le verdict : Protège votre écran à 1000€ pour le prix d’un resto. La finition mate est un « game changer ».

3. Organisation : Plateau Console Coulissant Spigen

Attention : Vérifiez votre année (Versions 2021-2023 vs Highland)

La console de la Model 3 est profonde… trop profonde. On y perd tout. Ce plateau coulissant de Spigen ajoute un étage intermédiaire pour vos lunettes, cartes de recharge et monnaie, tout en laissant l’accès au fond.

Offre estimée Black Friday : ~22,00 € (au lieu de 29,99 €)

(au lieu de 29,99 €) Note moyenne : 4,5/5 ⭐

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Qualité des matériaux : Plastique robuste qui ne fait pas « cheap ». Compatibilité stricte : Ne vous trompez pas de version (Highland vs Ancien modèle). Mécanisme fluide : Coulisse parfaitement sans bloquer (contrairement aux copies). Hauteur : Réduit la hauteur pour les très gros objets stockés en dessous.

Le verdict : Simple, efficace et durable. Indispensable pour ne pas transformer votre console en poubelle.

4. Sauvez votre peinture : Bavettes Garde-boue (Mud Flaps)

Le « must-have » pour la peinture fragile

La peinture des bas de caisse de la Model 3 est réputée fragile (« rock chips »). Les pneus larges projettent des gravillons directement sur la carrosserie. Ces bavettes s’installent sans perçage (clips d’origine) et offrent une protection discrète mais vitale.

Offre estimée Black Friday : ~25,00 € le set de 4

le set de 4 Note moyenne : 4,3/5 ⭐

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Protection peinture : Évite les impacts de gravillons sur les bas de caisse. Garde au sol : Peut frotter légèrement sur les très gros dos d’âne si la voiture est chargée. Installation sans perçage : Utilise les trous existants, pas besoin d’outils lourds. Accumulation : La neige peut s’accumuler derrière en hiver (à nettoyer).

Le verdict : Un investissement minime qui peut vous économiser une peinture complète des bas de caisse.

💡 Le Conseil de la Rédaction pour la Model 3

Si vous possédez la Model 3 Highland (2024 et +), soyez extrêmement vigilant sur les mentions « Compatible 2024 » ou « Highland ».

L’écran arrière (nouveauté Highland) nécessite aussi une protection si vous avez des enfants !

Les accessoires de console centrale des modèles 2021-2023 ne sont pas compatibles avec la Highland.

Astuce Black Friday : Les stocks d’accessoires « Highland » partent très vite car le parc de véhicules est récent et la demande est forte. Ne tardez pas.

Contenu réalisé par Tesla Mag Studio. La rédaction de Tesla Mag n’a pas pris part à la réalisation de cet article. Certains liens sont affiliés et peuvent générer une commission pour Tesla Mag. Les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.