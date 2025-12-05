Bon Plan : Le Chargeur Portable 3,68 kW bokman – L’Essentiel pour la Recharge d’Urgence de Votre Tesla !

Pour les propriétaires de véhicules électriques, avoir un chargeur portable à portée de main est crucial pour les déplacements, les visites chez des amis ou les recharges d’appoint. Le chargeur portable bokman (3,68 kW, Type 2) est une solution simple, fiable et universellement compatible.

Grâce à une offre à durée limitée, cet accessoire indispensable pour tout conducteur de Tesla est disponible à un prix extrêmement abordable.

⭐ L’Offre Autonomie : Chargeur Portable bokman (3,68 kW, 5m)

Produit Chargeur Voiture Électrique bokman EVSE Portable Puissance 3,68 kW (16A, Monophasé) Connecteur Type 2 (Standard Européen) Longueur du Câble 5 Mètres Compatibilité Model 3, Model Y, EX30, XC60, Q4, MG4, 208EV et tous les VÉ/PHEV Type 2 Note Client (Amazon) 4,5/5 étoiles (sur 517 avis) Prix Habituel ~~Environ 85,50 €~~ Offre à Durée Limitée 81,22 € (avec 5 % d’économies)

Pourquoi ce chargeur portable est indispensable dans votre Tesla ?

Ce chargeur est le « plan B » parfait pour recharger votre batterie où que vous soyez, en utilisant une prise domestique renforcée ou standard (adaptateur P17 requis pour certaines prises).

1. Compatibilité Universelle (Type 2)

Le connecteur Type 2 le rend compatible avec tous les véhicules électriques modernes sur le marché européen, y compris les Tesla Model 3 et Model Y. Cela en fait un accessoire idéal pour la famille ou pour dépanner d’autres conducteurs.

2. La Vitesse de la Simplicité (3,68 kW)

Avec une puissance de 3,68 kW, ce chargeur permet de brancher votre voiture sur une prise standard 16A (souvent une prise domestique renforcée ou une prise de camping). Il offre une vitesse de charge lente mais fiable (environ 20-25 km d’autonomie par heure), parfaite pour une recharge de nuit chez des proches ou dans un gîte.

3. Sécurité et Fiabilité

Le boîtier EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) assure la sécurité de la recharge en gérant le courant et en protégeant contre les surintensités ou les défauts de mise à la terre, garantissant que la charge se fait dans des conditions sûres.

4. Longueur de Câble Pratique

Le câble de 5 mètres offre une flexibilité suffisante pour atteindre la prise même si elle n’est pas idéalement placée dans un garage ou une allée.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Tranquillité

À seulement 81,22 € grâce à l’offre à durée limitée, vous obtenez un chargeur noté 4,5/5 étoiles, indispensable à avoir dans le Frunk de votre Tesla. C’est le meilleur prix pour la tranquillité d’esprit sur la route.

Ne soyez jamais pris au dépourvu : achetez ce chargeur portable bokman à prix réduit !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.