Bercenay : Le Plus Grand Centre de Télécommunications Spatiales d’Europe

Orange et Nordnet : une collaboration pour l’accès internet par satellite

Bercenay, célèbre pour être le plus grand centre de télécommunications spatiales d’Europe, est sur le point de renforcer sa position de leader avec le lancement d’une nouvelle offre satellite. Cette initiative, portée par Orange en collaboration avec Nordnet, vise à offrir une connectivité omniprésente, faisant écho à la mission d’Orange de fournir une connectivité partout et pour tous.

Nordnet, filiale d’Orange, est un acteur majeur de l’accès à internet par satellite en Europe. Cette nouvelle offre satellite, annoncée par la directrice générale du groupe Orange, Christel Heydemann, promet d’offrir une connectivité très haut débit, comparable à celle de la fibre optique, conformément aux ambitions du plan France Très Haut Débit.

La Promesse d’une Connectivité Omniprésente pour Tous

Cette nouvelle offre promet de combler le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales, permettant à tous, même dans les régions les plus reculées, de bénéficier d’une connectivité de haute qualité. Cette initiative témoigne de l’engagement d’Orange et de Nordnet à garantir une connectivité de qualité pour tous, indépendamment de leur localisation.

Le satellite Konnect VHTS d’Eutelsat, sur lequel s’appuiera l’offre, a été placé en orbite en septembre dernier. Pesant 6,4 tonnes et doté d’une envergure de 45 mètres, ce satellite se trouve en orbite géostationnaire, à 36 000 km d’altitude. Il est équipé d’une capacité de 500 Gb/s, soit sept fois plus que le précédent satellite.

Les Perspectives Futures de l’Offre Satellite Orange-Nordnet

Si les détails de l’offre ne sont pas encore entièrement dévoilés, il est envisagé qu’Orange propose des débits supérieurs à ses offres satellites via Nordnet, probablement supérieurs à 100 Mb/s. Cette nouvelle offre, en plus d’augmenter les débits, contribuera à rendre l’accès à l’internet plus inclusif et équitable, indépendamment de la localisation géographique.

Bercenay continue ainsi de marquer sa position en tant que plus grand centre de télécommunications spatiales d’Europe. En partenariat avec Nordnet, Orange s’engage à fournir une connectivité de qualité et à assurer que l’accès à l’internet à très haut débit ne soit plus un privilège réservé aux zones urbaines, mais une réalité pour tous les Français.