Borne de recharge en Auvergne-Rhône-Alpes : pourquoi confier votre projet à Fauché Centre Est

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Vous êtes propriétaire, gestionnaire d’entreprise, syndic ou responsable de flotte en Auvergne-Rhône-Alpes, et vous souhaitez installer une ou plusieurs bornes de recharge ? L’agence Fauché Centre Est, basée à Genas près de Lyon, est l’un des interlocuteurs les plus solides de la région sur ce sujet. Certifiée Qualifelec aux trois niveaux IRVE, elle couvre l’ensemble du territoire régional — de Lyon à Clermont-Ferrand, de Grenoble à Annecy, de Saint-Étienne à Valence — avec des équipes formées, des références concrètes et une organisation capable de gérer des projets de toute envergure.

Fauché Centre Est : qui sont-ils ?

L’agence Fauché Centre Est est l’antenne régionale du Groupe Fauché pour la zone Auvergne-Rhône-Alpes et ses environs. Elle est implantée à Genas, dans la métropole lyonnaise, au cœur d’un territoire qui concentre une part significative de l’activité économique française.

Le groupe Fauché, dont elle fait partie, est le numéro 1 français indépendant des solutions et services à l’énergie : 467 M€ de chiffre d’affaires en 2024, plus de 3 800 collaborateurs, 120 implantations en France. Une structure nationale avec un fonctionnement délibérément décentralisé — les décisions se prennent au plus près du terrain, au plus près des clients.

Pour l’activité IRVE en région AURA, le référent dédié est Frédéric Maillet, interlocuteur spécialisé sur les projets de bornes de recharge pour la zone. C’est lui qui coordonne les études techniques, accompagne les clients dans le choix des solutions, et supervise les chantiers d’installation sur la région.

Certification Qualifelec : les trois niveaux, ce que ça signifie pour vous

Fauché Centre Est détient la certification Qualifelec N°162903, délivrée le 15 mai 2025 et valable jusqu’au 14 mai 2027, avec un cycle de qualification courant jusqu’en mai 2029. Cette certification couvre les trois indices IRVE reconnus par la réglementation française.

IRVE1 — Puissance ≤ 36 kVA Le niveau qui couvre les bornes de recharge standard : wallbox en entreprise, bornes en copropriété, points de charge dans les parkings tertiaires. C’est le cas d’usage le plus fréquent pour les particuliers et les PME.

IRVE2 — Puissance > 36 kVA Les bornes accélérées pour les flottes, les parkings à forte rotation, les zones commerciales. Dès que la puissance dépasse 36 kVA, seul un installateur certifié IRVE2 peut intervenir en conformité avec la réglementation.

IRVE3 — Courant continu (DC) Les stations de charge rapide et très rapide, en courant continu. Un niveau de certification exigeant, réservé aux projets de grande envergure : axes routiers, hubs de mobilité, grandes flottes de véhicules électriques.

Les techniciens de Fauché Centre Est ont été formés aux niveaux P1, P2 et P3 par APAVE et Blue2Begreen, deux organismes de référence dans l’écosystème IRVE français. Les couvertures assurantielles — responsabilité civile professionnelle et garantie décennale — sont assurées par AXA.

Cette triple certification n’est pas une formalité administrative. Elle conditionne l’éligibilité aux aides financières disponibles (notamment le dispositif Advenir pour les professionnels), garantit la conformité de l’installation aux normes en vigueur, et engage la responsabilité de l’installateur sur le long terme.

Le territoire couvert : toute la région, sans exception

L’agence Fauché Centre Est intervient sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les villes et agglomérations couvertes incluent notamment :

Ain, Rhône, Loire, Isère Lyon et la métropole lyonnaise, Saint-Étienne, Grenoble, Échirolles, Roanne et leurs zones d’activité respectives.

Savoie, Haute-Savoie Annecy, Chambéry et le bassin alpin, où la densité croissante de véhicules électriques crée une demande soutenue en équipements de recharge, aussi bien pour les résidences que pour les structures touristiques.

Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire Clermont-Ferrand, Moulins et l’ensemble du Massif Central. Une zone moins dense mais que Fauché couvre grâce à son organisation régionale et ses capacités logistiques.

Drôme, Ardèche Valence et le couloir rhodanien, corridor économique majeur en matière de flux logistiques et d’implantations industrielles.

Si votre projet est en Auvergne-Rhône-Alpes, Fauché Centre Est est en mesure d’intervenir. La couverture est réelle, pas théorique.

Pour quels projets, concrètement ?

Entreprises et PME de la région

Vous souhaitez équiper le parking de votre siège ou de vos sites de production pour vos collaborateurs et vos véhicules de service ? L’obligation légale d’équipement des parkings en bornes de recharge s’applique progressivement aux bâtiments tertiaires neufs et rénovés. Anticiper, c’est aussi éviter des travaux plus coûteux et contraignants réalisés dans l’urgence.

