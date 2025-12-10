Bon Plan Énergie : Le Kit Zendure Solarflow Hyper 2000 (2236W Panneau) – L’Autonomie Solaire au Meilleur Prix !

Pour ceux qui sont déjà sensibles à l’énergie propre grâce à leur Tesla, l’étape suivante est de produire leur propre électricité à domicile. Le kit Zendure Solarflow Hyper 2000 est l’une des solutions de centrale électrique de balcon les plus performantes, combinant un stockage puissant et une haute capacité de production solaire.

Ce kit, qui inclut une batterie de 1920 Wh et une entrée solaire allant jusqu’à 1800W, atteint un prix historiquement bas !

⭐ L’Offre Autonomie : Zendure Solarflow Hyper 2000 (1920Wh & 2236W Solaire)

Produit Centrale Électrique de Balcon Zendure Solarflow Hyper 2000 Batterie Incluse (AB2000X) 1920 Wh (Stockage pour la nuit) Puissance Solaire (Panneaux Inclus) 2236 W (Panneaux Bifaces) Entrée Solaire Max (HUB) 1800 W Composants Clés HUB Intégré (Contrôle Intelligent) et Micro-Onduleur Prix le plus bas 30 Jours 811,34 €

Pourquoi ce kit Zendure est l’investissement idéal ?

Le Solarflow Hyper 2000 est conçu pour les utilisateurs qui veulent une solution de stockage performante pour maximiser leur autoconsommation et réduire leur dépendance au réseau.

1. Stockage Massif pour l’Autoconsommation

La batterie AB2000X de 1920 Wh permet de stocker l’énergie solaire produite en excès pendant les heures ensoleillées. Cette énergie stockée est ensuite réinjectée dans votre réseau domestique le soir, au moment où les tarifs sont souvent plus élevés, ou pour compenser la charge de maintien de votre Tesla.

2. Haute Capacité de Panneaux (2236 W)

Le kit est livré avec une puissance de panneaux solaires bifaces atteignant 2236 W. Même si l’entrée maximale du HUB est de 1800 W, cette puissance de panneaux assure que le système atteint et maintient la charge maximale dans des conditions d’ensoleillement variables. Les panneaux bifaces captent la lumière des deux côtés, augmentant le rendement global.

3. HUB Intelligent et Micro-Onduleur

Le HUB intégré est le cerveau du système. Il gère intelligemment la distribution de l’énergie, assurant :

Priorité à l’autoconsommation : Utilisation directe de l’énergie solaire.

Utilisation directe de l’énergie solaire. Optimisation de la charge batterie : Direction de l’excédent vers la batterie.

Direction de l’excédent vers la batterie. Conversion AC/DC : Le Micro-Onduleur convertit l’énergie pour alimenter vos appareils domestiques.

4. Prix Historiquement Bas

Le prix de 811,34 € est le prix le plus bas enregistré au cours des 30 derniers jours pour ce kit complet, ce qui représente une économie substantielle sur une solution d’énergie domestique de cette capacité.

🛒 Saisissez cette Offre pour une Vraie Autonomie Énergétique

Investir dans le Solarflow Hyper 2000 est une démarche logique pour les propriétaires de Tesla soucieux de leur empreinte carbone et de leurs dépenses énergétiques. Ce kit vous permet de produire, stocker et utiliser votre propre électricité.

Profitez de ce prix plancher pour devenir autonome en énergie avec Zendure !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.