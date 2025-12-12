Bon Plan Accessoire : Kit Tapis de Sol 3W en Thorex™ pour Tesla Model Y Juniper (Protection Intégrale)

La protection intérieure de la Tesla Model Y est essentielle, et avec l’arrivée de la version mise à jour « Juniper » (2025-2026), il est crucial de choisir des tapis garantissant un ajustement parfait. La marque 3W est une référence en la matière et propose un kit complet en Thorex™ ultra-résistant.

Ce kit offre une protection complète et sur mesure, y compris pour le coffre, et est disponible à un prix compétitif, même si le prix le plus bas récent est à considérer.

⭐ L’Offre Protection : Tapis de Sol 3W Thorex™ pour Tesla Model Y Juniper

Produit Tapis de Sol 3W (4 Pièces : Habitacle + Coffre) Compatibilité Tesla Model Y Juniper (2025–2026) Non compatible Model Y New Standard 2026 (à vérifier) Matériau Thorex™ (Antidérapant, Imperméable, Toutes Saisons) Caractéristiques Ajustement 3D, Facile à nettoyer, 3 Caractéristiques plus durables Note Client (Amazon) 4,8/5 étoiles (sur 159 avis) Prix Actuel 159,99 € Prix le plus bas 30 Jours 139,99 € Option de Paiement 4x sans frais (40,91 € / mois)

Pourquoi les tapis 3W sont le choix de la qualité pour la Model Y Juniper ?

3W est réputé pour ses tapis en TPE (Thorex™ est leur appellation) qui offrent une durabilité et un ajustement de haute précision.

1. Ajustement sur Mesure pour la Juniper

Ces tapis sont spécifiquement moulés pour les modifications de l’habitacle de la Model Y Juniper 2025-2026. Cela garantit une couverture complète, y compris des rebords hauts pour contenir la neige, l’eau et la boue, protégeant ainsi la moquette d’origine de votre Tesla.

2. Matériau Thorex™ pour Toutes Saisons

Le Thorex™ est une formulation TPE qui est antidérapante, imperméable et reste flexible même par temps froid, ce qui est crucial pour un usage « Toutes Saisons ». Il est également inodore, un avantage majeur dans un habitacle fermé.

3. Kit Complet (Habitacle + Coffre)

Le kit de 4 pièces couvre :

Les places avant et arrière.

Le tapis de coffre, protégeant l’espace de chargement des déversements ou des objets salissants.

4. Choix d’Amazon et Haute Note Client

Avec une note exceptionnelle de 4,8/5 étoiles sur plus de 150 avis et le label « Choix d’Amazon », la qualité de fabrication et l’ajustement de ces tapis sont largement confirmés par la communauté des propriétaires.

🛒 Un Investissement Essentiel pour la Longévité

Au prix de 159,99 €, ce kit représente un investissement important, mais justifié pour la protection intégrale de votre véhicule. Notez toutefois que le prix a récemment été plus bas (139,99 €), il peut être judicieux de surveiller une éventuelle nouvelle baisse. Le paiement en 4 fois est une option pour faciliter l’achat.

Offrez la meilleure protection intérieure à votre Model Y Juniper dès son arrivée !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.