Fauché Centre Est prend en charge l’intégralité de la démarche : audit du site électrique existant, dimensionnement de la solution, installation, mise en service et maintenance préventive et corrective.

Copropriétés et syndics lyonnais et régionaux

La loi ELAN et ses décrets d’application imposent d’autoriser et de faciliter l’installation de bornes en copropriété. Les parkings collectifs des immeubles résidentiels de la région — et ils sont nombreux à Lyon, Grenoble, Annecy, Clermont-Ferrand — sont concernés. Fauché Centre Est accompagne les syndics dans l’étude de faisabilité, le montage du dossier de financement et la réalisation des travaux, avec des solutions de gestion de charge adaptées aux contraintes électriques des bâtiments existants.

Hôtels et hébergements touristiques

La région Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des premières destinations touristiques de France, avec ses stations alpines, ses sites thermaux et ses villes d’affaires. Les établissements hôteliers qui s’équipent en bornes de recharge répondent à une attente réelle de leur clientèle motorisée électrique, qui progresse chaque année. Fauché installe des bornes adaptées aux environnements hôteliers, avec systèmes de paiement intégrés et supervision à distance.

Zones commerciales et grande distribution

Les parkings de centres commerciaux et de grandes surfaces sont des emplacements stratégiques pour la recharge. Le temps de shopping correspond souvent au temps de charge partielle nécessaire. Fauché gère ces installations à grande échelle avec les partenaires opérateurs adaptés.

Collectivités locales

Communes, intercommunalités, départements : les acteurs publics de la région ont des obligations croissantes en matière d’infrastructure de recharge, notamment pour leur flotte de véhicules de service et l’équipement de leurs parkings publics. Fauché répond aux marchés publics et maîtrise les exigences réglementaires et administratives spécifiques à ce type de client.

Industrie et logistique

La région AURA concentre une part importante du tissu industriel et logistique français. L’électrification des flottes de chariots, de véhicules de liaison inter-sites, et des voitures de fonction représente un enjeu croissant pour ces acteurs. Les solutions Fauché couvrent l’ensemble du spectre de puissance, jusqu’aux installations DC de grande capacité.

L’approche technique : de l’audit à la mise en service

Un projet IRVE bien conduit commence toujours par une analyse sérieuse de l’existant. Fauché Centre Est suit un processus structuré :

1. Audit du site électrique Évaluation de la capacité du tableau général basse tension à absorber la charge supplémentaire, identification des contraintes de câblage, évaluation des travaux de génie civil éventuellement nécessaires.

2. Dimensionnement de la solution Choix du nombre de points de charge, de la puissance par point, du système de gestion dynamique de puissance si nécessaire, et des fabricants adaptés au projet. Fauché travaille avec des partenaires comme Legrand, Schneider Electric, KEBA, Alpitronic, Chargepoly ou Shell Recharge Solutions selon les besoins.

3. Dépôt des dossiers d’aides Pour les professionnels, les aides disponibles peuvent couvrir une part significative du coût d’installation. Fauché accompagne ses clients dans la constitution des dossiers.

4. Installation et mise en service Réalisée par des techniciens certifiés IRVE, avec traçabilité complète de l’intervention et remise des documents de conformité.

5. Maintenance préventive et corrective Contrat de maintenance disponible pour assurer le bon fonctionnement des équipements dans la durée : visites préventives programmées, interventions correctives rapides, supervision à distance.

Tesla Mag référence les installateurs IRVE certifiés Qualifelec dont la qualité d’exécution et la solidité sont vérifiables. Fauché Centre Est fait partie de ce réseau de partenaires sélectionnés.

En déposant votre demande via le formulaire Tesla Mag, vous êtes mis en relation directement avec le référent IRVE Fauché pour votre département. Pas de centrale d’appels qui revend votre contact à plusieurs entreprises, pas de démarchage. Un professionnel qualifié, un échange sur votre projet, une proposition adaptée.

Démarrez votre projet dès aujourd’hui

Que vous en soyez au stade de la réflexion initiale ou que votre projet soit déjà cadré et en attente d’un installateur certifié, Fauché Centre Est peut vous accompagner.

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Le formulaire prend deux minutes. Un référent IRVE vous rappelle sous 48 heures ouvrées.

Récapitulatif

Fauché Centre Est Implantation Genas (69) — Métropole lyonnaise Référent IRVE AURA Frédéric Maillet Certification Qualifelec IRVE1 + IRVE2 + IRVE3 Validité certification Jusqu’au 14/05/2027 Assurances RC Pro + Décennale AXA Zone d’intervention Toute la région AURA Villes principales Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Annecy, Valence, Roanne, Mâcon Formations techniciens P1 + P2 + P3 (APAVE / Blue2Begreen) Groupe Fauché — 467 M€ CA, +3 800 collaborateurs

Tesla Mag sélectionne ses partenaires installateurs IRVE sur la base de leur certification Qualifelec, de leurs références terrain et de leur capacité à intervenir durablement sur leur territoire. Fauché Centre Est répond à l’ensemble de ces critères pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.