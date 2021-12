Vidéo époustouflante d’une Tesla Model S avec un mod SpaceX

La communauté US est définitivement beaucoup plus créative que toutes les autres. Peut être que la proximité des sièges de Tesla et de SpaceX diffusent des ondes positives. Quoi qu’il en soit, nous travaillons sur un bureau de presse ouvert à Starbase pour couvrir les fantasques idées de nos amis.

Est-ce une Tesla qui vole?

Non, je vous arrête toute de suite, cette Tesla ne vous emmènera pas chez Starman. Mais pour ceux qui suivent, Elon Musk a évoqué un mode SpaceX sur le prochain Roadster. Du coup, les fans ont imaginés une Tesla Model S avec des réacteurs. C’est normal? Croyez-bien que l’industrie automobile n’y comprend rien !

Bon vous pouvez aussi débattre sur le fait que ce soit des effets spéciaux ou non. La réponse est bien évidemment que non. Les « Tesla-nerds » des US peuvent effectivement nous emmener loins. Et le jour où nous verrons des Kia EV6 ou des ID3 avec des modifications de ce type, nous pourrons être heureux de l’industrie automobile toute entière !

Pour le progrès technique et l’électrique !