Bon Plan Charge : La Wallbox Pulsar Plus – Une Solution Intelligente jusqu’à 22 KW pour Votre Tesla !

Pour ceux qui recherchent une borne de recharge intelligente, compacte et polyvalente pour leur domicile, la Wallbox Pulsar Plus est un acteur majeur du marché. Elle combine une grande puissance (jusqu’à 22 kW) avec des fonctionnalités de connectivité avancées (Wi-Fi, Bluetooth, OCPP), ce qui en fait un excellent choix pour les propriétaires de Tesla et de tout autre véhicule électrique.

Bien qu’il n’y ait pas de promotion Black Friday affichée, le prix de 777,05 € reflète la qualité et les fonctionnalités premium de cette borne de recharge intelligente.

⭐ L’Offre Connectivité : Wallbox Pulsar Plus (Jusqu’à 22 kW)

Produit Wallbox Pulsar Plus pour Véhicules Électriques Puissance Max Réglable jusqu’à 22 kW (Triphasé) Puissance Min/Monophasé Adaptable (Ex : 7.4 kW en Monophasé) Connecteur Câble de Charge Type 2 Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, OCPP Note Client (Amazon) 2,6/5 étoiles (sur 14 avis – Note à surveiller, faible échantillon) Prix Actuel 777,05 € Option de Paiement 4x sans frais (194,26 € / mois)

Pourquoi la Wallbox Pulsar Plus est un choix intelligent pour la recharge ?

La Pulsar Plus se distingue par sa taille compacte et ses fonctionnalités logicielles robustes.

1. Préparation pour la Vitesse Maximale (22 kW)

Comme le Wall Connector de Tesla, la Pulsar Plus est capable de délivrer jusqu’à 22 kW de puissance en triphasé. Cela permet aux propriétaires de VÉ supportant cette charge de recharger leur batterie extrêmement rapidement (nécessite une installation électrique triphasée). Elle s’adapte aussi parfaitement aux installations monophasées (généralement 7.4 kW).

2. Connectivité et Contrôle Avancés

La Pulsar Plus est une borne véritablement intelligente :

Wi-Fi et Bluetooth : Permettent la gestion à distance, le suivi des sessions de charge et la mise à jour du firmware via l’application.

Permettent la gestion à distance, le suivi des sessions de charge et la mise à jour du firmware via l’application. OCPP (Open Charge Point Protocol) : Cette compatibilité permet à la borne de s’intégrer à des plateformes de gestion de charge tierces, idéal pour les flottes ou pour le remboursement des charges professionnelles.

3. Design Ultra-Compact

La Pulsar Plus est l’une des Wallbox les plus petites et esthétiques sur le marché, ce qui la rend discrète et facile à installer dans n’importe quel garage ou sur un mur extérieur.

4. Câble Type 2 Intégré

Le câble de charge Type 2 est inclus et intégré à la borne, offrant propreté et commodité (pas besoin de sortir le câble de la voiture à chaque fois).

⚠️ Note de l’Éditeur : La note de 2,6/5 étoiles est basée sur un faible nombre d’avis. Il est conseillé de consulter des tests et avis spécialisés pour confirmer la fiabilité de cette borne, très populaire en Europe.

🛒 Un Investissement pour l’Avenir de la Recharge

Au prix de 777,05 €, la Wallbox Pulsar Plus est un investissement conséquent, mais justifié par ses capacités logicielles (OCPP) et sa puissance maximale de 22 kW. Le paiement en 4 fois facilite l’acquisition de cette infrastructure essentielle.

Choisissez l’intelligence et la puissance pour recharger votre Tesla avec la Wallbox Pulsar Plus !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.