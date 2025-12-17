Bon Plan Accessoire Tesla : Le Capuchon de Protection DC Shop4EV !

Le port de charge de votre Tesla est l’un des composants les plus exposés aux éléments (pluie, poussière, sel de déneigement). Bien que le véhicule soit conçu pour résister aux intempéries, une protection supplémentaire contre l’humidité et la corrosion est un gage de longévité pour vos composants électriques.

Ce Capuchon de Protection en Caoutchouc (DC Connector) de la marque Shop4EV est un accessoire simple, peu coûteux et extrêmement efficace pour sceller la partie inférieure du port de charge (utilisée pour la Supercharge) lorsque vous ne vous en servez pas.

⭐ L’Offre Durabilité : Capuchon de Protection DC Shop4EV

ProduitCapuchon de Protection Connecteur DC
MarqueShop4EV
CompatibilitéTesla Model S / 3 / X / Y
MatériauCaoutchouc robuste et élastique
Note Client (Amazon)4,2/5 étoiles (sur 564 avis)
DistinctionChoix d’Amazon
Prix Actuel12,94 €

Pourquoi ce capuchon est un investissement intelligent ?

Pour les propriétaires qui utilisent principalement la charge à domicile (AC) ou qui vivent dans des régions aux conditions climatiques rudes, cet accessoire est une barrière préventive essentielle.

1. Protection contre la Corrosion et l’Humidité

Le capuchon recouvre spécifiquement les deux grosses broches de recharge rapide (DC). En les scellant, vous évitez l’accumulation de poussière, de débris et surtout d’humidité, ce qui prévient l’oxydation des contacts électriques sur le long terme.

2. Matériau Robuste et Ajustement Parfait

Fabriqué par Shop4EV en caoutchouc élastique de haute qualité, ce capuchon s’insère parfaitement dans le port de charge. Sa souplesse permet une installation et un retrait faciles, tout en garantissant une étanchéité optimale une fois en place.

3. Maintenance Préventive à Faible Coût

À seulement 12,94 €, cet accessoire offre une tranquillité d’esprit considérable. Il s’agit d’une solution simple pour protéger l’un des éléments les plus coûteux à réparer sur un véhicule électrique : le système de charge.

4. Labellisé « Choix d’Amazon »

Avec plus de 560 avis et une note solide de 4,2/5, ce produit est reconnu pour son excellent rapport qualité-prix et sa fiabilité par la communauté Tesla.

🛒 Protégez votre investissement pour moins de 13 €

C’est l’accessoire discret mais indispensable à ajouter à votre panier pour garantir que votre port de charge reste comme neuf, année après année.

Assurez la longévité de votre système de charge : commandez le capuchon Shop4EV dès maintenant !

J’achète ce produit directement sur Amazon

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.

